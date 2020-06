Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, troveremo sul piano astrologico lo spostamento di Saturno dai gradi dell'Acquario al Capricorno, dove sostano Plutone assieme a Giove, nel frattempo Urano stazionerà in Toro. Il Sole e Mercurio permarranno nell'orbita del Cancro, così come il Nodo Lunare e Venere continueranno il proprio moto in Gemelli. In ultimo, Marte rimarrà posizionato in Ariete, così come Nettuno proseguirà il proprio transito in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Leone, meno conciliante per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: intuitivi. Nell'ambiente professionale i nativi godranno della congiunzione Mercurio-Sole in trigono a Marte ed in sestile ad Urano, e ciò potrebbe donargli intuizioni degne di nota che, sino a martedì, andrebbero sfruttate senza batter ciglio.

2° posto Leone: lavoro top. Eccezion fatta per le giornate di mercoledì e giovedì, quando i nativi potrebbero risultare troppo pignoli agli occhi dei colleghi, la settimana avrà buone chance di avanzare col vento in poppa rendendo i nativi oltremodo entusiasti.

3° posto Acquario: amore top. Settimana in crescendo quella che pare prospettarsi in casa Acquario, dove il versante lavorativo sarà relegato in secondo piano a favore di doverose attenzioni da dedicare al partner. Weekend di probabili romaniche gite fuori porta.

I mezzani

4° posto Capricorno: affettuosi. Insolitamente alla loro indole, i nativi a partire da mercoledì dimostreranno, con tutta probabilità, senza remore il proprio affetto ad una persona cara, con la quale sino ad ora si erano dimostrati distaccati.

5° posto Ariete: ostinati. Saturno torna in opposizione ma, al contempo, Marte sosta nel loro domicilio e tale discrepanza astrale potrebbe rendere i nativi ostinati nel raggiungere i loro obiettivi settimanali, con entusiasmanti risultati al seguito.

6° posto Toro: mondani. La voglia di divertimento dei nativi, meno evidente solo giovedì e venerdì, sarà presumibilmente soddisfatta organizzando delle cene in casa loro, nelle quali i commensali potranno spaziare tra mille prelibatezze.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

7° posto Bilancia: inizio settimana a gonfie vele. Le prime due giornate saranno probabilmente le migliori per i nati Bilancia, in quanto potranno contare su una buona loquacità ed un tono umorale eccelso.

8° posto Sagittario: rallentamenti. Settimana in cui i nativi potrebbero rendersi conto che, a causa del passaggio di Saturno di Terra, non vi sarà più bisogno di calcare la mano sul versante professionale e, a fronte di ciò, rallenteranno il passo.

9° posto Pesci: pettegoli. Una maldicenza su una persona appena conosciuta potrebbe giungere alle orecchie dei nativi, che non riusciranno a tenerla per sé innescando un effetto domino che non sarà affatto gradito dalla diretta interessata.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: destabilizzati. Da porre sotto osservazione saranno probabilmente le giornate di mercoledì e giovedì, quando i nativi, destabilizzati dal ritorno di Saturno in Capricorno, potrebbero consolarsi col cibo o con dei malsani vizi.

11° posto Gemelli: amore sottotono. Venere nella loro orbita in moto diretto formerà una pesante quadratura con Marte in Ariete, e ciò potrebbe tradursi in probabili battibecchi col partner. Fortunatamente, però, saranno facilmente evitabili dando sfoggio di un pizzico di diplomazia.

12° posto Vergine: straniti. L'atteggiamento sopra le righe del partner farà, con tutta probabilità, saltare la mosca al naso ai nati Vergine che, giunti al fine settimana si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.