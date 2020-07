L'Oroscopo di domani mercoledì 29 luglio, è pronto a svelare che giornata sarà. Sulla carta, gli astri hanno in serbo delle situazioni interessanti e che riguarderanno ciascun segno zodiacale. La Luna lascerà lo Scorpione e si sposterà nella casa del Sagittario sprigionando divertimento e voglia di lasciarsi andare. I nativi dei Pesci si sentiranno sotto esame mentre lo Scorpione soffrirà l'uscita del disco d'argento dal suo domicilio. Approfondiamo le previsioni astrali del giorno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Scorpione - 12° posto - A volte storcete il naso perché l'educazione sembra passata di moda. Rispetto a qualche decennio fa, c'era un maggior rispetto verso il prossimo. 'Nessuno è superiore, nessuno è inferiore, ma è anche vero che nessuno è uguale' diceva il maestro indiano Osho. Accettate la diversità e non soffocate le vostre opinioni, perché contano tantissimo. Un cambiamento sta per manifestarsi, tenetevi pronti. Aspettatevi 24 ore sottotono dovuto all'uscita della Luna dal vostro maestoso segno.

Capricorno - 11° in classifica - Seguite la corrente e lasciatevi andare. Ultimamente vi sentite perseguitati dalla sfortuna: non ve ne va mai bene una.

Cercate di cambiare modo di pensare e di evolvere determinati aspetti che non vi piacciono. Tutto è possibile nella vita, ma dipende da voi e da come scegliete di visualizzare le cose. Sarà una giornata da prendere con le pinze. Rischierete di imbattervi in una discussione senza via d'uscita e di pretendere la ragione a tutti i costi.

Toro - 10° posto - Generalmente, durante l'estate la vostra concentrazione scarseggia rendendovi meno produttivi del solito. Forse pretendete troppo da voi stessi e tendete a strafare conducendovi all'esaurimento nervoso. In giornata, sarete chiamati a fornire un feedback o ad offrire un consiglio importante.

Se c'è una ferita, a partire da questo mercoledì comincerà a rimarginarsi. Dovete credere di più in quello che fate e dovete imparare a dare poco peso alle dicerie della gente.

Vergine - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono indaffarati o preoccupati per una spiacevole situazione che vi riguarda. Un divampante incendio rischierà di appesantirvi mentalmente. Di recente, all'interno della sfera lavorativa è emerso un problema spinoso o forse in famiglia qualcosa non sta andando bene. Lasciarsi sconfiggere dal pessimismo servirà solamente a peggiorare le cose. Nella vita è bene prendere in mano il coraggio e infondere dei messaggi positivi anche quando si vede il bicchiere mezzo vuoto.

Tempo al tempo e i conti torneranno a quadrare. Viaggi o vacanze all'orizzonte.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Acquario - 8° posto - Giornata perfetta per fare pace con se stessi. Per molto tempo non avete fatto altro che addossarvi tutte le colpe possibili, impedendovi di essere felici. Siete un segno brillante ed intelligente, per cui non sottovalutatevi più. Per guardare avanti bisogna chiudere i conti con il passato e smetterla di sprecare il presente. Agosto vi aprirà la mente e ritroverete serenità. Preparatevi a sostenere un lungo viaggio.

Pesci - 7° in classifica - Le stelle vi vedranno un po' sotto esame. 'Se hai ragione, non hai bisogno di gridare', questo proverbio zen sarà il vostro mantra quotidiano.

Se c'è una bugia che avete mantenuto troppo a lungo, in questo giorno potrete dire la verità. Rivedete le vostre prospettive e sistemate quello che c'è da sistemare. L'amore di coppia sarà protagonista, qualcuno sta per convolare a nozze o per intraprendere un viaggio assieme.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo di domani 29 luglio dice che restare inchiodati al passato vi invecchierà prima del tempo. Solo chi sa guardare al futuro, accettando l'evoluzione e le novità, resterà giovane per sempre. Dunque, continuate a imparare cose nuove e a non arrendervi dinanzi ad un ostacolo. Immergetevi in letture avventurose ed emozionanti e cogliete tutte le occasioni possibili per rompere gli schemi e superare le vostre paure.

Siete molto attaccati alla famiglia, in questo periodo avete mille progetti per la mente e forse anche una ristrutturazione o un trasloco.

Bilancia - 5° in classifica - Anche se le cose non sempre fileranno come sperato, potrete fare il possibile per riuscire laddove gli altri non osano. In queste 24 ore di metà settimana ammirerete l'alba di un giorno strepitoso. Problemi, preoccupazioni, difficoltà, stanno per tramontare! In casa, occorrerà risistemare il mobilio e magari anche ridefinire gli spazi in maniera più funzionale. Tenere la mente aperta e orientata verso il futuro, vi sarà di grande sostegno.

Oroscopo 29 luglio, i primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli - 4° posto - Negli anni avete sprecato tempo prezioso dietro a persone di poco conto e che forse vi hanno avvilito.

Le cadute sono state un'esperienza importante, specialmente perché vi hanno insegnato a lottare e a rimettervi in piedi dopo ogni difficoltà. In questo mercoledì aprirete gli occhi e vi sentirete piacevolmente rilassati. Il trucco per godersi appieno la vita è fare le cose in maniera equilibrata e abbracciare i cambiamenti.

Ariete - 3° in classifica - L'Oroscopo del giorno 29 luglio rivela che il vostro mercoledì non vi recherà intoppi o problemi. State seguendo un percorso particolare, si può dire che è un periodo in cui avete molta carne a cuocere. Chiedetevi se non sia il caso di stoppare, anche solamente per una manciata di giorni e rimandare ogni cosa a fine agosto o magari a settembre.

Evitate gli approcci aggressivi e abbandonatevi alle letture leggere ed emozionanti. Amore scintillante, possibili incontri per i cuori solitari.

Leone - 2° posto - Giornata ricca di entusiasmo ma anche di frenesia. Avrete il vostro bel daffare, del resto non siete un segno scansafatiche. Ad incidere positivamente sarà l'ingresso della Luna in Sagittario. Vi sentirete bene e soprattutto tranquilli. Le stelle vi vedranno alle prese con certi pagamenti, ma ciò non intaccherà il vostro umore. Prenderete ogni cosa con maggior disinvoltura. Non vedrete problemi, ma solamente soluzioni!

Sagittario - 1° in classifica - La Luna nel vostro vivace segno vi renderà una trottola inarrestabile. Vi sveglierete con il piglio giusto e con la forza di lottare per quelle cose importanti che forse avete un po' trascurato.

A guidarvi, in queste 24 ore, sarà principalmente il vostro forte istinto. Riuscirete addirittura a dimenticare il passato e a perdonare un torto. Desiderate essere amati così come siete, con pregi e difetti. In amore, sarà bene mettere in chiaro determinate questioni: finalmente sarete ascoltati.