Prosegue la settimana ed è interessante approfondire come andrà giovedì 2 luglio 2020 per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Di seguito l'Oroscopo e le stelle relativamente ad amore, lavoro e salute della giornata.

L'oroscopo del 2 luglio della prima sestina

Ariete: la giornata sarà particolarmente tesa per voi, in particolare in campo lavorativo potrebbero esserci degli incontri a cui prestare attenzione. In amore, con la Luna in buon aspetto, potreste superare delle crisi.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di giovedì 2 luglio sarà carica di emozioni. In amore potrete fare delle richieste.

Nel lavoro potrebbero esserci delle difficoltà, anche causate dall'aspetto di Saturno. Vi sentite più energici.

Gemelli: in questa giornata avete bisogno di forza per affrontare alcune questioni. Con la Luna in opposizione potrebbero esserci dei rallentamenti. In amore vi sentite più motivati.

Cancro: cielo migliore in campo amoroso. È un buon momento anche per le nuove relazioni. A livello lavorativo, se ci sono dei dubbi, potrete scoprire qualcosa in più.

Leone: in campo lavorativo ci saranno delle questioni importanti da affrontare, ma la giornata è favorevole. In amore dei problemi potranno essere risolti, con Venere e Luna favorevoli.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale, la giornata sarà caratterizzata da nervosismo soprattutto a livello professionale.

In amore cercate di mantenere la calma, senza alimentare tensioni.

Astrologia del giorno per la seconda sestina zodiacale

Bilancia: cercate di evitare tensioni inutili in campo sentimentale. La giornata sarà particolarmente sottotono anche a livello lavorativo, si recupera in serata.

Scorpione: in campo sentimentale ci sarà grande energia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Riuscirete a gestire le vostre emozioni con ottimismo. Nel lavoro ci sono delle decisioni importanti da prendere.

Sagittario: la Luna transita nel segno. A livello sentimentale potrete sfruttare la situazione per chiarire delle questioni senza discutere. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero avere un riscontro positivo.

Capricorno: ci sono molte situazioni da affrontare in campo professionale, in questo momento vi sentite indecisi. In amore la situazione è in miglioramento, potrete recuperare un rapporto in crisi.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale, la giornata sarà particolarmente favorevole a livello lavorativo. Vi sentite creativi, avete voglia di iniziare nuovi progetti. Ottime stelle anche in amore, sarà possibile fare degli incontri.

Pesci: in questa giornata di giovedì 2 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci potranno trovare delle soluzioni interessanti a livello sentimentale. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo periodo.