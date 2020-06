L'Oroscopo di domani, venerdì 26 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. La Luna nella casa della Vergine accresce la voglia di svago e libertà. Ogni segno zodiacale vivrà 24 ore particolarmente intense. Sarà possibile lasciarsi alle spalle dei problemi e guardare avanti. Saranno sulla cresta dell'onda i nati dei Pesci, mentre i nativi dei Cancro tireranno fuori tutta la propria capacità di lottare. La giornata sarà molto interessante anche sul versante amoroso e lavorativo.

Approfondiamo cosa hanno in serbo le stelle leggendo le previsioni della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Ogni problema sarà archiviato e tornerete a dormire sogni sereni, ma prima dovete darvi da fare per cercare una soluzione. Ultimamente avete l'impressione che i familiari e gli amici vi remino contro, non ve ne va bene una! Da questa giornata dovrete scrollarvi di dosso tutte le paure che vi trascinate avanti da tempo. tenete a bada l'impulso di scappare, presto giungerà una gradita ricompensa. La vita domestica potrebbe non darvi soddisfazione, in tal caso prendete in considerazione una ristrutturazione o un rinnovamento.

Sagittario - 11° in classifica - Sarà il caso di sistemare eventuali questioni spinose che vi trascinate dietro da molto tempo.

Non potete continuare a vivere senza certezze e sicurezze, quindi datevi da fare. Bollette, spese varie, tasse di lavoro: cercate di chiudere i conti al più presto. Ognuno ha la sua storia, in amore non dovete porvi sul piedistallo perché per avere bisogna dare. Se avete alle spalle una cocente delusione di cuore, cercate di voltare pagina.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Ultimamente sembrate un fiore appassito. Avete una brutta cera, forse perché dormite poco o male.

Gemelli - 10° posto - Spesso non vi sentite compresi dai vostri affetti e questo vi rattrista. Sarà una giornata da gestire con estrema cautela dato che sarete abbastanza irascibili e lunatici. Prima di chiudere la settimana dovrete sistemare delle questioni rimaste in sospeso.

Non trascinatevi all'infinito dei problemi o dei disagi perché non fa bene al vostro benessere psicofisico. Per chi lavora, questo venerdì favorirà la conclusione di un certo affare o accordo. Avete bisogno di maggiori entrate perché avete troppe bollette e tasse da pagare.

Toro - 9° in classifica - Settimana con qualche attacco di nervosismo in più, forse avete perso le staffe e discusso animatamente. 'Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare', questa sarà la massima da tenere bene a mente in queste 24 ore. Potrebbero spuntare dei problemi incresciosi! Il successo non piomba dal cielo per puro caso, è necessario essere costanti e lavorare sodo. In famiglia forse c'è qualcosa che non va bene, ma entro agosto la situazione si smuoverà.

Organizzate qualcosa di appagante da fare nel weekend, necessitate di attenzione e di tanto amore.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° posto - Venerdì ad alto livello di incertezza. Potrebbero esserci delle sorprese non proprio positive ma nemmeno negative. Questo significa che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, ma non dovrete abbattervi bensì tirare fuori la grinta che vi contraddistingue. Se volete scansare i problemi spinosi, cercate di rimanere al passo con i tempi e impegnatevi. Un contributo inaspettato potrebbe arrivare entro le prossime due settimane. Amore, sentimenti e amicizie non registreranno particolari intoppi: avanti tutta!

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano alla massima prudenza possibile.

Nel lavoro e negli affari sarà meglio effettuare qualche verifica in più. La prima parte della giornata sarà alquanto faticosa e impegnativa, ma verso metà pomeriggio potrete rifiatare perché la ruota girerà. Cercate di staccare la connessione o di spegnere il telefono. I vostri livelli di stress risulteranno abbastanza alti e rischierete di fare i conti con un brutto mal di testa. La serata porterà maggiore serenità, con il partner ci saranno dei chiarimenti importanti.

Scorpione - 6° posto - Venerdì con qualche agitazione di cuore, sarete in attesa di un evento o di un incontro avvincente. Entro la fine dell'anno 2020, la vita cambierà ancora una volta. In amore non dovrete dare per scontato il partner.

Se la fiamma del vostro rapporto risulta labile, fate qualcosa di intrigante per impedirle di spegnersi. Se c'è qualche vostra vecchia passione che avete messo da parte per svogliatezza o per mancanza di tempo, questa sarà una giornata fantastica per ripristinarla.

Leone - 5° in classifica - Buon venerdì per le questioni di cuore e per gli affari. Qualcuno avrà un gradito appuntamento d'amore, o di passione o di lavoro. Con i figli adolescenti e/o i genitori anziani, occorre essere prudenti e soprattutto pazienti. Trattare con gli altri spesso risulta essere complicato, ma non dovete prendere le cose troppo sul personale. Sarà meglio risparmiare le energie in vista di un fine settimana avventuroso ed emozionante.

Le stelle svelano che qualche Leone single sta per fare un incontro al cardiopalma. Siate lungimiranti e accettate il fatto che non tutte le ciambelle escono con il buco.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 26 giugno dice che vi alzerete con lo spirito battagliero che vi contraddistingue da sempre. I nati del Cancro cadono sempre in piedi perché non si danno mai per vinti nonostante l'iniziale momento di sconforto. Ed ecco che questo sarà un lieto venerdì. Le coppie vivranno una serata intensa mentre i cuori solitari più introversi passeranno del tempo tra libri e tv. In questo periodo trascorrete molto tempo a riflettere sulla vostra vita e su dove state andando.

Compiere gli anni spinge a svegliarsi e a darsi da fare.

Acquario - 3° in classifica - In amore dovete stare alla larga dalle competizioni perché sono deleterie. Il partner vi stima e in queste 24 ore vi sentirete amati e desiderati. Chi è solo da molti mesi, finalmente tornerà in gioco. L'umiltà vi spalancherà le porte giuste. Negli affari dovrete essere conclusivi: o dentro o fuori! Preparatevi a fare le valigie, soprattutto se avete programmato un weekend di relax totale. Avrete tanta voglia di divertirvi e di staccare la spina dal tran-tran quotidiano.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani 26 giugno vi vedrà sulla cresta dell'onda. Preparatevi a vivere un'estate bollente e piena di svago soprattutto dopo un inverno piuttosto lungo e pesante.

In serata avvertirete della stanchezza e potreste andare a dormire prima del solito. Siete un segno pieno di vita e di sogni, qualcosa bolle in pentola all'insaputa di tutti. Portate a termine eventuali incarichi di lavoro e tenetevi alla larga dalle discussioni riguardanti l'eredità e il denaro. Confidenze con una persona a voi cara, la vostra comprensione sarà elevata.

Vergine - 1° in classifica - Nella vita, le occasioni vanno colte a volo perché il treno passa una volta sola. Questa sarà una giornata alquanto fortunata in cui ogni cosa filerà liscia come l'olio. Sarete vistosamente felici e soddisfatti. Stenderete un velo pietoso su determinati accadimenti passati e finalmente guarderete al futuro con rinnovato ottimismo.

Siete un segno pieno di talento, dovete solamente avere più fiducia in voi stessi. Comunque sia, in questo 26 giugno avrete molta voglia di progettare o di programmare un viaggio. L'amore per le coppie innamorate sarà sublime.