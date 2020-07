L'Oroscopo di domani giovedì 30 luglio, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Con la Luna ancora nel Sagittario, la giornata procederà con una serie di alti e bassi coinvolgenti. Se i Pesci effettueranno dei cambi, i nati della Bilancia dovranno imparare ad osare di più. In queste 24 ore, gli astri promettono un giovedì interessante. Approfondiamo le previsioni astrali del giorno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Qualcosa non sembra andare come sperato, forse vi siete quasi rassegnati alla vita.

Tendete a rimandare a domani le cose da fare, perché siete convinti di avere tempo. Un detto dice: "Chi ha tempo, non aspetti tempo", dunque, datevi da fare. Potete decidere di cambiare rotta e apprendere nuove conoscenze di qualsivoglia tipologia. Sfidate l'apatia, avete il potere di guidare la vostra mente.

Toro - 11° in classifica - State attraversando un periodo di rivoluzione, sia interiore che esteriore. Un cambiamento sta per delinearsi e presto molte situazioni non saranno più le stesse di sempre. In realtà, un'evoluzione potrebbe portarvi soltanto del beneficio. Focalizzarsi sugli aspetti positivi, vi aiuterà a discernere il bene dal male. Concentratevi nel qui ed ora, anche se siete spesso vittime della distrazione.

Acquario - 10° posto - La vita va vissuta senza troppi viaggi mentali. Avete la lingua tagliente, non a caso sono poche le persone che godono della vostra completa stima. Non sopportate che vi si dica cosa fare o dire, ci tenete moltissimo alla libertà di pensiero e di azione. In giornata potreste sentirvi poco vitali, ma non commettete l'errore di cedere alla pigrizia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Cancro - 9° in classifica - L’Oroscopo del 30 luglio parla a coloro che si ritrovano nel bel mezzo di un periodo difficile. Non sapete cosa volete realmente, vi sentite spossati, confusi e poco gentili verso il prossimo. Avvertite la necessità di ridefinire la vostra vita rimodulando anche la quotidianità.

Siete stufi di dire e di fare le medesime cose, vi occorre una bella scossa o un'emozione che vi spinga a rimettervi in gioco. La vita coniugale è come un piatto di porcellana: va maneggiata con cura.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani 30 luglio vi vedrà sistemare dei conti o effettuare dei cambi sostanziali. Siete stanchi della solita quotidianità, bramate un po' di divertimento e di emozione. La voglia di vita, in giornata, sarà più elevata che mai. Una fuga al mare o un drink con dei colleghi, vi allieterà l'umore. Prima di effettuare un ordine, considerate le vostre prospettive economiche future.

Leone - 7° in classifica - Un cambiamento, affinché diventi un'abitudine duratura, necessita di tempo.

Nulla avviene dall'oggi al domani, quindi sfruttate ogni singolo giorno della vostra vita per superare i limiti preimpostati, per apprendere dei nuovi concetti e per allenare la mente sognando in grande. Siete custodi di un segreto che, presto o tardi, verrà alla luce. Le stelle consigliano cautela nel lavoro e perseveranza verso i propri obiettivi. Potreste essere riluttante ad assumere un certo compito, tuttavia, non costringetevi a fare quello che non vi garba.

Gemelli - 6° posto - Una tempesta si è recentemente abbattuta sulla vostra vita coniugale, sentimentale o famigliare. Con la comunicazione giusta e l'obiettività, potrete ricucire il rapporto, ma dovrete procedere in punta di piedi.

In questo periodo state facendo fatica a farvi comprendere, forse state affrontando una fase di crisi esistenziale e nutrite una marea di dubbi. Andrà molto meglio nel fine settimana, quando la Luna in Capricorno schiaccerà ogni incertezza.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano ad osare di più perché in queste 24 ore nulla vi risulterà impossibile. Qualunque sia la vostra passione, magari cucinare o scrivere, vi sentirete estremamente ispirati. Sarete coinvolti in un determinato affare, forse una questione finanziaria o di salute. Se ci dovessero ancora essere dei dubbi, sarà bene chiarire con il diretto interessato. Tenere gli occhi bene aperti vi aiuterà ad evitare di cascare nelle trappole disseminate sul vostro percorso.

Oroscopo 30 luglio, i primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° posto - La potenza di Marte nel vostro segno infonderà coraggio, intraprendenza e assertività. Saprete farvi valere e riscuoterete anche dei notevoli consensi. Sinora, sono sempre state le convinzioni sbagliate ad avervi intrappolati in una sorta di prigione mentale, ma da questo giovedì potrete sbarazzarvene per sempre. Cercate solamente di tenere a bada la vostra natura aggressiva. Il futuro che avete a lungo rincorso, sta per avvicinarsi sempre di più.

Scorpione - 3° in classifica - Giornata niente male, potrete prendere e partire verso mete inesplorate. I più grandicelli di questo segno, a breve avranno un grosso viavai in casa, forse dei nipotini o dei figli vi verranno a trovare per trascorrere qualche giorno con voi.

Cercate di focalizzarvi sulle cose positive. Un'amicizia si farà risentire dopo un po' di tempo. Apprenderete dei pettegolezzi o qualche notizia che riguarderà la situazione attuale del mondo. Cercate di non farvi prendere dal panico e di ragionare con lucidità.

Capricorno - 2° posto - In questo estivo giovedì vi sentirete molto bene, soprattutto a livello mentale. Avete avuto un avvio di settimana particolarmente scombussolato, condito di problemi, litigi o dubbi. Potrebbero esserci stati dei disguidi che vi hanno suscitato preoccupazioni. Forse avete sofferto di insonnia o magari prima di chiudere gli occhi rivangate ogni piccola situazione spinosa. Prima di giudicare, riflettete attentamente altrimenti finirete per pentirvene.

Sagittario - 1° in classifica - Super giornata, sarete pieni di sprint! Elargirete sorrisi e buon umore, chi vi avrà accanto potrà considerarsi fortunato. Dovrete approfittare di queste 24 ore e sfruttare il meglio possibile l'influsso lunare. La passione risulterà accentuata, così come la creatività. Potrebbe rivelarsi un'ottima giornata per concludere un affare, un ordine o una collaborazione. Sul vostro orizzonte si intravede un percorso alternativo che vi condurrà verso una nuova vita, ma tutto dipenderà dalla vostra intraprendenza nel presente. Dei dubbi verranno finalmente chiariti.