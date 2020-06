L'Oroscopo di domani, giovedì 4 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Per buona parte del giorno la Luna permanerà nello Scorpione, ma verso le ore 17:17 l'astro luminoso slitterà nel domicilio del Sagittario. Avremo un cielo di grande importanza caratterizzato anche dalla presenza di Mercurio in Cancro e Marte in Pesci che rendono protagonisti in special maniera i segni d'acqua. Si prevede un giovedì spettacolare per i Gemelli che si ritroveranno ad essere impegnati fuori casa. Saranno 24 ore ricche di emozioni per alcuni segni zodiacali, inoltre, sono previste delle novità per i Pesci.

Di seguito le previsioni astrali del giorno, segno per segno, con relativa classifica disposta come di consueto in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° in classifica - Ultimamente niente vi va bene e avete la sensazione che il mondo vi remi contro. In famiglia le incomprensioni sono quasi all'ordine del giorno. Chi vive da solo, fa fatica a gestire il lavoro e l'ordine della propria abitazione. Avete necessariamente bisogno di staccare la spina per potervi rigenerare lontano da tutto e tutti. Un episodio avvenuto in passato vi ha traumatizzato ed ancora ci pensate. Non cercate di scansare gli ostacoli, ma affrontateli. In queste 24 ore potreste sentirvi giù d'umore.

Occhio ai soliti mal di testa o di schiena che potrebbero tornare a torturarvi. Le temperature ballerine costituiscono un bel problema, perciò cercate di non esporvi troppo.

Leone - 11° posto - Giovedì alquanto fiacco, vi sentirete poco in forma e soprattutto spossati. Forse avete preso un po' di freddo in quest'ultimi giorni, in tal caso correte ai ripari e allentate la presa.

La poca energia non vi sarà di alcun aiuto nel lavoro o negli affari, perciò cercate di fare il meno possibile e di rinviare le discussioni o gli incontri importanti. Verso la fine del pomeriggio, un episodio vi scuoterà lasciandovi a dir poco perplessi. Le stelle suggeriscono di migliorare l'alimentazione, ultimamente avete una brutta cera!

Il vostro livello di stress sarà alquanto elevato e ciò rischierà di crearvi dei seri problemi nell'immediato futuro. Prima di addormentarvi siete soliti rimuginare sulle più disparate situazioni.

Vergine - 10° in classifica - Da quando il lockdown è terminato, state riscontrando molte difficoltà e un po' vi manca la tranquillità di casa dei mesi scorsi. Tornare a lavorare non è facile perché i problemi sono ovunque! Avete bisogno di tempo per adattarvi agli ultimi cambiamenti, non è facile operare a debita distanza. Qualcuno si ritroverà ad uscire a fare la spesa o all'ufficio postale/banca, in tal caso dovrete fare attenzione alla coda. In giornata, inoltre, ci saranno delle transazioni finanziarie di una certa rilevanza.

Siete in attesa di una somma di denaro o di una risposta destinata ad incidere sull'intera stagione estiva. Prendete in considerazione un secondo impiego!

Capricorno - 9° posto - Il buongiorno si vede al mattino, purtroppo qualcosa non andrà come sperato. Chi vive in famiglia è maggiormente esposto agli influssi astrali altrui dato che difficilmente si può essere tutti di buon umore! In queste 24 ore, qualcuno o qualcosa vi farà storcere il naso e non riuscirete a focalizzarvi come vorreste. Il lavoro sta procedendo a tentoni, forse ci sono pochi ordini o clienti oppure il capo non sembra essere soddisfatto. Avete bisogno di ritrovare la concentrazione di un tempo, ma dovete metabolizzare gli ultimi accadimenti.

Dunque, date tempo al tempo e tutte le ferite si cicatrizzeranno. Qualche nativo del Capricorno si sente profondamente a pezzi, in tal caso sarà meglio prendere in considerazione l'aiuto di un professionista.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - Coloro che hanno lavorato con tanta abnegazione, finalmente cominceranno a intravedere uno spiraglio di luce. Qualunque siano i vostri progetti, inizieranno a germogliare: 'Chi la dura la vince'! Qualcuno non potrà fare a meno di notare quanto siate cambiati, in effetti, i mesi precedenti vi hanno costretto a crescere e a fortificarvi ancora di più. Verso la fine dell'anno accadranno ancora delle cose sia a livello amoroso che lavorativo.

Le finanze languono, avete delle tasse o dei debiti oppure delle multe da saldare. Cercate di consolidare la vostra posizione professionale e fatevi valere perché non siete degli sprovveduti! In famiglia, chi ha dei figli piccoli dovrà tenere gli occhi puntati su di loro.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno impegnati fuori casa, probabilmente per questioni di lavoro o di salute. Non soffocate i vostri sentimenti e i pensieri, sentitevi liberi di esprimervi come meglio credete. L'amore c'è e procede a gonfie vele. Le coppie giovani hanno dei progetti tra le mani che non vedono l'ora di realizzare. Chi è single da molto tempo, in realtà sta bene così perché per il momento è preso da ben altro.

Comunque sia, Cupido scaglierà la sua freccia sui cuori solitari più restii, entro la fine dell'estate. Una telefonata o un messaggio vi rallegrerà l'umore. In famiglia, in queste 24 ore, occorrerà essere più partecipi e sorridenti. Forma fisica nella media, forse dovete buttare giù qualche chilo preso durante il lockdown.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà impegnati nel vostro lavoro e in alcune commissioni personali. Dopo la battuta d'arresto subita nei giorni scorsi, non potete permettervi ulteriori distrazioni. Per tale ragione ce la state mettendo tutta pur di sbarcare il lunario e/o scovare quei soldini extra che vi occorrono in modo urgente. Il mondo è in balia del caos, tutto è sottosopra, ma non avete alcuna intenzione di lasciarvi sopraffare.

Avete tanto da dire e da fare! State attraversando una fase in cui siete più fragili del solito, forse dormite poco o mangiate male, fatto sta che di tanto in tanto scoppiate in una crisi di pianto. Non frenate le vostre emozioni ma lasciatevi andare. Sono in arrivo delle novità!

Sagittario - 5° posto - Aspettatevi una buona giornata anche se il pomeriggio lo sarà ancora di più grazie al transito della Luna nel vostro segno. Possibili decisioni da prendere all'interno della professione, in tal caso trovate il giusto approccio. Il settore della comunicazione sarà messo in risalto, quindi riuscirete a farvi comprendere sia all'interno della sfera lavorativa che in quella familiare. Un incontro vi travolgerà, chi è solo proverà delle forte emozioni palpitanti.

L'amore sarà nell'aria per tutta l'estate, per cui buttatevi nella mischia e fate maggior vita mondana. Lasciatevi alle spalle il duro "inverno" e apritevi all'avventura. Anche le coppie avranno modo di divertirsi, specie quelle che hanno perdonato un vecchio torto.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° in classifica - L’Oroscopo del 4 giugno dice che Mercurio nel vostro domicilio, da giorni, siete di gran lunga più abili nel comunicare. In famiglia, specie se state attraversando una fase alquanto delicata, occorrerà essere comprensivi. In queste 24 ore sarete capaci di allacciare dei nuovi contatti che vi saranno di grande utilità all'interno della sfera lavorativa. Coloro che hanno tra le mani una certa trattativa finanziaria o immobiliare, dovranno considerare delle alternative e sondare bene il mercato.

Dunque, sfruttate gli influssi di Mercurio che dureranno fino ai primi di agosto. Il vostro carisma e la vostra voglia di emergere vi porterà a brillare ma dovrete essere capaci di sfidare i vostri limiti.

Acquario - 3° posto - Le stelle vi vedono al top della forma, aspettatevi 24 ore smaglianti. Saturno invita a fare l'elenco dei pro e dei contro. Tutto quello che non è andato in questa difficile e lunghissima annata potrà essere sistemato. Un'occasione inaspettata vi permetterà di svoltare. Cercate il vostro percorso e non fatevi troppi problemi su ciò che potrebbero pensare gli altri, del resto si vive una sola volta nella vita! Possibili uscite, forse con dei colleghi o degli affetti stabili.

Da tempo siete in cerca di qualcosa di emozionante e travolgente, forse un amore magico. Continuate a sognare in grande e lavorate duramente. Non fatevi mettere il bastone tra le ruote dall'influenza di Saturno che a volte vi sarà deleteria.

Scorpione - 2° in classifica - La giornata si rivelerà molto fortunata e ispirata, la vostra efficienza sarà al massimo. Sarete stupiti da quanta carica possedete. Vi sentirete capaci di fare mille cose in contemporanea, ma sarà meglio focalizzarsi su una cosa alla volta. L'amore si risveglierà dopo una fase di calma piatta e la fiamma della passione arderà come non mai. Chi cerca una gravidanza, queste 24 ore saranno abbastanza promettenti. Qualche nativo dello Scorpione è molto preso dal lavoro e dalla carriera.

Forse avete necessità di incrementare i guadagni o di cambiare casa, insomma, qualcosa bolle in pentola ed entro la fine di questo turbolento 2020 otterrete una grande soddisfazione.

Gemelli - 1° posto - Venere e Sole enfatizzeranno le vostre qualità rendendovi estremamente affascinanti. Ed ecco che questa sarà una meravigliosa giornata in cui tutto filerà liscio come l'olio. All'interno del lavoro, chi è a capo di un'attività, dovrà avere polso fermo e prendere delle decisioni razionali. Questo giovedì porterà una bella dose di ispirazione e una ventata di idee innovative. Prima di arrendervi, provateci! In amore, questo anno è stato decisivo per le coppie, infatti alcune si sono riscoperte innamorate mentre altre hanno deciso di tagliare i ponti. Comunque sia, la suddetta giornata permetterà di incontrare l'anima gemella, perciò datevi da fare e uscite! Abbandonatevi alla passione e al flirt, non precludetevi nessuna possibilità. L'amore arriva a qualsiasi età, per cui non scoraggiatevi se siete single e avete superato i 60.