L'Oroscopo di giugno per il segno della Bilancia lascia presagire giornate all'insegna del divertimento, della leggerezza e spensieratezza. Venere continua ad essere favorevole, e questo è un buon segnale per chi vive un rapporto stabile ma anche per i single alla ricerca dell'anima gemella o della compagnia di una sera.

Anche per quanto riguarda la sfera lavorativa le stelle sono dalla parte del segno, almeno fino al 28 giugno quando Marte inizierà un transito di opposizione in Ariete che potrebbe comportare qualche difficoltà procurando stanchezza e nervosismo. Per quanto riguarda la salute ci si attende un periodo di alti e bassi, si consiglia un check-up completo.

Oroscopo di giugno per la Bilancia

Amore: anche a giugno la Bilancia può fare affidamento sulla protezione di Venere. La giornata di venerdì 5, grazie alla Luna piena, può essere interessante per chi è alla ricerca di nuovi incontri o desidera avvicinare la persona amata. Grazie agli influssi del pianeta dell'amore si può godere di un fascino a tratti irresistibile, la passione si riaccende e si possono risolvere anche alcune problematiche sorte in passato per un pizzico di distrazione o per gli impegni lavorativi. Venere vi spinge a fare "buon viso a cattivo gioco". Nei rapporti interpersonali si ha la capacità di nascondere dietro un sorriso il proprio disaccordo, senza aver paura di ammettere che qualcosa non convince, senza però necessariamente entrare in polemica.

Lavoro: nonostante il bisogno di leggerezza e spensieratezza, la Bilancia ha ancora diverso lavoro da sbrigare. L'influsso delle stelle di questo periodo andrebbe sfruttato al meglio. Marte in Pesci si rivela utile per l'attività lavorativa, poiché favorisce le intuizioni e le iniziative, supportando nuovi affari e collaborazioni.

Tutto ciò dovrebbe durare almeno fino al 28 del mese quando è previsto un transito in Ariete che si potrebbe rivelare faticoso per la Bilancia. A fine mese potrebbero dunque sorgere degli imprevisti, piccoli contrasti nei rapporti con colleghi o superiori, consegne o pagamenti in ritardo. Ci pensa comunque Mercurio ad offrire il suo appoggio.

Salute: l'oroscopo del mese di giugno non lascia presagire un periodo negativo per la salute. Tuttavia, siccome domenica 21 cade il solstizio d'estate, le stelle consigliano di rallentare un po' i ritmi, di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, cercando di ritagliarsi qualche momento di riposo per favorire un recupero di energie.