Siamo giunti a metà di questa nuova settimana del mese di luglio. Arrivano le previsioni per i 12 segni zodiacali del 23 luglio: vediamo nel proseguo dell'articolo quali novità e cambiamenti porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Oroscopo del 23/07 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore giornata positiva, il Sole ha iniziato un transito favorevole. Nel lavoro momento ideale per far valere le vostre esigenze e le vostre idee.

Toro: per i sentimenti è tempo di chiarimenti se portate da molto tempo una relazione. Può succedere qualcosa di particolare o nascere una questione. Nel lavoro potranno arrivare nuove chiamate per un progetto.

Gemelli: a livello amoroso possibile che oggi qualcosa non vada per il verso giusto. Coloro che vivono un cambiamento stanno affrontando delle giornate interessanti. Nel lavoro non si esclude qualche nuova proposta.

Cancro: in amore giornata interessante. Chi è solo non vuole fare nuove conoscenze evidentemente. A livello lavorativo potranno esserci evoluzione interessanti, dovrete però fare i conti con qualcuno che ogni tanto rema contro di voi.

Leone: in amore le relazioni più solide sono favorite, ma nel complesso c'è un miglioramento generale. In questi giorni vi sentite davvero forti. Nel lavoro presto arriverà un periodo importante. Qualcuno potrebbe pensare fin da adesso a grandi novità.

Vergine: a livello sentimentale Luna nel segno che rende un po' difficili le giornate. In questi giorni però siete anche più forti. A livello lavorativo riuscite a ottenere di più in questo momento.

Previsioni del 23 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per l'amore.

Programmate qualcosa di bello per il fine settimana. Nel lavoro bisogna discutere anche di piccoli particolari nel corso di questo periodo.

Scorpione: per i sentimenti ecco due giorni in cui sembrerà che una storia sarà distante e difficile. Nel lavoro discussioni e trattative che non trovano fine.

Sagittario: per i sentimenti giornata che porterà forte agitazione.

Da qualche tempo siete più polemici. Nel lavoro avete qualche ripensamento. A breve però arriverà una buona proposta.

Capricorno: per i sentimenti Luna in ottimo aspetto. Approfittate di questo momento per cercare novità. A livello lavorativo soluzioni in arrivo. Se avete un'attività come dipendente È probabile che vogliate cambiare qualcosa.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale situazioni in amore che può tornare in vantaggio in vista del fine settimana. Momento decisamente positivo. Nel lavoro qualche novità potrebbe essere dietro l'angolo.

Pesci: in amore Luna in opposizione. Evitate di spendere troppe energie con persone che non vale la pena frequentare. Nel lavoro restano alcune difficoltà.

Curate con attenzione le questioni legali.