L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio annuncia che per il segno del Toro sarà un periodo fortunato e pieno di opportunità. Nonostante i problemi, i Gemelli avranno la forza di superare qualsiasi difficoltà. Per l’Acquario si prospettano cambiamenti positivi sia nel settore dell’amore che nella vita sociale. I Pesci, in questo periodo, daranno prova di grande capacità di leadership e otterranno ottimi risultati professionali, oltre a vivere momenti carichi di intensità e di passione. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni nel dettaglio con le relative pagelle settimanali.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana siete pieni di energia e pronti a conquistare il mondo. Tuttavia, fate attenzione a ciò che dite negli incontri sociali: le vostre parole potrebbero essere interpretate in modo diverso da quello che intendete. Sfruttate al massimo questa vostra vitalità, ma con cautela. Avete un'ottima occasione per dimostrare il vostro valore sul lavoro, soprattutto se avete uno stipendio fisso. Si aprono nuove porte per migliorare la vostra situazione economica e professionale. Cogliete al volo questa opportunità, ma evitate di fare passi falsi. Nel vostro ambiente lavorativo riuscite a creare un'atmosfera piacevole e collaborativa, e la vostra vasta rete di contatti potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

Vi sentirete in sintonia con tutto ciò che vi circonda e pronti ad affrontare nuove sfide. Voto: 8

Toro – In questo periodo, sarete particolarmente sensibili e potreste reagire in modo impulsivo a qualsiasi provocazione. Mantenete la calma. Vi verrà presentata un’opportunità molto interessante, valutatela con attenzione. La fortuna sembra essere dalla vostra parte in ogni ambito, anche in amore.

È un ottimo momento per fare un punto della situazione sulle vostre finanze. Avete una visione chiara e potrete finalmente mettere in ordine i vostri conti. Questa settimana vi invita a superare i vostri limiti e a esplorare nuove strade. La vostra creatività è in fermento, sfruttatela al meglio. Adattatevi ai cambiamenti e saprete cogliere tutte le opportunità che vi si presenteranno.

Se invece cercherete di resistere al cambiamento, potreste incontrare qualche difficoltà. Sviluppando la vostra creatività, avanzerete con maggiore facilità. Voto: 7

Gemelli – Non permettete che i vostri problemi, per quanto grandi possano sembrare, limitino la vostra capacità di lottare e trionfare. Questa settimana, cercate di essere più comprensivi con familiari e amici, evitando attriti inutili. Prestate particolare attenzione alla vostra alimentazione. Le vostre idee potrebbero creare un consenso generale nelle vostre trattative, sia con i partner che con i superiori. Tuttavia, dovrete dimostrare la validità delle vostre proposte. Una volta fatto ciò, le opportunità economiche si moltiplicheranno per voi e per coloro che vi circondano.

Se siete alla ricerca di un lavoro, mantenete alta la motivazione. Un impegno costante in questa fase potrebbe garantirvi un periodo di tranquillità in futuro. Voto: 7,5

Cancro – Vi sentirete un po' disorientati nel prendere decisioni questa settimana. Esercitate la calma e la pazienza. Sul fronte emotivo, potrebbero insorgere gelosie o incomprensioni. Non isolatevi, ma cercate un confronto aperto e onesto. Presto tutto si chiarirà. I vostri sforzi saranno finalmente ricompensati, anche in modi inaspettati. Nel peggiore dei casi, dovrete affrontare vecchie questioni economiche, ma riuscirete a risolverle definitivamente. Verso la fine della settimana potreste sentirvi più introversi e meno propensi alla comunicazione.

Non è il momento ideale per affrontare questioni importanti. Concedetevi del tempo, presto le cose si sbloccheranno. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 6 a domenica 12 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Viaggiare in questo periodo sarà sicuro, ma prestate attenzione ai vostri nervi, potrebbero giocarvi brutti scherzi durante il tragitto. Sarà una bella settimana in famiglia, ricca di nuove scoperte che vi renderanno felici. Siete ormai vicini a completare un progetto a voi molto caro. Non rinunciate al piacere di godervi questo momento. Inoltre, state ottenendo ottimi risultati grazie alla vostra efficienza e alla capacità di ottimizzare le risorse. Continuate così! Mentre vi avvicinate al traguardo, potreste provare una certa incertezza sulla riuscita finale.

Ricordate però che la fortuna premia chi osa. Questo è il momento giusto per dare il massimo e mettere alla prova le vostre capacità. Voto: 7

Vergine – Il vostro fascino e la vostra sensualità raggiungeranno nuovi picchi, rendendovi molto attraenti agli occhi degli altri. Una forza interiore vi guiderà in ogni vostra azione, conferendovi un carisma magnetico. Preparatevi a stringere nuove e interessanti amicizie sui social network, ma prestate la massima attenzione alla guida per evitare spiacevoli inconvenienti. La vostra cura per i dettagli si riflette anche nella gestione dei vostri profili online, che curate con grande attenzione. La vostra innata capacità di gestire le risorse economiche vi consentirà di affrontare con serenità eventuali imprevisti finanziari.

Anticipare i pagamenti è sempre una buona strategia per evitare sorprese sgradevoli. Sul fronte professionale, dovrete affrontare una serie di ostacoli e situazioni impreviste che richiederanno tutta la vostra concentrazione e determinazione. Nonostante le difficoltà, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di superare brillantemente ogni sfida. Voto: 7,5

Bilancia – Non lasciate che le vecchie paure limitino una settimana ricca di nuove opportunità ed emozioni. Cercate di mettere da parte ciò che crea confusione e concentratevi su ciò che sentite nel profondo. La vostra intuizione e il vostro cuore vi guideranno verso il successo. Se avete in programma di chiedere un aumento, questo è il momento giusto.

Le vostre richieste saranno accolte con favore e porteranno a un accordo vantaggioso e duraturo. Preparatevi a un cambiamento significativo nel vostro stile di vita. Dal punto di vista professionale, queste configurazioni astrologiche potrebbero lanciarvi qualche sfida, ma riuscirete a vincere. La vostra prudenza e la vostra capacità di riflettere prima di agire vi saranno di grande aiuto. Inoltre, un nuovo progetto importante è all'orizzonte. Voto: 7,5

Scorpione – In questo periodo, il vostro cuore sarà più recettivo che mai. Invece di fare i conquistatori come fate di solito, sarete voi a essere conquistati. Le notti promettono passioni intense, ma ricordatevi di non esagerare in nulla: la settimana è lunga.

Potrete superare gli ostacoli economici con facilità, dimostrando la vostra determinazione e creatività. Saprete costruire argomenti solidi a vostro favore e difenderli con convinzione. Il cielo vi infonde una rinnovata fiducia in voi stessi, aiutandovi a canalizzare le vostre energie in modo più efficace. I rapporti interpersonali saranno favoriti, e avrete ottime possibilità di aumentare la vostra popolarità. Voto: 7

La settimana 6-12 gennaio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete pieni di energia e vitalità, pronti a conquistare qualsiasi sfida. Il vostro cuore è alla ricerca di emozioni forti e questa settimana ne avrete in abbondanza. Vi attende una notte passionale e indimenticabile.

La vostra ambizione vi spinge a superare ogni ostacolo e a raggiungere traguardi sempre più alti. Non vi accontentate di soluzioni facili, ma cercate costantemente di eccellere in tutto ciò che fate. Questa determinazione vi porterà grandi successi, ma attenzione a non creare inutili tensioni con gli altri. Lavori impegnativi e faticosi non vi spaventano, anzi, vi danno la carica giusta. Settori come l'edilizia o quelli che richiedono una buona dose di forza fisica sono perfetti per voi. La vostra resistenza vi permette di affrontare lunghe e intense settimane di lavoro senza affaticarvi eccessivamente. Voto: 9

Capricorno – Riceverete notizie inaspettate da persone lontane, che pensavate quasi di aver dimenticato.

I rapporti con chi vi è più caro saranno particolarmente armonici. Fate attenzione a non eccedere con il cibo, soprattutto se sentite il bisogno di compensare lo stress con qualcosa di gustoso. La mente è attiva e piena di progetti, mentre il corpo cerca relax. Le stelle vi aiuteranno a ritrovare l'equilibrio e a lasciarvi alle spalle le tensioni delle ultime settimane. Avere saldato tutti i debiti è già un grande successo. Continuate così e pianificate il vostro futuro con lungimiranza, in modo da affrontare al meglio i cambiamenti che vi aspettano. Le trasformazioni sono in atto e si susseguono rapidamente: cogliete questa opportunità per dimostrare tutto il vostro valore. Voto: 8

Acquario – L'Oroscopo afferma che le stelle di questa settimana vi riserveranno sorprese sia nella sfera sociale che in quella intima.

In amore, si prospettano cambiamenti in grado di arricchire le vostre relazioni e i vostri sentimenti. Prestate attenzione alle spese e siate più assertivi nelle vostre azioni. In questo periodo, avrete un carattere più deciso in ogni ambito. I transiti planetari vi sostengono nella finalizzazione di eventuali progetti in corso. È un periodo favorevole per gli investimenti, grazie a indicatori positivi che vi permetteranno di gestire al meglio le vostre finanze. Sfruttate le vostre risorse per ampliare la vostra rete di contatti e attirare l’attenzione di persone in grado di favorire la vostra crescita. Mostratevi amichevoli con i colleghi e rispettosi dei superiori. Voto: 8

Pesci – In questo periodo, dimostrerete un'innata capacità di guidare e organizzare. La vostra professionalità sarà impeccabile e i risultati non tarderanno ad arrivare. Si prospettano giorni intensi e passionali, pronti a regalarvi grandi soddisfazioni. I vostri sforzi passati stanno per dare i frutti sperati, superando ogni aspettativa. Continuate a perseverare con la stessa determinazione, senza affrettare i tempi. Potreste essere sorpresi da quanto siete capaci di raggiungere. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla stanchezza. Potreste sentire il bisogno di rallentare e riposare. Ricordatevi che anche il vostro benessere emotivo è importante. Voto: 8