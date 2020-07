L'Oroscopo di domani, venerdì 3 luglio, è pronto a rilasciare le nuove predizioni interessanti la parte conclusiva della settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai singoli segni sarà l'astrologia. A fare la differenza, la splendida presenza della Luna in Sagittario, con il Sole in congiunzione a Mercurio in Cancro. Ottima la posizione di Venere in Gemelli, nel contempo in trigono ad un ottimo Saturno in Capricorno ed in sestile a Marte in Ariete, quest'ultimo molto positivo nella risoluzione di problematiche riguardanti situazioni sentimentali complesse.

A risentire in modo positivo del presente cielo astrologico, oltre ovviamente allo scontatissimo Toro beneficiante della posizione "top del giorno" e favoritissimo in campo sentimentale, a volare letteralmente in amore sarà anche l'Ariete, come anticipato sostenuto a quattro mani da Venere in sestile. In merito alla parte negativa del periodo, due saranno i segni ritenuti in difficoltà questo venerdì: Vergine e Gemelli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 3 luglio

L'astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco è pronta a dare una valenza al prossimo venerdì 3 luglio.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. Dunque, in analisi il giorno dedicato alla fine della settimana lavorativa con in vista il nuovo weekend. Il periodo è stato messo sotto controllo, approfondito e valutato in base alla qualità delle effemeridi del periodo, il tutto condensato e ben visibile nella nuova classifica stelline quotidiana generata sulla giornata di venerdì.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di venerdì, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Previsioni astrali di domani, 3 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che sarà molto positivo questo venerdì di fine settimana.

Date più spazio al dialogo e alla comprensione: sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere un buon feeling tra voi e le persone che vi interessano. In amore la ritrovata serenità con il partner fa sperare di poter trasformare la vostra storia in un rapporto migliore, molto più affiatato di prima. Sarà una giornata molto particolare, dove le emozioni saranno al massimo e alcune situazioni molto piacevoli: merito di Venere in sestile al vostro Marte. Single, cercate di esprimervi con parole sincere, solo così riuscirete a comunicare tutta la vostra passionalità. In serata vi sentirete incontrollabili, capaci di osare l'impossibile: vi divertirete insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, le prospettive astrali sono ottime.

I nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso su situazioni lasciate in sospeso in passato. Per la salute, sarete distesi, sereni e rilassati, gioirete delle piccole cose che avete o state facendo. Programmate una vacanza. Magari un breve soggiorno in una beauty farm, per regalarvi un po’ di coccole e lasciare a casa lo stress.

Frase del giorno : "La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio." (Victor Hugo).

: "La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio." (Victor Hugo). Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. In arrivo un venerdì 3 luglio semplicemente entusiasmante! La giornata di fine settimana partirà e si concluderà davvero "alla grande!". In amore sarete stupiti dei cambiamenti che il partner vorrà portare all'interno del vostro rapporto e sarete pronti a capire i suoi motivi.

Ricordatevi che l'amore è un'avventura con il brivido del rischio: quindi ci vuole anche della creatività per sfruttare tutte le vostre doti più innate. Single, preparatevi a spopolare in campo sentimentale! In tanti vivrete momenti di rara intensità, molti dubbi svaniranno e potrete finalmente vederci chiaro laddove eravate offuscati. Le persone care vi saranno vicine in particolare durante la seconda parte della giornata, proprio quando darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che inizierà alla grande questo ultimo giorno della settimana lavorativa. Con il Sole piazzato bene l'umore sarà in consistente rialzo. Potrete così contare su progetti positivi ai quali seguiranno buone realizzazioni pratiche; in questa ottica saranno molto favorite le attività commerciali e quelle legate ai mezzi di comunicazione.

In merito al comparto salutare, in molti sarete riposati riuscendo a dare il meglio di voi in tutti i campi. Le stelle altresì garantiscono ottime energie, sostengono il tono vitale e vi regalano tanto buonumore.

Frase del giorno : "I soldi non fanno la felicità, dicono. Senza dubbio stanno parlando dei soldi degli altri." (Sacha Guitry).

: "I soldi non fanno la felicità, dicono. Senza dubbio stanno parlando dei soldi degli altri." (Sacha Guitry). Voto: 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. In primo piano un venerdì 3 luglio pessimo, valutato con le due stelle del "ko". La quinta giornata di questa settimana dunque, sarà negativa, almeno sulla carta. In amore, per ripristinare il sereno nella vita di coppia sarà necessario smettere di essere troppo superficiali o troppo pretenziosi nei confronti del partner.

La vita a due segnerà il passo, i rapporti familiari non saranno scintillati e la Luna speculare negativa potrebbe complicare ulteriormente la vostra sfera privata. Con la persona amata cercate di non essere troppo pignoli e, ogni tanto, assecondatela. Single, non dimenticate il senso della misura necessario in qualunque cosa: sappiate che è un'ottima prerogativa del vostro segno. Siete circondati di amici di buon senso che vi sapranno consigliare al meglio e sapranno dirvi quando state per sconfinate. Potrebbe essere un venerdì pessimo anche in campo lavorativo. Andrete un po' con il freno a mano tirato per i contrasti astrali odierni. Situazioni confuse aleggiano già nell'aria. Fino alla prossima settimana vi converrà non muovervi; avrete così tutto il tempo per perfezionare eventuali progetti in cantiere e recuperare fiato ed energie.

Il comparto salutare invita a seguire una alimentazione sana ed equilibrata. Da evitare assolutamente cibi grassi e piccanti.

Frase del giorno : "Io prendo delle decisioni. Forse non sono perfette, ma è meglio prendere decisioni imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che non si troveranno mai." (Charles de Gaulle).

: "Io prendo delle decisioni. Forse non sono perfette, ma è meglio prendere decisioni imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che non si troveranno mai." (Charles de Gaulle). Voto: 6.

L'oroscopo di venerdì 3 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata sarà mediamente discreta anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. In amore, l'oroscopo sulla giornata di venerdì invita ad avere una grande fantasia, solo così riuscirete ad imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia.

Vi divertirete a rivoluzionare le regole nel vostro rapporto. Single, un giorno decisamente importante nel quale riuscirete a porre le basi di una rivoluzione sentimentale. Improvvisamente, saranno stupendi anche i vostri migliori amici, perché vi aprirete a nuovi rapporti con un ottimismo che pochi vi riconoscevano. Nel lavoro nuovi progetti vi porteranno via del tempo, questo è poco ma sicuro, ma ne varrà davvero la pena. Saprete vedere lontano, approfittate della vostra lungimiranza per essere preparati a qualsiasi evenienza: tranquilli, non verrete mai presi in contropiede. Grandi energie e bella comunicativa saranno esattamente quello che vi ci vuole per dare impulso alla vostra attività professionale.

In merito alla Salute, diciamo che avrete una calma interiore da far invidia. Non vi farete prendere dall'agitazione nemmeno nei momenti della giornata più concitati.

Frase del giorno : "C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera." (Henry David Thoreau).

: "C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera." (Henry David Thoreau). Voto: 8+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Questa parte della settimana contempla un venerdì abbastanza buono, per l'occasione valutato con le quattro stelle della discreta normalità. In amore l'oroscopo del giorno a chi è in coppia prevede che le stelle daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo e la serenità nel rapporto. In pratica gli astri si presteranno in parte a dare una buona mano predisponendo gli eventi oppure facendovi trovare un partner bendisposto nei vostri confronti.

L'ottimismo vi contraddistinguerà, continuate così e raggiungerete ogni traguardo, anche ciò che tempo fa vi sembrava impossibile. Single, cercherete la felicità dentro voi stessi ed amerete la solitudine che avete scelto di vivere. L'accumulo di relazioni non vi darà mai un'emozione pari alla completa accettazione di voi stessi, rendendovi sereni e contenti di come vivete. Nel lavoro sarete allettati da una nuova proposta. Riguarderà forse il vostro attuale ambito professionale, ma magari, con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo. In merito alla salute, vi sentirete decisamente bene, energici e vitali.

Frase del giorno : "La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici." (Aristotele).

: "La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici." (Aristotele). Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★.

Giornata valutata "sottotono" sottolineata con le tre stelline relative ai periodi di routine. L'oroscopo di domani intanto, per questo venerdì 3 luglio mette in guardia dall'essere troppo critici o esigenti: questo atteggiamento potrebbe causare incrinature in qualsiasi tipo di rapporto rapporto. In amore la vostra possessività sarà alle stelle, ma questo potrebbe rendervi piuttosto assillanti con la persona amata. Non chiedete troppe conferme all'altro ma accontentatevi di quelle poche (ma buone) opportunità che già avete. Single, una grande carica emotiva e forse una tendenza ad essere suscettibili potrà provocare brutte discussioni o scontri. Purtroppo non sarà il momento adatto per i cambiamenti, anche se sarebbe quello di cui avreste bisogno. Attendete momenti più favorevoli che arriveranno sicuramente a breve. Nel lavoro, intraprendenza e spirito d'iniziativa v'indurranno a muovervi, ad agire senza perdite di tempo, sospinti in parte dalla Luna. Dovrete però attenervi alla massima precisione, seguendo eventuali direttive impartite, in caso contrario, rischierete un passo falso. Riguardo la salute, sarete parecchio vulnerabili ed instabili, inizierete un processo di cambiamento importante.

Frase del giorno : "Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo." (Mahatma Gandhi).

: "Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo." (Mahatma Gandhi). Voto: 7.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.