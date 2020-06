Sabato 6 e domenica 7 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Sagittario al Capricorno, dove stazionano Giove e Plutone, mentre Urano stazionerà nel segno del Toro. Saturno permarrà sui gradi dell'Acquario, così come Nettuno assieme a Marte che continueranno il moto in Pesci. Infine, Mercurio proseguirà il domicilio in Cancro ed il Sole, il Nodo Lunare e Venere rimarranno stabili nel segno dei Gemelli. Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. La spinta propulsiva della Luna Nuova in Sagittario di venerdì continuerà presumibilmente a dare i suoi frutti anche nel weekend per i nati Leone.

Il nuovo ciclo lunare, difatti, aprirà la porta a nuovi spiragli professionali che, al momento, renderà entusiasmante la prima decade del segno.

2° posto Toro: finanze in rialzo. Malgrado ancora non sia possibile parlare di florido bottino economico, in casa Toro un miglioramento delle finanze sarà più che probabile, specialmente nella giornata di domenica per i lavoratori autonomi. Amore in secondo piano.

3° posto Vergine: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi, così che i nativi potranno chiarirsi col partner in totale franchezza. Sabato di probabili diverbi con i figli.

I mezzani

4° posto Cancro: chiamate extra. Weekend nel quale i nativi che operano alle dipendenze altrui avranno ottime chance di ricevere qualche chiamata extra che, malgrado non entusiasmante finanziariamente, andrebbe sfruttata senza batter ciglio.

5° posto Scorpione: revisioni amicali. Le amicizie durante questo fine settimana potrebbero essere poste sotto la lente d'ingrandimento dai nativi che, grazie al trigono Mercurio-Marte in undicesima casa, riusciranno a carpire con maggiore naturalezza quale relazione amicale andrebbe abbandonata.

6° posto Acquario: sabato top.

Fine settimana diviso a metà quello che si prospetta in casa Acquario, quando ad un sabato dal tono umorale scoppiettante potrebbe seguire una domenica meno esaltante dal punto di vista professionale.

7° posto Gemelli: taciturni. Tra retrogradazioni e neutralità il parterre planetario suggerirà presumibilmente ai nativi di mantenere un mood abbottonato, anziché esternare tutto il loro malcontento.

Così facendo, sopratutto al lavoro, si eviteranno eventuali battibecchi coi colleghi.

8° posto Bilancia: fiacchi. La stanchezza fisica accumulata durante la settimana si farà, con tutta probabilità, sentire proprio nel weekend, facendo optare alcuni nativi per staccare la spina dalla quotidianità dedicando, di conseguenza, del tempo esclusivamente a loro stessi.

9° posto Pesci: deleganti. L'accidia che i nativi metteranno in campo questo fine settimana potrebbe essere mascherata delegando i compiti più gravosi ai nuovi colleghi. Le new entry, però, mangeranno immediatamente la foglia e intaccando la loro nomea professionale. Meglio, invece, mettersi in gioco nonostante la probabile pigrizia di queste 48 ore.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo, specialmente dal tardo pomeriggio di sabato, sarà probabilmente l'indesiderato protagonista del weekend nativo, ed a pagarne maggiormente le spese sarà la dolce metà, che dovrà sorbirsi tutte le lamentele del primo segno dello Zodiaco.

11° posto Capricorno: equivoci. Un fraintendimento, che potrebbe nascere sul fronte amoroso per le prime due decadi, avrà probabili ripercussioni nella giornata di domenica, quando lo sbarco della Luna nella loro orbita formerà una scomoda opposizione con Mercurio. Nascendo nella quinta casa sarà, quindi, difficoltoso per i nativi spiegare al partner che le loro intenzioni erano a fin di bene.

12° posto Sagittario: confusi.

Giugno si prospetta come un mese di prove e scelte da prendere, e questo weekend inizierà presumibilmente a dare un assaggio di ciò che accadrà nelle prossime settimane, gettando i nativi in una paradossale confusione per tipi ostinati come loro.