L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 23 luglio punta un riflettore sulla sensibilità e il dinamismo di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Gli astri sono carichi di energia positiva grazie a Sole in Leone che regala una carica magnetica orgogliosa, passionale e al tempo stesso un po' autoritaria. Via libera alle comunicazioni verbali di affetto grazie a Mercurio in Cancro che rende le previsioni astrali segno per segno più avvolgenti e sinuose.

Sole in Leone nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: benvenuto Sole in Leone che risulta benefico per voi. Questo astro, in sinergia con Marte nel segno, fa prendere le decisioni giuste, quelle che fanno rivoluzionare il presente in modo imprevedibile.

Così siete più coraggiosi nelle scelte e se vi ponete un obiettivo, di sicuro lo realizzate.

Toro: Sole in quadratura confonde un po' le idee e rende il vostro comportamento mutevole. Siete altalenanti nei confronti delle emozioni, che vivete in modo iperattivo anche grazie alla presenza di Urano che avvia cambiamenti radicali e repentini. Siete troppo agitati poiché desiderosi di rafforzare sempre più il legame di coppia, ma procedete con calma, ricordando che Luna dalla Vergine è dalla vostra parte.

Gemelli: si prevedono belle novità per voi e l'influsso di Sole in Leone risulta favorevole per l'amore. Così potete vivere splendidi momenti a due, anche se dovete cercare di contenere il desiderio sfrenato di affermare la vostra volontà con troppo autoritarismo.

Piuttosto ascoltate anche ciò che ha da dire il partner.

Cancro: attenzione a non lasciarvi prendere troppo dagli impegni lavorativi che possono farvi trascurare gli affetti. Luna in Vergine garantisce tanta praticità e insieme a Mercurio nel segno, riuscite a esprimere verbalmente i sentimenti che provate per la persona amata selezionando le parole giuste.

Leone: Sole entra nel segno, facendo salire a galla anche le sensazioni più nascoste. L'entrata di questo astro turbinoso sprigiona sensazioni armoniose e inquiete al tempo stesso. È un momento di grande innovazione per voi dove volete rinnovare la relazione in maniera costruttiva e più solida, grazie alla presenza benefica di Venere in Gemelli che riscalda i cuori e amplia gli orizzonti mentali.

Vergine: nel segno di Mercurio, Luna acuisce un atteggiamento molto critico nei confronti dell'amore. Diventate così molto prudenti e riflessivi circa i sentimenti che provate per il partner. Lo spirito organizzativo viene accentuato da questo transito di Luna che fa organizzare ogni cosa con una meticolosità maniacale. Ricordate che la perfezione in amore non esiste.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio chiude un po' la comunicazione dal Cancro, ma Luna cerca di smorzare il tutto con una complicità di coppia più concreta. Organizzate la storia curando ogni minimo dettaglio e stupite il partner con effetti speciali, evitando di dare peso ad alcuni pensieri negativi che celate alla perfezione nella vostra interiorità.

Scorpione: Sole interferisce sugli affetti e può rendervi un po' troppo arroganti nei confronti del partner. I progetti che volete portare avanti sono tanti e forse dovete selezionare quelli giusti, indirizzando al meglio le energie e i desideri. Saturno, Plutone e Giove sono con voi e avviano un cambiamento costruttivo e graduale per la relazione a due.

Sagittario: Luna rema contro dalla Vergine e sprigiona pignoleria, eccessivo autoritarismo. Cercate di mantenere la calma dunque e contrastate i dubbi prodotti da Urano, acquisendo una maggiore consapevolezza delle sensazioni che provate per il partner. Solo così e scendendo maggiormente a compromessi, potete ritrovare la serenità desiderata.

Capricorno: il dialogo risulta prezioso per voi, anche se Mercurio opposto rema contro. Magari qualche atteggiamento del partner provoca nervosismo, ma chiarite il tutto subito e cercate di capire anche le sue esigenze. Luna è dalla vostra parte e punta molto sul miglioramento della qualità della relazione a due.

Acquario: in amore c'è molta inquietudine e le situazioni non scorrono come vorreste. Basta tergiversare quindi e approfondite tutto con il dialogo ma tenete presente che ci sono dei cambiamenti in atto. Quindi valutate il da farsi con maggiore oculatezza e ricordate che Venere è dalla vostra parte, anche se Sole quasi sfida a non cedere alla tristezza.

Pesci: Luna in opposizione si fa sentire e forse confondete un po' il sogno con la realtà, vivendo in un mondo illusorio che vi siete creati e che non rispecchia la realtà.

Un po' lunatici quindi, cercate di stare maggiormente con i "piedi per terra" e approfondite il rapporto a due con spontaneità, senza seguire pensieri ossessivi che nuocciono all'amore.