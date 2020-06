L'Oroscopo di domani, sabato 27 giugno, è pronto a snocciolare nel dettaglio le previsioni di questa giornata che si preannunciano ricche di movimento e divertimento. La maggior parte dei segni avrà modo di trascorrere un sabato pieno ed intenso. La Luna sarà ancora nella Vergine ma in serata transiterà nella diplomatica Bilancia. Qualcuno dovrà fare i conti con una settimana lunga e logorante che porterà ad avvertire un po' di calo fisiologico. Amore, salute, lavoro e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Acquario - 12° posto - Quando c'è la giusta atmosfera, tutto si può fare nella vita, ma ultimamente c'è qualcosa che non quadra. Questa giornata porterà malumore e sconforto, non avrete voglia di vedere nessuno. La cosa migliore da fare quando tutto va storto, è cambiare strada o prospettiva di vita. Dunque, ricercate nuovi stimoli e guardatevi meglio attorno. Se per lavoro siete costretti a stare molto tempo seduti, cercate di incrementare l'attività fisica.

Capricorno - 11° in classifica - L’oroscopo di domani 27 giugno parla di calo di forma generale. La settimana vi ha consumato interamente. Avete un gran bisogno di attenzioni e/o di denaro, forse c'è un mutuo da saldare o delle bollette salate da pagare.

Vi sentite con l'acqua alla gola e tutto ciò vi appesantisce fisicamente. Prendetevi degli spazi di tempo per meditare o per passeggiare all'aria aperta. Non lasciatevi travolgere dallo tsunami dello stress. Togliete i prosciutti davanti agli occhi a partire da questo sabato.

Vergine - 10° posto - La rivincita sarà dietro l'angolo, potrete trionfare a patto che siate capaci di reinventarvi.

La Luna renderà questo weekend magico e sensazionale. I cuori solitari usciranno in compagnia e potranno fare conquiste. Forse in questo periodo desiderate essere liberi a causa dei mesi trascorsi ingabbiati. Occhio a non distrarvi, rischierete di rompere qualcosa di importante. Le coppie potranno supportarsi a vicenda, anche se c'è qualcuno che non sta andando d'accordo come un tempo.

Se state inseguendo uno scopo, potrete accelerare e avvicinarvi al traguardo.

Leone - 9° in classifica - Ultimamente vi state facendo in quattro per recuperare terreno. Nei mesi scorsi avete perso abbastanza e forse siete dovuti ripartire dal 'Via'. Più passa il tempo e più vi convincete che deve cambiare qualcosa. Cercate di mantenere la calma, in queste 24 ore potrebbero spuntare delle complicazioni o dei ritardi fastidiosi. Andrà meglio nel tardo pomeriggio quando le luci del giorno cominceranno ad affievolirsi. Il vostro livello di concentrazione risulterà maggiore, per cui sfruttate la giornata per assimilare dei nuovi concetti che vi aiuteranno a progredire. Serata romantica per le coppie innamorate, possibili proposte in arrivo.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - Sabato favorevole agli incontri e agli appuntamenti di qualsiasi tipologia. Chi ha una propria attività da mandare avanti, nei weekend estivi si ritrova ad essere più impegnato del solito e questo potrebbe generare mal di testa o tensione. Considerate l'idea di delegare alcune responsabilità perché non potete sobbarcarvi ogni cosa. Riuscirete a raggiungere i vostri scopi se adoperate la giusta focalizzazione. Le stelle intravedono un viaggio all'orizzonte.

Ariete - 7° in classifica - Non permettete alle storture della vita di fermarvi. Prendetevi tutto il tempo necessario per leccarvi le ferite, dopodiché rialzatevi e andate avanti.C'è sempre una via d'uscita, trovate la vostra ancora di salvezza.

Questo sabato favorirà il vostro benessere generale, si registrerà una netta ripresa psicofisica. Ogni ferita risulterà in via di guarigione, presto qualcosa o qualcuno arricchirà la vostra esistenza.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche dicono che è in atto una certa evoluzione fisica e/o mentale che si paleserà prossimamente. Nella seguente settimana potrete raccogliere i primi frutti di ciò che avete seminato negli scorsi mesi. Se per una ragione o per un'altra siete rimasti incastrati nella svogliatezza e non avete mosso un dito, potrete cominciare a piantare i semi che germoglieranno in autunno. Nelle cose occorrono tanta pazienza e perseveranza. La giornata del 27 giugno è perfetta per riprendere in mano quei buoni propositi che avete messo nero su bianco ad inizio anno e che con il tempo avete mollato.

Amore a gonfie vele.

Gemelli - 5° in classifica - Non riversate le frustrazione lavorative o personali in amore o in famiglia. Se c'è un problema che vi turba, questa sarà la giornata giusta per aprirsi a confidenze. La vicinanza con il partner o una persona cara sarà maggiore del resto, parlare, aiuta ad alleggerire il peso interiore. Forse avete dei problemi di denaro o magari non vi garba un certo impiego lavorativo. Qualunque sia la difficoltà che state vivendo, lasciate fare al destino perché le previsioni del vostro futuro si presentano interessanti. Qualcosa sta per accadere! Cercate di godervi l'estate e spegnete il rumore delle preoccupazioni.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - Giugno è stato un mese così così, ma luglio rappresenterà la vera novità dell'anno dato che porterà incontri per i single e riscontri per chiunque sogni una vacanza o un lavoro di successo. Potrete fuggire via (anche se temporaneamente) dal solito tran tran logorante. In queste 24 ore sarà meglio stare attenti, perché qualcuno vi offrirà un consiglio molto promettente. L'amore sarà protagonista, si prevede infatti una serata da fuochi d'artificio.

Pesci - 3° in classifica - Sabato da divertimento assicurato anche se al mattino forse dovrete correre per stare al passo con il lavoro o con un certo impegno personale. Un ritardo vi terrà con il fiato sospeso, la risposta che attendete potrebbe arrivare entro domenica sera.

Avrete modo di gustarvi il vostro piatto preferito e di rilassarvi davanti alla televisione o in giro per i locali. Siete un segno che mal tollera il caldo e che tende a sudare molto. Qualcuno avrà l'opportunità di rinfrescarsi tra le acque del mare.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 27 giugno dice che tornerete a fidarvi di voi stessi e delle vostre infinite capacità perché nulla vi scoraggia! L'amore brillerà nel firmamento, il vostro cuore strariperà di gioia. Riuscirete a guardare oltre quella nebbia che si è affollata sulla vostra vita ultimamente. Da sempre convivete con l'ansia e/o con qualche problema fisico, ma ci vuole ben altro per fermare un nativo dei Cancro. Dunque, cercate di tenere duro e riuscirete a chiudere giugno in bellezza.

Anche se vi sconforta sborsare del denaro, riuscirete a risalire la china. Questo sarà un weekend ricco di stimoli.

Sagittario - 1° in classifica - Sarà un sabato simpatico e in grande spolvero, la vostra sensualità risulterà accentuata e farete una strage di cuori. Tirate fuori la vostra estroversione e non nascondetevi più! Nel caso in cui, con il partner di sempre o con una certa collaborazione, l'affinità di prima dovesse essersi consumata, sarà meglio tagliare i ponti. In questo periodo avete bisogno di sentirvi liberi come una rondine. State apprendendo numerosi concetti che vi torneranno di grande utilità per la vostra carriera. Coltivate la compassione e imparate ad essere più altruisti e meno arrivisti.