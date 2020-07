Un nuovo fine settimana sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito, le previsioni e Oroscopo del 4 luglio 2020, primo giorno del weekend. Il Leone sarò alle prese con delle scelte piuttosto importanti da fare nella sua vita sentimentale, capaci di cambiare il corso del suo destino.

Stelle e oroscopo del 4 luglio: la giornata

Ariete: in amore tra questa giornata e quella di domani dovrebbero tornare nelle coppie alcune problematiche vissute già in passato. Una certa stanchezza si è fatta sentire già ieri. Nel lavoro vi troverete a discutere, questo perché avete troppe cose da fare.

Toro: per i sentimenti momento interessante e il fine settimana porterà maggiori vantaggi per parlare chiaro con una persona. Nel lavoro ci sono troppe cose da fare e qualche ritardo da superare, è meglio non perdere tempo.

Gemelli: a livello amoroso dalla prossima settimana le coppie che vogliono recuperare un rapporto possono darsi da fare. Le amicizie che nascono ora sono importanti. Nel lavoro, se vi interessa concludere un affare cercate di valutare tutto con attenzione.

Cancro: in amore, Luna in opposizione che porterà dei limiti nelle relazioni. A livello lavorativo, se c'è stata una chiusura bisogna ripartire con cautela.

Leone: per i sentimenti momento in cui occorre fare delle scelte importanti.

Meglio non perdere tempo. Nel lavoro prendete tutte le cose che capitano con il giusto distacco.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale non sarà una giornata difficile come le altre, c'è un recupero. Vi sentite però maggiormente indecisi, per questo fate tutto con calma. Nel lavoro state cercando di risparmiare per attenuare nuovi progetti.

Previsioni e oroscopo di sabato: la giornata

Bilancia: in amore potreste essere troppo aggressivi. Sabato e domenica saranno due giornate da affrontare con serenità. Nel lavoro non dovete fare passi falsi, non è questo il momento migliore. Se state pensando a un cambiamento meglio farlo con prudenza.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata positiva, in particolare nei rapporti con una persona del Capricorno. Nel lavoro in questi giorni la vostra energia è decisamente più forte.

Sagittario: per i sentimenti cercate di non fare troppo al mattino. Se un rapporto è in crisi o siete indecisi tra due storie non prendete una posizione prima della fine di luglio. A livello lavorativo periodo che può dare il grande riscontro in vista del futuro.

Astri del 4 luglio: previsioni

Capricorno: per i sentimenti situazione astrologica favorevole. I rapporti nati di recente hanno portato però molto nervosismo. Nel lavoro chi ha chiuso una collaborazione ed è in attesa di una novità, probabile che sia un po' agitato.

Acquario: a livello sentimentale giornata interessante. Chi è indeciso tra due storie farà una scelta nei prossimi giorni. Nel lavoro non esitate ad accettare nuovi incarichi.

Pesci: in amore momento in cui vi sentite meglio. Se il partner è lontano evidentemente occorre accorciare le distanze. Nel lavoro avete dovuto rinunciare a qualche impegno può di salvare un legame. Chi è in dubbio dovrà aspettare una proposta che arriverà.