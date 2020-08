L'oroscopo di mercoledì 26 agosto ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo centro settimana. Ad essere valutati in questa sede, come annunciato nel titolo principale, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro? A fare quest'oggi da metro di misura tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda la quotidianità in generale, l'Astrologia applicata al periodo.

In primo piano pertanto, sottolineato in maniera inequivocabile sia dalla classifica stelline che nelle attuali previsioni zodiacali, i nati nel meraviglioso segno del Cancro (ovviamente!), nonché dei Gemelli. Purtroppo, le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano più di qualche difficoltà in questa parte della settimana per la Vergine (sottotono). Curiosi di sapere qualche indizio in più? Bene, allora a questo punto non serve altro se non passare a dare valore alla scaletta con le stelle posta a seguire nonché alle attesissime previsioni astrali del giorno

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di domani 26 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 26 agosto

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la prima tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento, ovviamente in seno al prossimo giorno in calendario. A dare un'idea degli attuali rapporti di forza esistenti tra i vari segni è come al solito la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 26 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 26 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 26 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata discreta, anche se a tratti non si prospetta euforica o fortunata. Diciamo che sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere ma che non lascerà comunque con l'amaro in bocca. In amore, il cielo vi addolcirà e vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole e una piacevole giornata vi aiuterà a comunicare con il partner. Così l'atmosfera potrebbe farsi frizzantina: lasciate da parte fissazioni e paranoie e fatevi trasportare dalla passione, vedrete che non ve ne pentirete. Single, sarà una giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva; avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo.

Il buonumore poi, senz'altro vi rilasserà e vi semplificherà la vita. Allora iniziate con l'essere allegri, a prescindere da ciò che potrebbe accadere, perché i pianeti continueranno a sostenervi e vi indirizzeranno verso le scelte giuste. Nel lavoro, il cielo non sarà dei più positivi ma, non preoccupatevi, perché la fortuna arriverà anche per voi. Siate sempre determinati e vedrete che riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni davvero importanti. In amore, momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi, cercando quindi di ristabilire quella dolce armonia che sembrava un po' smarrita.

In coppia, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto oggi sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere ed avere intorno a voi gli affetti più cari. I famigliari saranno ben lieti di vedere la felicità nei vostri occhi e di condividerla con voi. Single, giornata esuberante e favorevole, migliorerà l'umore grazie a tante piccole cose che andranno al giusto posto. Sarete molto aperti verso gli altri, il che vi permetterà di ottenere molto con poco sforzo! Nel lavoro, "la calma è la virtù dei forti", recita un famoso proverbio: sarà proprio lei (la calma) che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate, di trovare il sistema migliore per affrontare le difficoltà del momento.

Ribalterete risultati che in un primo momento potrebbero sembrare a vostro svantaggio. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata semplicemente spettacolare. In campo sentimentale, un viaggio che avete desiderato da sempre potrebbe diventare davvero realtà: se così fosse, certamente l'intesa di coppia si rinsalderà e ritroverete l'armonia di un tempo. In amore, sarete pieni di energie e avrete voglia di organizzare una cenetta romantica con il vostro partner. Allora forza, non perdete tempo e mettetevi subito all'opera. Sarete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner e basterà un solo sguardo per capirvi.

Single, sentirete il bisogno di assaporare i veri piaceri della vita, il che sarà esattamente ciò che vi servirà per ricaricare le batterie. Potreste incontrare la vostra anima gemella, perché Venere veglierà su di voi e non avrete problemi a farvi notare, trasformando questo momento davvero speciale. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete così la possibilità di alimentare le vostre entrate, vivendo meglio la giornata. Voto 9.

L'oroscopo di mercoledì 26 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì predice che non avrete difficoltà eccessive, riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo.

In effetti, potreste avere ottimi riscontri direttamente dal partner o da una persona a cui ultimamente avete rivolto una certa attenzione. Il futuro sarà un miglioramento del presente e sarà pieno d'ispirazione. In generale, il cielo sarà del tutto sgombro da nuvole, incomincerete a vedere ampi squarci di sereno che andrà conquistando sempre maggior spazio nelle prossime ore. Le tensioni si allenteranno, si faranno più gestibili, d'altra parte sarà normale perché diversi pianeti saranno schierati dalla vostra, rendendo magnifica la vita a due. Single, le stelle hanno programmato incontri eccitanti per voi, amori assicurati e tanta allegria. Godetevi questa giornata che si prospetta sotto i migliori auspici, grazie al destino buono pronto a mettere lo zampino avrete il massimo supporto dagli astri.

Nel lavoro, vi sveglierete più propositivi grazie alle positive influenze astrali. Sarete anche più cordiali del solito e, nella giornata di oggi, vi dimostrerete disponibili ed inclini al dialogo, anche con le persone che solitamente non considerate. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani sembra non dover destare troppe preoccupazioni a voi nativi. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In amore, potreste dover affrontare piccoli "impacci" a livello di scelte o progetti da fare con il partner. Suderete di certo sette camicie ma alla fine riuscirete a trovare un'intesa soddisfacente per entrambi.

In coppia sarà una bella giornata nella quale avrete certamente momenti ideali per ridefinire i contorni della vostra storia sentimentale. Ripensare all'intesa di coppia sotto una luce nuova e la vita a due avrà una nuova sintonia, quasi perfetta. Single, questo mercoledì sarà pieno di energie positive, godrete di una giornata interessante e tranquilla. Sarete probabilmente alle prese con nuove ed intriganti conoscenze, quindi tenetevi pronti per aprire il cuore a qualcuno di vostro gradimento. Nel lavoro, un grazie di cuore alla Luna che vi osserverà benevolmente. Socievolezza ed abilità comunicativa saranno a disposizione per concretizzare le vostre aspirazioni. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 26 agosto, indica una giornata poco positiva in diversi settori, certamente avallata dall'occhio prospettico delle effemeridi giornaliere. A rendere il vostro mercoledì difficile da portare a buon fine, ancora loro, le effemeridi del giorno: dunque poca affidabilità in campo sentimentale. In campo affettivo, sarà una giornata no con il tiro incrociato della Luna e Nettuno: qualche malessere andrà messo in preventivo. Nervosi con il partner, ammesso che riesca ancora a sopportarvi senza piantarvi in asso, sarete molto esigenti pretendendo che si faccia in quattro per voi senza che voi facciate il minimo sforzo nel venire incontro. Single, sarete impazienti, avrete voglia di mettere in chiaro le cose.

Se vi foste stancati di portare avanti una eventuale situazione, diciamo un po' particolare, prendete una decisione: date spago alla voglia di dichiarare i vostri veri sentimenti, senza timore. Nel lavoro, sarà una giornata senza infamia e senza lode. Con una Luna un po' anonima, le questioni pratiche saranno il punto fermo della giornata dove convergere quasi tutte le energie. Voto 7.

