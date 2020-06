Nella settimana dall'8 al 14 giugno 2020 troviamo sul piano astrale il Nodo Lunare, il Sole e Venere in Gemelli, nel frattempo Mercurio sosterà nel Cancro. Urano proseguirà il domicilio in Toro come Nettuno assieme a Marte, che continueranno il moto in Pesci. In ultimo, Saturno rimarrà stabile sui gradi dell'Acquario e Giove insieme a Plutone permarranno nell'orbita del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Bilancia, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: sereni. Le faccende di cuore durante la settimana avranno i favori del parterre planetario che, sino a giovedì sera, donerà ai nativi una buona dose comunicativa, utile per appianare i contrasti nati col partner in precedenza.

Da venerdì e per tutto il weekend, invece, la quadratura Luna-Mercurio suggerirà loro di tenere la bocca cucita, sia al lavoro che in casa, per evitare controproducenti gaffe.

2° posto Cancro: affettuosi. Nell'ultimo periodo, e più marcatamente da quando il Sole è sbarcato in Gemelli, i nati del segno potrebbero aver riscontrato una difficoltà maggiore nel dimostrare il loro affetto alla dolce metà e ai figli. Le giornate centrali di questa settimana, però, li renderanno decisamente più affettuosi nel focolare domestico. Qualche perplessità, invece, potrebbe palesarsi nel weekend sul versante professionale per la terza decade.

3° posto Leone: stacanovista. Sebbene ancora dovranno fare i conti con l'opposizione di Saturno e le pressanti retrogradazioni di Giove e Plutone nel Capricorno, i nati del segno saranno, con tutta probabilità, galvanizzati dai favorevoli transiti del Luminare femminile durante questa settimana.

Sarà così più facile indirizzare gran parte delle loro energie sul versante lavorativo, e pure le gratifiche morali non tarderanno ad arrivare. Unico neo sarà presumibilmente rappresentato dalle vicende amorose, dove il partner reclamerà invano le loro attenzioni.

I mezzani

4° posto Acquario: sorprese.

L'austero Saturno andrà a formare uno sfavillante trigono con Mercurio e il Sole, donando ai nativi diverse novità materiali che giungeranno da una persona cara, come la dolce metà ad esempio. Un ammodernamento dell'attrezzatura lavorativa o un regalo high-tech di ultima generazione saranno tra le sorprese più papabili.

5° posto Scorpione: speranzosi. Insolitamente alla loro indole, i nativi durante questa settimana di giugno potrebbero nutrire una flebile speranza verso il loro prossimo futuro che, oltre a donargli un rinnovato entusiasmo, farà sì che le vecchie angosce del passato prossimo lascino il doveroso spazio al nuovo che sta per avanzare.

6° posto Gemelli: briosi. Quel contagioso sorriso che i nati Gemelli avranno stampato sul volto durante la settimana sarà il miglior biglietto da visita per le probabili nuove conoscenze che andranno a fare. Occhi sgranati perché, tra queste ultime, potrebbero nascondersi figure professionali importanti per le nuove tappe lavorative che intraprenderanno a breve.

7° posto Ariete: weekend top.

L'inizio della settimana avrà buone possibilità di essere costellato a un umore incostante da parte dei nativi che, fortunatamente, lascerà spazio a un weekend di matrice ben diversa, dove la Luna nel segno donerà grande entusiasmo mentre Marte in Pesci smorzerà la loro tipica irruenza. Lunedì e martedì saranno presumibilmente le giornate più serene sotto il profilo amoroso.

8° posto Toro: a piccoli passi. Da mercoledì i nativi potrebbero essere alle prese con diversi ostacoli non preventivati sul versante amoroso, che renderanno il dialogo col partner tutt'altro che scorrevole. Per un eventuale chiarimento in merito, però, sarebbe bene aspettare ancora un po' perché adesso sarebbe una partita persa in partenza.

Sul fronte professionale sarà richiesta maggiore schiettezza coi clienti durante le giornate centrali, in modo da scongiurare qualsiasi fraintendimento.

9° posto Vergine: stressati. La mole di lavoro sarà probabilmente imponente queste settimana, tanto che anche dei tipi organizzati come i nativi faticheranno a ultimare diligentemente ogni incombenza. Meglio, invece, procrastinare le mansioni meno impellenti o delegare qualche compito ai colleghi meno oberati di lavoro. Così facendo, lo stress potrebbe anche cambiare strada.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: finanze da revisionare. Urano e Saturno potrebbero guardare di traverso il bottino finanziario nativo, intimandogli di revisionare con accuratezza entrare e uscite economiche, al fine di evitare spese supplementari.

Poco effervescenti anche le effemeridi per le faccende di cuore, che faranno i conti con l'atteggiamento sfuggente dei nati Sagittario, poco gradito a ragion veduta dall'amato bene.

11° posto Capricorno: bizzosi. Ad esser maggiormente bersagliata potrebbe essere la terza decade del segno che dovrà fare i conti col giro di boa saturniano in Acquario, il quale frenerà ogni entusiasmo professionale evidenziando ciò che non va come vorrebbero. Il lato positivo di ciò, però, sarà che durante questi sette giorni potranno cambiare più volte le carte in tavola, come suggerisce Urano, sino a trovare la quadra professionale che parrà cucita sulla loro pelle.

12° posto Pesci: fuori giri. La confusione sul da farsi avrà buone chance di regnare sovrana questa settimana in casa Pesci, e le motivazioni saranno da ricercarsi nei transiti di Marte e Mercurio.

Se il Pianeta battagliero, difatti, spingerà i nativi a mettersi in gioco, il Pianeta dell'Intelletto renderà meno fluidi intenti ed idee creando in loro una pesante destabilizzazione. Sarà bene, però, dare spazio a Marte dandosi da fare, perché tale Astro a fine mese farà un insolitamente lungo transito in Ariete e le riserve energetiche diverranno il loro tallone d'Achille.