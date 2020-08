L'oroscopo di giovedì 27 agosto è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata. In primo piano l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, nonché la nuova classifica stelline interessante gli ultimi sei simboli zodiacali.

A fare la differenza senz'altro sarà l'aspetto positivo della Luna in Capricorno che, oltre a favorire la posizione al "top del giorno" ai nativi del Capricorno, è pronta a regalare splendide opportunità in merito ai sentimenti in generale anche ad un altro segno: quale? In questo caso parliamo sicuramente a favore di coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale del Sagittario, super-favorito dallo spettacolare trigono Sole-Luna.

Invece, volendo anticipare qualcosa in merito ai segni in difficoltà nel frangente, le previsioni zodiacali di giovedì hanno messo la spunta negativa al segno dei Pesci e dell'Acquario considerati rispettivamente "sottotono" e "ko" nel periodo sotto analisi.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 27 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 27 agosto

La classifica stelline interessante la giornata di domani, giovedì 27 agosto, è pronta all'incontro con voi lettori, sicuramente ansiosi di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il proprio segno. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle.

Decisamente super-fortunati, quindi, destinati dagli astri a non avere quasi nessun tipo di problemi, i segni già annunciati in precedenza relativi quindi a Capricorno e Sagittario, nel frangente considerati al primo e al secondo posto in scaletta. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno.

La classifica del giorno 27 agosto:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Pesci;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del giorno 27 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 27 agosto, preannuncia a voi nativi una giornata normale.

Anche se non troppo pieno di energia, questo vostro giorno di metà settimana non dovrebbe deludere le attese o le speranze dei più. In campo sentimentale, la fiducia incondizionata che sprigionerete verso alcune persone del vostro giro, domani e dopodomani sarà molto forte. Tutto questo grazie alla presenza della Luna in ingresso nel segno del Capricorno. Il vostro stato fisico sarà soddisfacente ed è senz'altro possibile che qualcuno vi chieda il segreto della vostra strepitosa forma fisica e mentale. Single, avrete buone occasioni per relazionarvi con gente che non vedevate da tempo, forse anche con una vecchia fiamma pronta a farvi (ri)battere di nuovo il cuore a mille! Forse potrebbe essere la persona giusta per voi, chi lo sa...

Nel lavoro intanto, il periodo si prospetta discreto in quanto a soddisfazioni. Qualcuna tra le vostre aspettative sarà gratificata. Sarete perciò su di giri e con una gran voglia di fare, magari anche sforzandovi di trovare stimoli nuovi. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che partirà abbastanza bene questo vostro giorno di metà settimana. Diciamo che gran parte della giornata assorbirà una buona fetta delle vostre energie e della vostra attenzione. Del resto, sarete stimolati ad impegnarvi sempre di più e questo non è affatto un male, sappiatelo. In amore, molti nati dello Scorpione potranno contare su stelle sufficientemente positive, favorevoli nella maggioranza delle situazioni più intricate, il che potrebbe favorire buone nuove nella sfera sentimentale.

Pensando positivo, certamente trascorrerete una giornata interessante con la persona amata. Single, l'oroscopo di giovedì predice che, forse, avrete le idee un po' confuse. Sentimenti imprecisati favoriranno uno stato di malessere psicologico capaci di far dubitare la scelta di restare single. Ma di chi è la colpa se non del cuore? Nel lavoro infine, nel periodo avrete la possibilità di recuperare e di trovare ottime soluzioni. Quanto appena detto tassativamente in merito ad una situazione che durante questa fase vi ha portato abbastanza ansia e difficoltà. Per tutti: cercate di darvi un po' più da fare. Voto 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 27 agosto al Sagittario indica che partirà alla grande questo giovedì, sì o no?

Gli astri dicono di sì. L'amore in questo caso sarà in primo piano, al centro dell'attenzione con i sentimenti straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo dubbio. In coppia soprattutto, vivrete sentimenti esaltanti e rassicuranti: il vostro partner vi farà una sorpresa graditissima questo giovedì o massimo entro la fine della settimana. Single, qualcosa bolle in pentola, molto più forte del solito. Un sentimento appassionato nei confronti di una persona molto interessante, magari incontrata ultimamente, farebbe pensare che, forse, sta per arrivare il vero amore. Nel lavoro, non dovete essere più impazienti perché gli obiettivi perseguiti potrebbero essere raggiunti proprio in questo periodo.

Finalmente, potrete godere dei meritati riconoscimenti, giusto premio agli sforzi fatti in precedenza. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 27 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 27 agosto, indica l'arrivo un periodo davvero sublime, almeno in base a nostri ultimi studi astrologici. Tutto questo sarà possibile grazie all'ingresso della Luna nel segno, in entrata nel settore alle ore 19:36 del tardo pomeriggio ma i cui benefici si sentiranno tutti già dal primissimo mattino di giovedì. Infatti quasi tutta la giornata in questo tratto di settimana sarà favolosa per i sentimenti e gli interessi del cuore in generale.

L'amore avrà le ali della dolcezza e la vostra bella persona ne trarrà di sicuro un grosso beneficio interiore. Trascorrerete momenti di pura emozione con la vostra metà e vi sentirete come rinati. Single, i sentimenti potrebbero raggiungere alti livelli: la simpatia e il magnetismo seduttivo messi a disposizione dalla Luna vi renderanno irresistibili (sforzatevi però di essere credibili!). Con il favore delle stelle riuscirete anche ad impostare buone basi per dei progetti affettivi importanti. Nel lavoro intanto, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti. Buon fiuto per gli affari.

Voto 10+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di giovedì pongono l'accento su un 27 agosto decisamente poco performante per voi del segno. Infatti, proprio la giornata che segna il giro di ritorno della settimana potrebbe davvero finire con un nulla di fatto, specialmente per chi di voi fosse in attesa di un riscontro importante o su una decisione da prendere. Tranquilli, vi rifarete. In amore, vi sentirete sulle spine e messi alla strette dal partner per qualcosa che è accaduto in passato. Sarebbe meglio uscire da certe situazioni che turbano la vostra serenità e rimediare a tutti gli errori commessi. Single, l'oroscopo del giorno invita a prepararsi a ricevere cambiamenti importanti nella vostra vita affettiva.

Probabile che l'amore tanto atteso busserà al vostro cuore prima di quanto possiate immaginare. Nel lavoro invece le stelle cosa consigliano? Diciamo che quasi sicuramente qualcuno di voi potrebbe avvantaggiarsi anche con inaspettati guadagni in più: una manna dal Cielo davvero inattesa, certamente più che apprezzata. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno 27 agosto predice che questo metà settimana inizialmente potrebbe partire in modo sufficiente, poi però man mano che la giornata trascorrerà arriveranno momenti abbastanza impegnativi. Secondo l'Astrologia del giorno, riguardo l'amore e in parte anche nelle amicizie, ci potrebbero essere alcuni problemi da risolvere.

Diciamo che nella vita sentimentale dovrete affrontare i soliti inconvenienti ai quali siete abituati, senza questa volta perdere le staffe: la calma è la virtù dei forti, tenetelo a mente... Riguardo la coppia, se volete superare le vostre paure o facilitare il vostro partner, potreste iniziare a concentrarvi proprio su questo aspetto. Se single, dovrete fare pulizia nelle amicizie per non dare adito a inutili pettegolezzi. Alcune difficoltà o imprevisti potrebbero turbare qualcuno di voi: se di recente avete avuto momenti "no", prendere una decisione vi risulterà ancora più difficile. Se così fosse, forse sarebbe meglio rimandare a tempi migliori. Nel lavoro, sappiate che la pazienza porta risultati, la fretta porta scompensi: l'importante è avere fiducia e non demordere.

Voto 7-.