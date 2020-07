Sentimenti e affetti si miscelano nell'Oroscopo di sabato 4 luglio che approfondisce lo stato d'animo di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dei transiti planetari favorevoli e fortunati per l'amore. Spesso le passioni diventano tenebrose con Marte che incrocia delle quadrature troppo dirompenti per il rigoroso Capricorno. La Luna entra in Sagittario e amplia la visuale mentale.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: voi che siete in coppia dovete dedicare più tempo alla persona amata e voi single magari dovete avviare un chiarimento costruttivo con una persona che vi ha rapito il cuore.

Marte nel segno fa vivere le emozioni in modo intenso, ma spesso sbagliate la scelta delle parole che pronunciate a causa di Mercurio in quadratura che chiude a un dialogo risolutivo per l'amore.

Toro: più profondi e consapevoli grazie al transito di Nettuno in Pesci, riuscite a superare al meglio una quadratura di Saturno che crea tensioni. Avete voglia di rivoluzionare la sfera amorosa in maniera imprevedibile e Luna vi aiuta a guardare lontano, ampliando la mente a 360° a caccia di novità più eccitanti.

Gemelli: buono lo scambio di energie astrali tra Venere, Sole e Marte che spingono le sensazioni alle stelle e fanno vivere l'amore in modo profondo, anche se un tantino frettoloso. Alcuni pianeti consigliano di riflettere sul da farsi e soprattutto voi single attenzione a non commettere errori nelle scelte amorose.

Cancro: gli astri in opposizione sfidano a superare le avversità con coraggio e nuova grinta. Luna è in posizione vantaggiosa per l'amore, che diventa anche più libero e audace. Voi single potete contare sulla presenza di Mercurio e Sole nel segno che promettono novità, a patto che scrolliate di dosso l'apatia.

Leone: l'emotività acquista spessore grazie all'influsso favorevole di Marte che dà il via a sensazioni molto profonde. Riuscite anche a esprimere al meglio i sentimenti che provate e Luna benefica dal Sagittario garantisce nuovi entusiasmi, un'apertura mentale alle novità fortunate sia per i single che per voi in coppia.

Vergine: Marte dall'Ariete regala una sferzata di energia rinvigorente e potete aprirvi al futuro in maniera più ottimistica. Voi in coppia dovete valutare il da farsi, evitando di vivere situazioni stagnanti poiché alcune occasioni favorevoli fanno rivoluzionare la sfera amorosa di voi single in modo decisivo e promettente.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la voglia di primeggiare in amore è tanta, ma attenzione a Plutone in dissonanza con Marte che fa lottare contro le energie altrui in modo troppo ambizioso e spietato. Volete avere ragione a tutti i costi, ma forse dovete aprirvi anche all'ascolto degli altri per progredire. La Luna vi aiuta in questo e favorisce soprattutto i single, garantendo belle novità.

Scorpione: siete un po' indecisi in amore poiché da un lato vi è la voglia di essere coccolati e amati, dall'altra Saturno quasi sfida a vivere la vostra vita in maniera più libera e indipendente. Mercurio dal Cancro acuisce l'intelligenza e punta un riflettore sensibile su alcune novità preziose per l'amore. Preparatevi ad accoglierle.

Sagittario: Luna nel segno allarga gli orizzonti mentali e avvia cambiamenti benefici per l'amore. Mercurio esorta a trovare le parole giuste per sbloccare una situazione amorosa in sospeso e l'astro d'argento fa sì che abbandoniate un atteggiamento troppo polemico in coppia. Voi single siete socievoli e ottimisti nel concretizzare i sogni amorosi e ci riuscite con successo.

Capricorno: attenzione a non entrare in conflitto con la vostra interiorità, a causa di una quadratura marziana che scombussola un po' l'amore e fa vivere una sensualità sregolata e ossessiva. Sensibilità e rigore entrano in combutta tra loro, poi Urano dal Toro di certo non aiuta introducendo la voglia di distruggere schemi amorosi troppo cristallizzati. Alti e bassi per voi single.

Acquario: Saturno in quadratura a Urano fa sì che rivoluzionate vecchi schemi amorosi cristallizzati, anche se l'impresa non è facile. Attenzione quindi a non stressarvi alquanto poiché questa voglia di apportare cambiamenti radicali può creare tensione. Venere viene comunque in vostro aiuto dai Gemelli.

Pesci: i vostri interessi vanno oltre la materialità e seguono l'influsso di Nettuno che insieme a Urano, avvia una nuova consapevolezza.

In amore, non deludete il partner e voi che vivete un rapporto turbolento, sappiate che la situazione sta precipitando del tutto con una chiusura definitiva della storia. Voi single siate più razionali nelle scelte sentimentali.