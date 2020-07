L'oroscopo del 3 luglio è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti delle predizioni zodiacali giornaliere. Per i nativi della Vergine si prospetta una giornata molto nervosa, invece, per i nati sotto il segno del Sagittario è molto impegnativa. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni delle stelle dedicate ai 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata potreste sentire il peso delle mancanze, ma in qualche modo riuscirete a essere più attenti a ciò che vi circonda. Siate meno impulsivi del solito, solo così potete correggere ciò che andrebbe aggiustato.

Se vi manca una persona, forse è arrivato il momento di darvi da fare, invece, di perdervi nell'orgoglio e nelle ripicche.

Toro – Potreste sentirvi malinconici e tristi. Magari vi siete lasciati sfuggire una persona che avrebbe potuto diventare importante per voi oppure pensate di non essere abbastanza attraenti per la persona interessata. Toglietevi dalla testa questi pensieri sciocchi. L’amore non nasce dall'aspetto esteriore. Se vi manca qualcuno correte a riprendervelo. Non perdete tempo e tirate fuori i vostri sentimenti.

Gemelli – Avete la possibilità di riparare a eventuali errori compiuti in precedenza, qualora aveste fatto un passo sbagliato. Questo venerdì è una giornata vivace e gratificante, ottima per il divertimento, il relax e soprattutto per recuperare la fiducia in voi stessi e nel vostro cuore.

Cancro – In questa giornata potreste scoprire di provare ancora qualcosa per un vostro ex, se è così analizzate molto bene i vostri sentimenti. Alcuni di voi finalmente possono vivere alla luce del sole una storia vissuta in segreto perché c’erano limiti impossibili da superare, che adesso non ci sono più.

Potreste scoprire che questa persona è quella giusta. Insomma, lasciatevi travolgere dall'amore.

Previsioni di venerdì 3 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Ottima giornata per mandare avanti i vostri affari, concludere accordi di rilievo e dare una spinta alla carriera. Le stelle sono con voi per tutta la giornata, ma dovete anche fare attenzione a eventuali imprevisti, disguidi o ritardi.

Grazie alla vostra tenacia non vi lascerete spaventare da niente e da nessuno.

Vergine – Quanto nervosismo in questa giornata! Qualcuno o qualcosa potrebbe farvi arrabbiare di brutto. Forse intromissioni di qualche familiare oppure il desiderio di sentirvi liberi, di non farvi tappare le ali da regole che vi sembrano più assurde che mai.

Bilancia – Occhio a non discutere con il vostro partner d’amore, da una semplice o magari innocua osservazione si passa a una litigata furibonda. Siate diplomatici e difendete le proprie opinioni come se fosse una questione di vita o di morte. Nel weekend la situazione migliorerà, anche se lentamente.

Scorpione – Fate attenzione agli amici e ai pettegoli invidiosi che potrebbero minare la vostra relazione d'amore.

Tenete gli occhi ben aperti in queste 24 ore. Nel prossimo fine settimana le vostre possibilità saranno più favorevoli.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo venerdì vi procura una marea di cose da fare. Imprevisti, ritardi, incomprensioni. Avete voglia di mandare a quel paese gli incontentabili o coloro che hanno sempre qualcosa da ridire. Calma e sangue freddo. L'oroscopo raccomanda di non sprecare tempo ed energie dietro a questioni che non meritano davvero la vostra attenzione.

Capricorno – Avete la possibilità di trascorrere una giornata piacevole. Non mancano occasioni vantaggiose per realizzare i vostri progetti personali o familiari e lasciarvi alle spalle un periodo un po' troppo scuro per i vostri gusti.

Il dialogo con i parenti risulta più scorrevole del solito e potete finalmente affrontare anche gli argomenti più scomodi. Insomma, vi aspetta una giornata dove il Sole splende sia fuori che dentro voi.

Acquario – Questo venerdì vi portare a fare un viaggio nel tempo. Avete la possibilità di sistemare una vecchia questione rimasta ancora aperta, di riparare a un torto, di cogliere al volo un'opportunità che credevate persa. In ogni caso, questa giornata sarà di vostro gradimento.

Pesci – Giornata adatta per discutere con il partner di tutto e arrivare a una soluzione condivisa. Potreste progettare, organizzare le vacanze, rendere più efficiente la routine, se convivete o avete famiglia. Per coloro che non convivono potrebbe essere un periodo ricco di situazioni molto belle che faranno battere forte il cuore.