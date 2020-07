La prima settimana del mese di luglio entra nel vivo. Stelle ed astri porteranno nuovi cambiamenti e novità a tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo quali con l'Oroscopo del 3 luglio 2020.

Oroscopo del 3 luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore momento di grande energia. Quelli che hanno una storia da lungo tempo potranno consolidarla. Nel lavoro, se ci sono delle cause in corso dovete cercare una soluzione, con Giove contrario è normale avere difficoltà.

Toro: per i sentimenti cercate di essere più sereni se dovete portare avanti un progetto non esitate. Nel lavoro fate le vostre richieste entro luglio.

Se c'è stato un problema pesante cercate di parlarne con chi di dovere.

Gemelli: a livello amoroso fase di recupero che avrà il suo effetto massimo entro la metà del mese. Se aspettate delle risposte dovete fare attenzione alla Luna opposta. Nel lavoro potete contare su diverse novità in arrivo.

Cancro: in amore situazione astrologica importante che porta diverse positività. In questi giorni pensate di più a una storia nello specifico. A livello lavorativo non sottovalutate le proposte in arrivo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale entro pochi giorni un incontro sentimentale potrebbe diventare importante. Non abbiate paura di dire come la pensate. Nel lavoro è probabile che arrivi una bella risposta.

Marte torna favorevole e porta maggiore energia.

Vergine: a livello amoroso questa giornata non porterà emozioni esaltanti, evitate di fare delle scelte controvoglia o pericolose per un rapporto. Nel lavoro situazione che comporta un miglioramento, ma dovrete sempre fare i conti con il passato.

Previsioni del 3 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore vi sentite piuttosto nervosi e stanchi. Il prossimo fine settimana porterà alcune polemiche. A livello lavorativo avete meno difficoltà a gestire i problemi, resta comunque un po' di agitazione interiore.

Scorpione: a livello sentimentale, dal mese di agosto Venere inizierà un transito importante.

Nel lavoro qualcosa di nuovo può arrivare con Saturno favorevole, non si hanno più difficoltà come nel passato.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se desiderate fare nuove conoscenze, questo è un periodo importante per i single. Inoltre Venere a breve non sarà più opposta. Nel lavoro dopo un periodo di blocco potrete finalmente ritrovare una buona energia.

Capricorno: per i sentimenti chi ha una storia continua a viverla bene, chi è single in questo momento è preso da altre cose. Luglio è un mese di lieve calo. A livello lavorativo, dopo le recenti difficoltà entro la fine del mese si potrà risolvere un dilemma e vivere nuove opportunità.

Acquario: a livello amoroso giornata che vede la Luna favorevole con Venere dalla vostra parte.

Nel lavoro non è ancora il momento di allentare la presa, tuttavia a breve potrà arrivare una notizia di cambiamento.

Pesci: in amore Luna dissonante che impone maggiore pazienza nelle relazioni. C'è comunque una maggiore energia utile per rivedere un rapporto sospeso. Nel lavoro affrontate alcune questioni rimaste bloccate.