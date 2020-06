L'oroscopo del 26 giugno è pronto a valutare il probabile andamento di questa giornata che precede il fine settimana. Secondo le predizioni zodiacali, per i nativi dell'Ariete è arrivato il momento di chiarire cose poco chiare. Purtroppo, per le persone Acquario non è una giornata al top. Se siete curiosi di sapere quali novità e sorprese vi aspettano in questo venerdì, analizzate attentamente le seguenti previsioni delle stelle su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – È tempo di parlare chiaramente con il vostro partner, di pensare al futuro della vostra relazione. Questa giornata potrebbe offrirvi il giusto sprint per verificare se i vostri sentimenti sono ancora autentici oppure si sono assopiti.

In campo lavorativo si prospetta una giornata critica ma non negativa. Dovete fare attenzione alle scelte e a come impostate i progetti e i rapporti con colleghi o con i superiori.

Toro – In questa giornata di venerdì la complicità fisica diventa speciale e potrebbe, specie nelle coppie fresche, rappresentare il trampolino di lancio verso una nuova fase amorosa. In campo lavorativo sentite ancora gli effetti causati dal periodo del lockdown, ma il tempo saprà darvi quella grinta utile per risalire la china. I guadagni si concretizzeranno in autunno inoltrato, quindi datevi da fare.

Gemelli – Cupido vi offre tante belle occasioni in questo periodo. Nel peggiore dei casi, può darsi che non riusciate a concretizzare nulla subito, ma niente vi vieta di costruire le basi per una storia destinata a lasciare il segno.

Non temete, il destino sta lavorando dietro le quinte solo per voi. In campo lavorativo state per fare un salto di qualità. Dunque, valutate bene le vostre decisioni.

Cancro – Essere in grado di esprimere amore e prendersi cura di qualcuno che non sta bene è davvero gratificante. In questa giornata sembra facile scambiare quattro chiacchiere con un parente, un vicino o un amico che in precedenza non avevano tempo per voi.

Sia che lasciate un buon pasto caldo sulla veranda o lasciate un buon libro nella loro cassetta postale, la persona amata apprezzerà moltissimo il gesto. Adesso potreste essere uno dei loro unici sostenitori. In campo lavorativo è arrivato il momento di agire, di chiudere i conti, di chiedere quello che vi spetta, di migliorare le entrate.

Giornata vantaggiosa per il denaro.

Previsioni di venerdì 26 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Vorreste maggiore attenzione da parte del vostro partner d’amore. Forse vi sentite un pochino trascurati, forse nemmeno sapete come affrontare il discorso e se sia il caso di affrontarlo. Con il passare del tempo saprete dare voce ai vostri tormenti interiori, e soprattutto saprete reagire con la giusta dose di sensibilità e tatto. Ascoltate sempre il cuore, mai la ragione. Le stelle vi garantiscono stabilità, prestigio, fortuna e nuove collaborazioni.

Vergine – In questa giornata potreste sentirvi un po' sottosopra, ma allo stesso tempo potreste scoprire che le vostre esigenze sono cambiate, non sono più quelle di una volta.

È molto probabile che scombineranno un po' i vostri progetti. Finalmente in campo lavorativo potete tirare il fiato, dopo un periodo snervante in cui lo stress vi ha davvero messo alla prova. Finalmente riuscite a sentire l’odore di un cambiamento più che favorevole.

Bilancia – Che voglia di tenerezza in questa giornata! Dovete, però, trovare le parole giuste per chiedere e farvi capire. Il che non sarà sempre facilissimo. Se il vostro partner non ha nessuna intenzione di appagare i vostri bisogni, diventate irritabili, capricciosi, litigiosi e polemici. Potrebbe essere una giornata decisamente più favorevole, forse anche per le vostre tasche.

Scorpione – Apritevi con fiducia alla persona amata, che vi stupirà letteralmente.

In questa particolare giornata potreste vivere emozioni molto appaganti, sentimenti sinceri, e soprattutto corrisposti. In single finalmente potrebbero capire che cosa significa ‘due corpi e una sola anima’. In campo lavorativo qualcuno è pronto a scombinare i vostri progetti e a puntare il dito sui vostri errori e sulle vostre imprecisioni, quindi tenete gli occhi ben aperti!

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Difficile che restiate indifferenti in questa giornata che precede il weekend. Ci sono situazioni che vi fanno cadere come una pera cotta: un incontro pilotato dal destino, uno sguardo che provoca pelle d’oca, insomma un corteggiamento da favola. In campo professionale dovete ancora avere pazienza ma presto la fortuna vi aiuterà a risalire la china.

Siate chiari e diretti con le persone che frequentano il vostro stesso ambiente di lavoro, leggete attentamente prima di firmare qualsiasi cosa.

Capricorno – Se la vostra unione è ben collaudata e avete un ottimo affiatamento con il vostro partner, in questa giornata assaggerete momenti di alto tasso di passione. Se la vostra unione mostra segnali di incertezza, l’attrazione fisica potrebbe agire da collante e aiutarvi a sistemare quello che non funziona. Non manca qualche divergenza per motivi familiari a inizio giornata. Avete grinta e capacità di impegno, però, fate attenzione alla comunicazione. Evitate gli equivoci e mantenete aperto il dialogo con colleghi e superiori.

Acquario – Per l’amore questa non è la vostra giornata ideale.

Purtroppo, il vostro cielo astrale è grigio, ma voi dovete sforzarvi di mantenere il vostro umore più alto che potete. Può darsi che non tutto vada come vorreste, ma questo non significa che durerà per sempre. Ciò che conta davvero è coltivare serenità, calma, comprensione. In campo lavorativo è opportuno fare una brevissima pausa di riflessione, non fate una mossa se prima non avete ben chiaro l’intero quadro della situazione. Potrebbero esserci anche alcune insidie nei rapporti lavorativi.

Pesci – Passioni forti all'orizzonte. Se vi piace qualcuno, cercate di non offrirgli subito il vostro cuore, prima dovete capire se la persona in questione fa sul serio con voi. C’è anche la possibilità che un ex amante abbia voglia di ricucire il rapporto con voi.

Potreste sentirvi estremamente confusi sull'opportunità di tornare indietro e rivisitare il passato. Fortunatamente gli ultimi giorni di giugno vi daranno un nuovo inizio emotivo nell'amore. Qualcosa sta fermentando! In campo lavorativo non fatevi schiacciare dalle difficoltà, prossimamente la situazione migliorerà. L'oroscopo consiglia di non fare piccoli o grossi investimenti, meglio aspettare giorni migliori.