Le previsioni in amore dal 6 al 12 luglio favoriscono chi vuole vivere un flirt e iniziare un rapporto senza impegno. Venere nei Gemelli, infatti, viene supportata da Marte in Ariete: sono possibili dei colpi di fulmine, ma le storie che nasceranno saranno di breve durata. Vediamo ora cosa dice l'Oroscopo della settimana per tutti i segni.

L'amore per l'Ariete arriva correndo

Ariete - La settimana si chiude con la Luna nel vostro Segno: sabato e domenica sono i due giorni in cui fare più attenzione. Dovrete gestire il vostro umore che sarà condizionato da qualche difficoltà pratica e lavorativa e che non vi permette di vivere in relax il weekend con chi amate.

Le altre giornate, invece, sono piuttosto buone, in particolare per chi è già in coppia. Per i single maratoneti, invece, l'amore potrebbe arrivare... correndo!

Toro - Per chi di voi è già in coppia l'amore procede secondo un ritmo molto tranquillo. È questo il punto: rischiate di diventare noiosi o che il rapporto diventi troppo scontato. Attenzione alle giornate del 7 e dell'8 luglio, perché risulteranno un po' nervose. I Toro che si trovano a vivere un rapporto extra sono invece molto favoriti.

Gemelli - Venere e Marte sono positivi: che altro desiderate? Amore per voi significa anche avere voglia di giocare e questa Venere vi regalerà dei momenti speciali con la persona che amate. I single, invece, farebbero meglio a farsi desiderare da qualcuno che vorrebbe corteggiarvi.

Attenzione a non cadere in tentazione il 9 e il 10 con la Luna negativa.

In amore vince la Bilancia che fugge

Cancro - Alcuni di voi sono impegnatissimi con il lavoro e questo non vi permette di dare al partner la giusta attenzione. Venere vi rende molto concreti, ma Marte vi vorrebbe più passionali.

I single del Segno potrebbero fare una conoscenza intrigante: valutate bene prima di lasciarvi andare e soprattutto cercate di capire prima se la persona non sia già impegnata. Fine settimana nervosetto per tutti.

Leone - La settimana per voi procederà in modo molto positivo. Amore a gonfie vele in particolare per quelli di voi che hanno iniziato da poco un nuovo rapporto.

I single del segno sono molto soddisfatti della loro vita: se ci sarà un incontro, sarà il benvenuto; se non ci sarà, niente paura, perché state benissimo da soli in questo periodo.

Vergine - La situazione non è delle migliori in campo sentimentale. Voi della Vergine avete sempre paura di lasciarvi andare al vero amore. Questo vuol dire che se siete in coppia, anche da molto tempo, ci sono aspetti di voi che il partner non conosce ancora. La settimana è dominata ancora da Venere negativa, ma Mercurio potrebbe aiutare la comunicazione. I single del segno potranno interessarsi a qualcuno online.

Bilancia - La settimana per voi andrà in crescendo, ma al negativo. Il fine settimana, infatti, sarà piuttosto nervoso e molti dovranno affrontare sia problemi sul lavoro che in amore.

Forse è il caso di pensare a qualche decisione da prendere, magari fuggire dal partner per un po' di tempo per capire cosa volete davvero. I single hanno ottime possibilità di fare una bella e interessante conoscenza, magari qualcuno con una forte differenza di età.

Previsioni per l'amore ok per il Sagittario

Scorpione - La settimana potrà essere molto stimolante per chi di voi è single ed è pronto alla conquista. Super favoriti sono gli Scorpione che potranno andare già in vacanza in questi giorni in un posto di mare: Mercurio e Marte favoriscono un incontro in spiaggia. Chi di voi, invece, è in coppia dovrà aiutare il partner a risolvere un problema pratico.

Sagittario - Marte è il pianeta che vi aiuterà tantissimo in questa settimana e per i prossimi mesi.

L'amore per voi torna a essere vincente. I Sagittario in coppia ritrovano l'affiatamento con il partner e in particolare sull'eros. Quelli che, invece, attendono un incontro non dovrebbero forzare i tempi, anche se Venere potrebbe far apparire qualcuno all'orizzonte già nel fine settimana.

Capricorno - Non complicatevi la vita e non complicate una settimana già di per sé faticosa. Mercurio e Sole negativi mettono l'accento sulla comunicazione con il partner: evitate quei vostri lunghi silenzi, uscite, muovetevi, parlate, fate qualcosa di nuovo. Per i single che hanno già conosciuto qualcuno, direi che il tempo è giusto per approfondire la conoscenza.

Acquario - Una bella Venere e un ottimo Marte vi faranno riacquistare quella serenità che avevate pensato di avere perduto.

La settimana è ok, nel weekend potreste anche organizzare una breve gita e passare qualche giornata in completo relax con il partner. I single sono corteggiati da qualcuno, ma non se ne stanno accorgendo: aprite gli occhi!

Pesci - L'amore per voi Pesci è come l'aria che respirate. Venere, però, vi vuole meno drammatici, più leggeri e più predisposti all'avventura. Se siete in coppia, potrebbe arrivare una bellissima tentazione. Se siete in cerca dell'anima gemella, questo non è il periodo adatto: accontentavi di un sempre gradevolissimo flirt (ce la farete?).