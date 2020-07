Nel corso della giornata di domani martedì 7 luglio 2020 molti segni vedranno volgere al meglio la propria situazione lavorativa e professionale, come nel caso del segno dell'Ariete, del segno dei Pesci, che avrà dalla sua parte Mercurio, e il segno del Capricorno. Purtroppo lo stesso ambito professionale potrebbe essere messo a dura prova a causa del nervosismo e del cattivo umore che aleggerà nelle vicinanze dei segni del Sagittario e dello Scorpione. Ottimo l'andamento per la Bilancia e per la Vergine in campo amoroso. Di seguito, le previsioni dei 12 segni zodiacali della giornata.

Leone carico di idee

Ariete: se il lavoro andrà a gonfie vele e senza alcuna implicazione difficile, l'ambito sentimentale mancherà di quel pizzico di romanticismo essenziale per poter mandare avanti il vostro rapporto d'amore con il partner. Una sorpresa può essere d'aiuto.

Toro: ancora molto energici e pieni di grinta da vendere in ambito professionale, ma non sarà facile essere sempre e comunque sulla cresta dell'onda a causa di qualche piccola invidia che serpeggia all'interno del posto di lavoro. Ignorate qualche occhiataccia.

Gemelli: avrete un'aria decisamente molto più tesa, soprattutto in famiglia a causa di qualche diverbio scoppiato per faccende personali. Purtroppo i dissidi fra genitori e figli saranno quelli più difficili da risolvere, ma non perdete la speranza.

Cancro: avrete una situazione difficile che non vi permetterà di essere sereni, e questa situazione potrebbe sfociare in un atteggiamento decisamente antipatico e che molti non tollereranno. Dovrete cercare dei compromessi più solidi sul posto di lavoro per evitare troppe discussioni.

Leone: avrete un carico di idee considerevole, quindi cercate di sfruttarle anche per favorire una riappacificazione all'interno della vostra relazione oppure un appuntamento con la persona che vi piace e con cui vorreste una storia d'amore.

Vergine: catturerete tutta l'attenzione della persona che volete conquistare con il vostro aspetto ma soprattutto con la vostra originalità mentale. Qualche piccolo cavillo lavorativo sicuramente non intaccherà il vostro buonumore e la vostra intraprendenza.

Sagittario sottotono

Bilancia: il focus sulla famiglia vi darà qualche 'punto' in più da parte dei familiari, quindi arriverete a rivoluzionare anche alcuni aspetti della vita quotidiana senza rendervene conto.

Qualche amico vi darà una mano sul lavoro senza chiedervi niente in cambio.

Scorpione: qualche progetto personale potrebbe non trovare un buon decollo a causa di questo pessimismo di fondo che vi sta rovinando. Dovete fare in modo che ogni cosa verta nel senso giusto ma soprattutto avere l'umore adatto per raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario: avrete un atteggiamento molto 'spento', che si farà sicuramente notare sul posto di lavoro ma anche dal partner, il quale cercherà di correre ai ripari per farvi divertire e distrarre. Non vi resterà che assecondarlo e svagarvi.

Capricorno: vi state dando da fare nonostante il fisico spesso e volentieri vi stia procurando una notevole spossatezza.

L'entusiasmo però sarà alla base di tutti i risultati che riuscirete a conseguire nel corso di questo martedì.

Acquario: farete pace con qualche membro della vostra famiglia con cui avete sempre avuto un rapporto burrascoso, ma ciò non toglie che potreste 'ripetere' il medesimo errore con qualcun altro, forse con il vostro stesso partner.

Pesci: sarete felici di avere in mano un nuovo progetto o un nuovo lavoro, perché siete abbastanza sicuri che vi darà delle soddisfazioni molto più grandi della mansione precedente. Evitate di commettere errori e tutto andrà liscio come l'olio.