La settimana per i segni zodiacali entra nel vivo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 21 luglio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 21 luglio 2020: la giornata

Ariete: in amore si riparte con maggiore grinta, anche chi è stato troppo lontano da una storia può riavvicinarsi. Ora tutto diventa più chiaro anche se non mancano alcune problematiche a livello finanziario.

Toro: per i sentimenti non è una giornata particolarmente favorevole. Potreste sentirvi molto nervosi. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente potrebbe ricevere un nuovo incarico.

Gemelli: a livello sentimentale, se avete iniziato una nuova relazione pian piano si riprende quota. Le sensazioni che nascono adesso sono positive. Nel lavoro novità in particolare per chi lavora in proprio.

Cancro: in amore giornata che permette di fare molto e le relazioni sono ancora più forti. A livello lavorativo momento positivo anche per le persone che voglio iniziare nuovi progetti.

Leone: per i sentimenti Luna favorevole che porta maggiore positività. Nel lavoro le nuove sfide sono faticose, ma alla fine risulterete vincenti, per questo motivo impegnate al massimo in questo momento.

Vergine: a livello amoroso giornata che porta maggiore stanchezza, la Luna però sarà nel segno del 23.

Nel lavoro cielo abbastanza faticoso, per questo bisogna superare alcuni eventi con pazienza.

Previsioni e oroscopo del 21 luglio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti periodo che sembra conflittuale e nervoso, negli ultimi giorni ci sono state diverse pressioni. A livello lavorativo se avete in programma uno o più accordi, questo è un periodo favorevole per voi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Scorpione: per i sentimenti torna un po' di agitazione, ma è qualcosa di passeggero. Nel lavoro i piccoli ostacoli sono facilmente superabili, siate più propositivi in quello che fate.

Sagittario: per i sentimenti recupero netto delle emozioni, la Luna in aspetto positivo. Situazione astrologica positiva per vivere in modo più sereno.

Nel lavoro c'è ancora qualche dubbio ma Marte è tornato favorevole.

Astri e oroscopo del 21 luglio 2020: previsioni

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che non è più in opposizione ed è possibile vivere relazioni in modo più sereno. Nel lavoro sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di polemica.

Acquario: per i sentimenti giornate che parte in maniera non esaltante. Evitate di mettere troppa agitazione nelle cose. A livello lavorativo è tempo di nuove scelte che bisogna fare con calma.

Pesci: in amore cercate di non arrabbiarvi, soprattutto se avete a che fare con una persona che pensa più ad altro che a voi. Nel lavoro siete alla ricerca di un impiego o di un'occasione che potrebbe arrivare a breve.