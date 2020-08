L'Oroscopo di giovedì 27 agosto è pronto a svelare come andrà la giornata per i segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. La settimana entra nel vivo, si lasciano alle spalle pensieri negativi iniziando a guardare con fiducia al prossimo weekend. In questa fase il cielo astrale ci mostra una meravigliosa Luna in entrata nel segno del Capricorno con il Sole ancora fermamente ancorato nel comparto della Vergine, pronto a congiungersi a Mercurio. Andiamo pure a dettagliare in profondità le previsioni zodiacali di giovedì con la classifica stelline dall'Ariete fino alla Vergine.

Classifica stelline 27 agosto

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Curiosi di scoprire quali e quanti sono? Bene, la risposta a questa più che legittima domanda arriva direttamente dalla nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 27 agosto 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Vediamo chi vedrà confermati i propri sogni e chi invece dovrà riporre le speranze ad altra data.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di domani, 27 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani 27 agosto al segno dell'Ariete indica che la giornata interessante questa parte della settimana potrebbe evolvere quasi tutta sulla falsariga dei periodi "sottotono". Qualcuno di voi nativi con una certa faccenda, anche di stampo lavorativo, potrebbe trovarsi decisamente in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari.

Dal punto di vista dei sentimenti quindi c'è da aspettarsi un po' di maretta nel rapporto. Tranquilli comunque, il feeling riprenderà quota prima di quanto possiate immaginare e il partner si dimostrerà più affettuoso, concreto e pronto a chiarire ogni dubbio. Cercate intanto di risolvere insieme ogni tipo problema, qualora ce ne fossero, senza rimandare come spesso fate semplicemente per "quieto vivere".

Single, se pensieri, ansie e nervosismi dovessero turbare questo giorno, confidatevi con qualcuno/a di fiducia, vedrete che potrà essere utile per togliersi un peso dallo stomaco: condividere i propri problemi con persone fidate aiuta l'umore e la speranza di trovare il bandolo alla matassa! Nel lavoro, le stelle vi consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili: attenetevi alle vostre reali possibilità, altrimenti rischiereste di compromettere gli sforzi fatti finora. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano una giornata davvero con i "contro-fiocchi". Le circostanze del periodo vi indicheranno la strada migliore da seguire ma sarete comunque voi, con le vostre capacità, a risultare influenti se le situazioni dovessero eventualmente passare da stabili a critiche.

La parte legata ai sentimenti invece, vedrà il vostro partner protagonista assoluto della giornata. La persona che amate si sveglierà col piede giusto, quindi approfittatene per proporre qualcosa di originale, magari che non avete ancora fatto assieme. Mettete altresì un po' di pepe nella vostra relazione, perché una giornata per essere davvero perfetta ha bisogno di qualcosa di romantico. Perché allora non organizzare una piccola fuga d'amore, compresa di cenetta romantica e un dopo cena al peperoncino? Single, le stelle si sono finalmente decise ad esaudire le vostre preghiere, si o no? Diciamo di si, infatti in giornata (forse) vi attende un incontro molto importante, in alcuni casi capace di rivoluzionare definitivamente la parte sentimentale della vostra vita: per voi, meglio così!

Nel lavoro, sappiatelo, una volta data una parola, vi dovete impegnare in ogni modo per mantenerla, ok? Ciò a cui dovreste puntare di più è di essere reputati onesti e credibili, solo così migliorerete la vostra immagine. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede che sarà un giorno abbastanza scorrevole, sufficientemente buono per la maggior parte di voi Gemelli. In amore, una questione familiare avrà l'occasione giusta per essere finalmente chiarita. In coppia avrete ben sotto mano alcune situazioni ritenute finora sfuggenti, riuscendo a venire a capo di parte "della matassa": ci vorrà tempo e pazienza, ma alla fine potreste farcela.

Le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una sana meditazione. Mettete in chiaro fin da subito gli obiettivi che avete in programma, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Single, tutto dovrebbe andare come sperato, a patto di essere molto aperti, di puntare solo sul cuore e mai sulla testa, infine di non perdere il lume della ragione per amori impossibili... Solo così avrete il segnale di via libera affinché ogni incontro possa davvero reputarsi interessante e potenzialmente in grado di divenire "qualcosa di più". Nel lavoro infine, il momento risulterà propizio per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi ottimi in un futuro molto prossimo.

Alcune scelte potrebbero cambiare in meglio la vostra vita. Voto 8.

L'oroscopo di giovedì 27 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, presume possa partire bene questa parte della settimana e finire ancora meglio. Senz'altro questo 27 agosto si prospetta in linea di massima all'altezza delle vostre migliori aspettative. Il periodo infatti potrebbe segnare un punto di svolta a favore di qualcuno del Cancro, soprattutto per quanto riguarda la parte sentimentale. In amore, Venere nel segno in trigono a Nettuno in Pesci vi farà (ri)vivere con gioia ed entusiasmo una situazione sentimentale sulla quale non avreste scommesso un centesimo!

Tale rapporto, a dispetto di chi non ci credeva (in primis voi stessi), potrebbe diventare ogni giorno più importante con ottime probabilità di trasformarsi nell'amore della vostra vita. Venere vi infonderà bellezza, pace e armonia, regalando una seratina speciale in compagnia di chi amate. Single, il cielo si rischiarerà, l'umore migliorerà e il vostro cuore sarà in una fase strepitosa. Ricaricate le batterie e riempite l'agenda di eventi e appuntamenti: perché? Ma è chiaro, il futuro vi aspetta a braccia aperte... Nel lavoro, il periodo viaggerà silenzioso ma proficuo e promettente. La vostra innata voglia di imparare cose nuove vi renderà particolarmente intraprendenti. Con le vostre idee passerete all'azione e questo potrà spazzare via tutti gli avversari dandovi un bel vantaggio.

Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede un giovedì certamente al "top" per molti di voi del Leone. Per alcuni, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. In amore, sarete sempre motivati e molto impegnati, forse indaffarati ma riuscirete ugualmente ad essere più dolci ed affettuosi. Un piccolo pensiero, un gesto inaspettato e subito avrete riconquistato il partner: non aspetta altro che queste piccole attenzioni da parte vostra. Single, sarà un buon giorno per innamorarsi di nuovo o magari per la prima volta. In prospettiva, potrebbero arrivare nuove conoscenze pronte a divenire belle amicizie.

Oppure vi potrebbe venire presentata una persona capace con il suo dolce sguardo di catturare prima il vostro cuore e poi, in seguito la vostra attenzione: sappiate che quest'ultima potrebbe diventare molto importante per voi. Per i più giovani ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco, magari per gioco, diventi qualcosa di più. In ogni caso, per l'intera giornata sfoggerete i lati migliori del vostro carattere: fatelo in compagnia dei vostri amici. Nel lavoro, la Luna amica, sarà prodiga di allegria e di buoni consigli. Vi aspetta una giornata fluida, al riparo da dubbi e problemi con la possibilità di mettere a segno buoni guadagni. Le idee saranno chiare e vincenti ed i risultati a portata di mano.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 27 agosto, annuncia una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in parte è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Pertanto, cercate di stare fermi e non fate nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. In campo sentimentale, avrete una giornata con qualche spigolo! Qualunque cosa vi frullerà in testa, ricorrete alla pazienza, alla moderazione e al buon senso. Perché l'insicurezza aumenterà la possessività e vi potrebbe rendere pesanti o irritanti nei confronti del partner anche senza un motivo valido. Anche in famiglia potreste sentirvi leggermente affannati o nervosi: con gli astri non proprio favorevoli al segno, l’agitazione rischierà di sollevare inutili polemiche con le persone che avete a tiro.

Single, con un quadro astrale a voi poco favorevole non vi sentirete per niente in forma. L'umore sarà in fondo allo stivale ed avrete la sensazione di trovarvi continuamente nei posti sbagliati: portate pazienza! Nel lavoro, per chiudere, meglio stare lontano da situazioni potenzialmente critiche. Il periodo "no" vi renderà agitati e scontrosi: occhio, piccole prove vi attendono in giornata. In caso di confusione l'esperienza vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Voto 6.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.