L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio approfondirà i transiti planetari favorevoli, tenendo conto dell'entrata di Saturno in Capricorno. Le sensazioni amorose diventeranno più rigorose, ma tutti i simboli zodiacali di Terra saranno perseveranti nel portare avanti i desideri, cercando di concretizzarli con coraggio. La Luna sarà dapprima in Capricorno, poi in Acquario, in Pesci e infine in Ariete.

Approfondiamo tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Saturno in Capricorno nell'oroscopo della settimana di luglio

Ariete: lunedì la Luna agirà in quadratura e potrebbe indurire un po' gli animi, facendovi perseguire i vostri obiettivi amorosi con inflessibilità e anche con tristezza.

A metà settimana la situazione migliorerà e sarete più socievoli e amichevoli. Dovrete approfondire le nuove amicizie voi single e aprirvi di più al dialogo voi in coppia. La Luna domenica entrerà nel segno e sarete molto sensuali e istintivi.

Toro: la settimana inizierà alla grane, con Luna benefica dal Capricorno che avvierà cambiamenti costruttivi. essi avverranno in maniera graduale e senza scosse, introducendo nuove esperienze emotive. Logica e fantasia si misceleranno anche grazie alla nuova posizione di Saturno che introdurrà un modo di fare creativo e concreto. Buona la passionalità nel weekend dove sarete moto romantici.

Gemelli: Saturno e Luna dal Capricorno chiederanno maggiore ambizione da parte vostra per concretizzare i progetti amorosi tenuti in cantiere da un po'.

Il satellite notturno, passando in Acquario martedì, consoliderà l'amore in maniera simpatica e voi sarete molto socievoli e frizzanti. Si preannunceranno belle sorprese che dovrete cogliere al volo, contando maggiormente in voi stessi.

Cancro: Mercurio opposto a Luna potrebbe turbare gli animi e rendervi taciturni.

Ma dovrete cercare di non lasciarvi condizionare da alcuni ricordi passati, poiché l'amore che vivrete nel presente richiederà di essere coltivato con perseveranza e dedizione. Buone prospettive si preannunceranno nel weekend, con l'astro d'argento favorevole che emanerà percezioni sognanti e molto romantiche.

Leone: finalmente Saturno ha rotto l'opposizione dall'Acquario e potrete allentare un po' le tensioni in amore. Luna in dissonanza a metà settimana potrà interferire e rendere l'amore troppo "cerebrale". Ma già nel weekend la passionalità riprenderà quota e potrete consolidare i sogni amorosi con successo soprattutto domenica.

Vergine: lunedì avvierete una profonda introspezione, valutando le situazioni amorose con atteggiamento più critico. Attenzione però a non giudicare il tutto con eccessiva serenità. Mercurio proporrà a voi single intriganti novità, ma Venere e Sole in quadratura bloccheranno un po' le emozioni. Dovrete vincere questi attriti anche voi in coppia, puntando sulle rivoluzioni eccitanti di Urano che ribalterà le situazioni in maniera imprevedibile.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte dall'Ariete e la nuova posizione di Saturno in Capricorno richiederanno cautela da parte vostra poiché potreste sentirvi oppressi da alcune paure interiori capaci di causare un senso di inadeguatezza. La Luna benefica dall'Acquario martedì e mercoledì mitigherà il tutto rendendo le sensazioni amorose più frizzanti e voi più innovativi nei confronti delle novità amorose.

Scorpione: i cambiamenti saranno alle porte con Saturno che conquisterà una posizione di sestile astrologico nei vostri riguardi. Così potreste tenere un po' per voi i sentimenti che proverete e avere difficoltà nell'esternarli. Avrete comunque necessità di aprirvi a un cambiamento costruttivo impartito da Plutone che smuoverà le sensazioni interiori, facendovi lottare per affermare sogni e idee in amore.

Sagittario: Venere remerà ancora contro ma la vicinanza di Giove, Saturno e Plutone giocherà a vostro favore facendovi avviare un'introspezione benefica per chiarire le idee e procedere così con maggiore determinazione. Marte splenderà sempre per voi e vi renderà molto carismatici, affascinanti e sensuali. Solo il fine settimana potrà risultare un tantino triste per l'amore, poiché sarete molto nostalgici.

Capricorno: lunedì sarete molto esigenti nei confronti dell'amore, onesti e leali con voi stessi. Così pretenderete anche dagli altri lo stesso trattamento, ma attenzione a non rifugiarvi nella vostra interiorità poiché presi da dubbi e blocchi emotivi impartiti da Marte in quadratura. Saturno entrerà nel segno stesso lunedì e sarete riflessivi in amore, ma anche perseveranti nel portare avanti i progetti con concretezza.

Basterà solo chiarire un po' le idee circa ciò che desiderate dall'amore.

Acquario: Saturno si trasferirà in Capricorno e tutto diventerà più leggero per voi. Martedì e mercoledì accoglierete una Luna innovativa che andrà fuori dagli schemi, facendo vivere l'amore in modo più eccitante ed eccentrico. Via libera quindi alle sensazioni intrepide e sfavillanti di energia positiva, si preannunceranno successi in amore.

Pesci: il trigono favorevole di Saturno e Urano vi lambirà in un sestile astrologico fantasioso e razionale al tempo stesso. Così potrete cogliere al volo mille opportunità che saranno fortunate per l'amore. La Luna entrerà nel weekend e spazzerà via tanti dubbi introdotti da Venere in quadratura, così sarete molto romantici e sognanti, sia voi single che voi in coppia.