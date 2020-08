L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? Ebbene, le effemeridi in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto, ossia quella compresa da Ariete fino a Vergine, sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Leone (voto 8): i sette giorni a venire saranno assolutamente positivi in amore e nel lavoro grazie anche all'ingresso della Luna nel segno del Sagittario ad inizio periodo.

A gongolare abbastanza nel frangente indicato, appoggiati da astri favorevoli seppur parzialmente, saranno gli amici nativi dei Gemelli (voto 7) e del Cancro (voto 7). Riguardo alla parte bassa della nostra classifica settimanale, occhi puntati su Ariete (voto 6) e sulla Vergine (voto 6), entrambi valutati in periodo discretamente positivo. Invece, sottomesso al volere poco positivo di astri decisamente contrari, secondo le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 24 a domenica 30 agosto, saranno i nativi del Toro (voto 5), costretti a districarsi tra inattese quanto impegnative situazioni soprattutto a fine settimana.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di intavolare un discorso a priori sul possibile andamento del periodo, chiaramente espresso dall'oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 agosto, come da prassi daremo conto sui passaggi lunari messi in programma nei segni interessati.

Ebbene, il frangente sotto osservazione vedrà complessivamente tre cambi di settore additati all'Astro d'Argento in altrettanti segni. Ad aprire le danze sarà la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 25 agosto alle ore 14:49. La sensuale "musa dei poeti" in seguito volgerà il suo dolce sguardo verso un simbolo di Fuoco: giovedì 27 agosto alle ore 19:36, nel firmamento si potrà ammirare la bella figura astrologica della Luna in Capricorno.

La settimana interessata dai transiti lunari potrà ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Acquario, prevista nel primissimo mattino di questa domenica 30 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana un po' fiacca, anche se non mancheranno momenti adatti per "fare" oppure se sarà il caso, per "disfare".

In questo caso, l'Astrologia applicata al periodo consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette "top", tipo martedì e/o domenica, e farne tesoro. Per le altre sarà da tenere un atteggiamento alquanto guardingo. Un occhio di riguardo è caldamente consigliato nel corso delle due giornate di centro settimana: giovedì e venerdì infatti sono state valutate rispettivamente "sottotono" e con il "ko". Annotate pure quando avrete l'aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra.

La classifica interessante i prossimi sette giorni di vostra competenza:

★★★★★ martedì 25 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 agosto;

★★ venerdì 28 agosto.

♉ Toro: voto 5.

Le giornate in analisi sul periodo osservato fanno presagire un andamento certamente a basso profilo per voi nativi. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con martedì, sabato e domenica, valutate con la massima negatività (vedi tabella sottostante). Il consiglio? Ebbene, soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle tre giornate indicate poc'anzi, ok? Unica giornata usabile per fare qualcosa di importante, magari una spesa di un certo valore, un incontro o una decisione a lungo termine, tanto per dare un'idea, sarà quella di giovedì 27 agosto. Per le altre consigliato il navigare a vista...

Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ giovedì 27 agosto;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ martedì 25 e sabato 29;

★★ domenica 30 agosto.

♊ Gemelli: voto 7. L'oroscopo della settimana prevede un periodo buono per voi dei Gemelli, anche se con momenti particolari e certamente impegnativi a cui non potrete certamente sottrarvi. I prossimi sette giorni, quindi, vedrà momenti abbastanza pressanti susseguirsi ad altrettanti passabili o decisamente ottimi. Insomma, avrete a che fare con alti e bassi da gestire con calma e raziocinio, pena il fallimento di progetti e aspettative. Volendo investire tempo o progetti, oppure dare corso a programmi importanti, scelta obbligata farlo lunedì, giornata a massima positività.

Ottima da sfruttare anche la parte centrale della settimana: martedì, mercoledì e, anche se un po' meno, giovedì, saranno adattissime per qualsiasi tipo di situazione.

Il responso restituito dalle vostre effemeridi relative al periodo sotto analisi:

Top del giorno lunedì 24 agosto;

lunedì 24 agosto; ★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 agosto;

★★ sabato 29 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica l'arrivo di un periodo abbastanza favorevole per tanti di voi, meravigliosi amici del Leone: sette giornate espresse nella media con il voto della buona sufficienza. A destare qualche perplessità, la parte iniziale e finale del periodo, con un lunedì e una domenica entrambi problematici: da annotare in agenda come altamente a rischio soprattutto il 24 agosto.

Appoggiatevi intanto con fiducia alle sole giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Da considerare stabili, anche se con i relativi "se" e "ma", sia martedì che sabato.

Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate:

Top del giorno mercoledì 26 agosto;

mercoledì 26 agosto; ★★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25 e sabato 29;

★★★ domenica 30 agosto;

★★ lunedì 24 agosto.

♌ Leone: voto 8. Settimana decisamente bella, purtroppo non completamente. Infatti, questo periodo vedrà un ottimo centro settimana e un altrettanto splendido finale: sabato e domenica potrete contare su un weekend sicuramente fortunato, in questo caso considerato a cinque stelle.

Sempre parlando di giornate positive, voi del Leone potrete contare ad occhi chiusi su un meraviglioso giovedì 27 agosto, senz'altro valutato al "top" e sempre con le cinque stelle della buona sorte. Pausa di riflessione, mercoledì, giorno di routine da impiegare come al solito nelle cose di ordinaria amministrazione. La nota dolente? Ebbene, lunedì e martedì saranno i due giorni più pesanti dell'intera settimana: tenetelo a mente e regolatevi...

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 28 agosto;

venerdì 28 agosto; ★★★★★ giovedì 27, sabato 29 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 agosto;

★★★ lunedì 24 agosto;

★★ martedì 25 agosto.

♍ Vergine: voto 6. I prossimi sette giorni in calendario si prevedono complessivamente abbastanza positivi, anche se alcuni risulteranno poco reattivi, Per questo la previsione astrologica sul periodo, per voi nativi della Vergine, è stata impostata quasi tutta sul filo della discreta sufficienza.

Pronti a dare una bella spulciata a come si presenteranno i prossimi sette giorni? L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto invoglia a dare il massimo lunedì e domenica, giornate al "top" validate (sulla carta) da cinque ottime stelline. Non lasciatevi prendere la mano in situazioni troppo impegnative, invece, martedì 25, venerdì 28 e sabato 29 agosto: anche se positive, il rischio di "toppare" sarà comunque presente. Intanto da restare assolutamente fermi e immobili (per ovvi motivi) mercoledì e giovedì.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 24 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, venerdì 28 e sabato 29;

★★★ mercoledì 26 agosto;

★★ giovedì 27 agosto.

