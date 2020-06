L'oroscopo del 4 giugno è pronto a valutare il probabile andamento del quarto giorno della settimana in corso. I nativi del Toro devono fare attenzione agli imprevisti. Per le persone nate sotto il segno dei Pesci è un momento di instabilità emotiva. In ottima evidenza, l'astrologia applicata alla giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Dovete capire che cosa volete veramente dall'amore. Magari sentite il bisogno di cambiare qualcosa, di smorzare le insoddisfazioni che covate dentro di voi.

In campo lavorativo siete molto abili nel contrattare e a mettervi in luce. Prodezza e abilità sono le due doti più spiccate che vi fanno distinguere dalla concorrenza.

Toro – Dialogare in maniera fluida vi aiuta a ritrovare la serenità nella vostra vita di coppia, forse messa alla prova da qualche tensione. Se non convivete, occhio alla gelosia che potrebbe creare confusione nel cuore e nella mente. In campo lavorativo dovete raddoppiare gli sforzi e la concentrazione, fate attenzione agli equivoci e affrontate eventuali imprevisti con pazienza e senza impulsività.

Gemelli – In questa giornata siete piuttosto infiammabili. Molto probabilmente, la vostra testa è piena di pensieri maliziosi e di ricordi spiacevoli dei mesi scorsi.

Cercate di capire cosa vuole il vostro cuore, al quale dovreste dare la priorità prima ancora che ai sensi. La giornata lavorativa parte benissimo ma si conclude con qualche incertezza, nulla che voi non possiate affrontare.

Cancro – Se nei giorni scorsi ci sono stati problemi, incertezze, insoddisfazioni, questa giornata vi aiuta a capire cosa non ha funzionato, cosa potreste fare per essere più felici.

Avete le idee chiare e se desiderate cambiare pagina, questa è l’occasione giusta per farlo. Giornata favorevole per il settore economico.

Previsioni di giovedì 4 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Le coppie, dopo mesi di sofferenza, finalmente possono raggiungere la tranquillità, recuperare il tempo perso.

Questo è il momento giusto per lasciarvi alle spalle tutte le tensioni nate negli ultimi tre mesi e vivere il presente in maniera appagante. Avete la possibilità di fare progetti validi e importanti. Se volete cambiare qualcosa in campo professionale, è meglio aspettare la seconda metà di giugno, quando avrete le idee più chiare su come muovervi e quale strategia attuare.

Vergine – Giornata un po' titubante. Avete forti dubbi sulla persona che ha fatto breccia nel vostro cuore, forse vi state chiedendo se merita ancora la vostra fiducia, dopo che ve l’ha calpestata e tradita più volte. Ci sono ferite ancora aperte che fanno ancora male, ma dovete reagire e affrontare le intemperie della vita.

In campo professionale mettete in mostra la vostra abilità e capacità di comunicazione, la giornata potrebbe concludersi a vostro vantaggio.

Bilancia – Il vostro punto forte in questa giornata è la passionalità. Qualunque cosa dite o fate, la vostra sensualità non vi fa passare inosservati. Attenzione a non essere polemici, altrimenti rischiate di perdere molti punti in amore. Per le trattative e i rapporti professionali non è un periodo brillante. Vi tocca anche ridimensionare le finanze.

Scorpione – I conviventi devono fare i conti con le spese: c’è qualcosa che non quadra. Se siete fidanzati, non fatevi accecare dalla gelosia e lasciate perdere i pettegolezzi sul vostro rapporto. Insomma, qualunque situazione state vivendo ci sarà sempre un motivo per attaccare briga con la persona amata.

L’Oroscopo consiglia anche di tenere sotto controllo le uscite inaspettate, i guadagni mancati o i ritardi nei pagamenti. Se dovete prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro lavoro, fatelo con maggiore sicurezza.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Giornata poco idilliaca per l’amore e i sentimenti, forse siete insoddisfatti, volete qualcosa di più di quello che c'è, cambiare le regole, cancellare il passato per poter finalmente guardare al futuro con più sicurezza. Le stelle vi anticipano che state per fare un salto di qualità nelle prossime settimane. Cercate di raggiungere una stabilità anche in campo lavorativo.

Capricorno – Scarsa sintonia fisica, desideri strani, tentazioni irresistibili, emozioni altalenanti.

Con queste premesse il patatrac potrebbe essere dietro l'angolo. Cresce forte la tensione nella vostra vita di coppia o coniugale, la voglia di mandare tutto all'aria potrebbe rendervi insicuri e alimentare farvi ammettere che c’è qualcosa non funziona. In campo professionale potreste ottenere risultati importanti, specie per le entrate e miglioramenti economici.

Acquario – Giornata ideale per approfondire la conoscenza. Siate chiari, diretti con la persona interessata, godetevi una serena complicità fatta di divertimenti, vita sociale e serate frizzanti. I vostri progetti vanno a gonfie vele e le incertezze che avevate prima spariscono nel nulla. Il vostro cavallo di battaglia potrebbe essere la prontezza mentale, l’astuzia e l’abilità nelle trattative.

Se desiderate migliorare le collaborazioni, questo è il periodo giusto.

Pesci – I motivi per discutere con il partner sono probabilmente dei pretesti. In realtà, nemmeno voi sapete esattamente perché vi sentite così: scontenti e irritabili. Insomma, è un momento di instabilità emotiva, quindi passeggero. In ogni caso, l'oroscopo consiglia di fare attenzione a ciò che dite, perché potrebbe lasciare il segno. In campo lavorativo non mancano ostacoli o imprevisti, fate attenzione.