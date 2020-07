L'oroscopo del giorno 7 luglio, mette a disposizione la classifica stelline di martedì e le previsioni zodiacali del giorno per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? Prima di dare seguito alle legittime curiosità, diamo una controllata alla situazione astrale generale con l'intento di mettere in evidenza i segni migliori e peggiori del periodo. La giornata astrologia vede la Luna in Acquario con il Sole stabile presso il Cancro in compagnia di Mercurio. In Pesci avanza lentissimo Nettuno con Marte in progressione nel segno dell'Ariete.

Ottima la presenza di Venere in Gemelli, nel contesto in trigono alla Luna.

Tra i favoriti del momento, secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali del giorno, in ottima posizione risultano Scorpione e Acquario valutati a cinque stelle. A seguire Sagittario e Pesci preventivati in giornata di routine. Non troppo positivo il periodo invece per coloro nativi in Capricorno e Bilancia, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 7 luglio su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 7 luglio

L'Astrologia applicata alla giornata di martedì ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi.

Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà la giornata è la nostra seguitissima classifica stelline interessante la giornata di martedì 7 luglio. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute in questa sede, i soli segni interessanti la seconda metà dello zodiaco.

Pertanto adesso andremo a togliere il velo della curiosità al resto della scaletta.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del giorno 7 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo del giorno, di martedì 7 luglio ha messo in preventivo una giornata con il segno del "ko": sarà o non sarà davvero così? Se lo sarà, pazienza, seguite i nostri consigli e ve la caverete alla grande! In amore, il vostro umore negativo metterà in cattiva luce la vostra relazione di coppia. Anche se non vi saranno motivi validi, questo martedì vi sentirete proprio così. Single, sarete un po' rigidi con le persone che vorranno conoscervi: forse a causa di pensieri negativi che girano per la testa? Diciamo che le ultime esperienze, in fatto di sentimenti, vi hanno lasciato un po' d'amaro in bocca. Nel lavoro invece, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione, causati da astri contrastanti.

Pianificate in anticipo eventuali impegni. In merito al comparto legato alla salute, il consiglio è quello di vivere con intensità e trasporto le emozioni. Cercate di seguire un regime di vita sano e regolare: vi aiuterà a farvi sentire più in forma.

Frase del giorno : "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante" (Mark Twain).

: "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante" (Mark Twain). Voto: 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano molto buona questa parte della settimana, con una giornata sicuramente efficace e ottima da sfruttare. In campo sentimentale riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco che senz'altro verrà apprezzata moltissimo dal vostro partner: ottimo così.

Il vostro benessere interiore si rifletterà positivamente nel rapporto di coppia; spazio dunque a tenerezze e coccole. Single, sarete animati da molta speranza e, con l'aiuto delle stelle, cercherete (al 70% con successo!) una persona che possa andare bene per voi. Non siate restii ma giocatevi il tutto per tutto con la persona che sapete... Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone. Giocate, dunque, la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte. Gli astri vi lusingheranno, indicandovi nuove opportunità e/o nuove mete da raggiungere. In merito alla salute, eventuali problemi potrebbero riguardare soprattutto l’umore. Tuttavia, starete meglio se in serata eviterete cibi pesanti che affaticano la digestione.

Frase del giorno : "Quasi sempre ci logoriamo la vita a guadagnare denaro, mentre bisognerebbe, col denaro, guadagnarsi il tempo" (Albert Camus).

: "Quasi sempre ci logoriamo la vita a guadagnare denaro, mentre bisognerebbe, col denaro, guadagnarsi il tempo" (Albert Camus). Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 7 giugno al Sagittario indica che il prossimo martedì sarà da considerare come abbastanza agevole, dunque buono da sfruttare per la maggioranza di voi nativi. In amore, impegnatevi affinché alcuni piccoli conflitti non si trasformino in veri e propri "duelli" con la persona amata. Cercate di rinnovare le promesse d’amore fatte a suo tempo cercando di riallineare certi vostri comportamenti. Single, la cosa migliore da fare in questa parte della settimana, per molti di voi abbastanza impegnativa, sarà quella di saper ascoltare le esigenze della persona a cui vorreste donare il vostro cuore.

Dimostrare fiducia non è difficile: provateci dai! Nel lavoro, faticherete a carburare, sarete un po' rallentati, ma lentamente riuscirete a finire tutti i vostri impegni. La salute invita a fare un controllo di routine: se avete problemi di pressione alta, cercate di evitare i cibi troppo saporiti. Un po’ alla volta, abituatevi a diminuire il sale.

Frase del giorno : "Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più" (Oscar Wilde).

: "Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più" (Oscar Wilde). Voto: 8-.

L'oroscopo di martedì 7 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo di martedì 7 luglio prevede una giornata preventivata sottotono dalle stelle. Purtroppo è così, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei "fuori onda" abbastanza piacevoli.

In amore, chi vi ama asseconderà di certo i vostri desideri, anche quelli più originali: sappiate apprezzarlo e soprattutto cercate di ricambiare con il medesimo affetto. A chi ama "l'erba del vicino" consigliamo di non rinunciare alla sicurezza affettiva solo per inseguire "avventurette" da quattro soldi! Single, anche per voi le ostilità di una parte del firmamento non faranno di certo bene ad eventuali approcci amorosi. Il periodo non sarà dunque dei più facili: se doveste trovarvi a corto di argomenti, defilatevi pure tranquillamente dalla situazione. Nel lavoro invece, non riuscirete a fare ciò che avevate programmato e, se non scenderete un po' a compromessi mostrandovi più flessibili, resterete delusi.

In ambito salutare servirebbe ravvivare vivacità e gioia di vivere. Sono questi i suggerimenti delle stelle: cominciate a metterli in pratica, magari organizzando un breve viaggio.

Frase del giorno : "È impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già" (Epitteto).

: "È impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già" (Epitteto). Voto: 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà e finirà a gonfie vele questa parte della settimana, con un martedì sicuramente bello e degno di essere vissuto a pieno ritmo. La giornata di questa parte delle settimana appena iniziata sarà super, specialmente in amore. Le stelle indicano che tutto trascorrerà senza problemi, in modo calmo e sereno soprattutto in ambito di coppia.

Qualcuno potrebbe perfino iniziare un nuovo cammino insieme al partner. Single, è venuto il momento di essere più attenti e selettivi. Date priorità ai sentimenti veri: fate le vostre scelte col cuore non con la mente. Nel lavoro, il periodo potrebbe dare buoni frutti, se avete un’attività autonoma, ma ad una condizione: dovrete giocare abilmente le vostre carte. Per la parte salutare del periodo invece, siete pieni di interessi ma la routine lavorativa vi appare insostenibile. Staccate presto la spina e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene.

Frase del giorno : "Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno" (Immanuel Kant).

: "Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno" (Immanuel Kant). Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 7 luglio riguardo al secondo giorno della settimana indica che inizierà certamente in modo positivo, regalando alla mattinata di martedì notevoli chance di successo. Qualche intoppo potrebbe prender vita nella seconda metà del periodo: occhio! In campo sentimentale, una Luna parzialmente favorevole darà il suo contributo, ma il buon esito di certe situazioni non sarà tutto merito della fortuna. Giocatevi qualche buona carta (se l'avete!). Single, sarà probabile che domani e dopodomani vi sentiate particolarmente attratti da qualcuno: allora, che aspettate a farvi avanti? Nel lavoro, si preannuncia una giornata nervosa, difficile per molti di voi: in più di un’occasione potreste perdere per un nonnulla l’occasione per ben figurare.

La salute è buona: utilizzate un profumo in sintonia con la stagione. Al segno dei Pesci (femminile) stanno molto bene addosso tutte le essenze floreali.