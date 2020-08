L'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ovvero quella dal 10 al 16 agosto, riserva grandi emozioni e colpi di scena per ciascun segno zodiacale. Tra feste, tuffi al mare, grigliate profumate, visite ai parenti e sagre di paese, le giornate saranno memorabili e piene di divertimento. Non ci sarà spazio per la noia e ciascun segno avrà i suoi momenti indimenticabili, destinati a rimanere nel cuore. Amore, amicizie, lavoro e famiglia, scopriamo le previsioni settimanali dell'astrologia.

L'oroscopo settimanale al 16 agosto: da Ariete a Vergine

Ariete - Sarà una settimana di Ferragosto molto intensa e trafficata.

L'eccitazione sarà a mille e avrete molta carne a cuocere. Dovrete prepararvi a un evento, quindi non avrete molto spazio d'azione. I single si divertiranno a fare delle nuove conoscenze e delle amicizie potrebbero rivelarsi durature nel tempo. Per un po' potrete mettere da parte quanto avvenuto nei mesi scorsi: finalmente il meritato riposo! Le stelle mettono in guardia dalle lunghe esposizioni solari.

Toro - La prima parte della settimana porterà molte cose da fare. Dovrete prepararvi al Ferragosto e, in caso di viaggi, sarà bene partire entro mercoledì. Chi invece è già in vacanza, trascorrerà delle serate intense tra lunghe passeggiate sul lungomare, visite a nuovi locali e sagre paesane che ricordano i tempi di una volta.

Potrete lasciare da parte ogni ostilità, per i prossimi giorni tutte quelle difficoltà che avete subito saranno un lontano ricordo.

Gemelli - Giocare d'anticipo sarà vostra salvezza. Dunque, preparatevi come meglio potete al fine settimana di Ferragosto che profuma di grigliate, mare e parenti. Lunedì o martedì dovrete lavorare o forse prenderete parte ad un appuntamento sostanziale.

In ogni caso, dovrete cercare di essere puntuali. Una pausa vi farà molto bene. Evitate i luoghi sovraffollati, prevenire è meglio che curare! Serate in discoteca per i più giovani, ristorante per i più grandicelli.

Cancro - L’Oroscopo mette in risalto che avrete una super-settimana. Tutta la vostra estate si concentrerà in queste sette giornate che partiranno bene e finiranno ancora meglio.

Avrete un sacco di cose da fare e non ve lo scorderete mai. Rivedrete dei familiari o dei vecchi amici, alzerete gli occhi al cielo e vi gusterete i fuochi pirotecnici. A Ferragosto ci saranno molte emozioni e l'amore sarà strepitoso, sia per le coppie che per i single. Riscuoterete consensi e sorrisi. Potrete finalmente spegnere le preoccupazioni e scatenarvi.

Leone - Nell'arco della prossima settimana fino al 16 agosto, avrete a che fare con delle revisioni o dei conti da chiudere in modo definitivo. Verso giovedì vi riapproprierete della vostra fortuna e festeggerete senza pensieri. Il weekend sarà decisamente caldo e speciale. Il vostro fascino risulterà smagliante e attirerete nuove conoscenze.

Grigliate in compagnia, fuochi d'artificio e risate a volontà.

Vergine - Le prime due giornate di questa entusiasmante settimana saranno serene ma anche lente! La ruota comincerà a girare dalla serata di mercoledì! Sarete in attesa di qualcosa o di qualcuno, inoltre il fine settimana regalerà sorprese ed intense emozioni. L'amore sarà grande protagonista, potrete avanzare richieste o fare delle proposte. Shopping, ristoranti e possibili gite, organizzate qualcosa di memorabile.

Previsioni settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche settimanali annunciano delle grandi occasioni da cogliere al volo. Avrete delle giornate notevoli e altre meno, ma nel complesso non vi annoierete.

Non ci saranno liti e questo vi consentirà di assaporare maggiormente il weekend di Ferragosto che si rivelerà emozionante e pieno d'amore. Occhi puntati sulla salute, non saranno da escludersi dei problemi alla pressione o dei mal di testa. Cercate di dormire un efficiente numero di ore ogni notte, vi aiuterà ad essere più vigili.

Scorpione - Durante la settimana avrete degli incontri o degli appuntamenti o forse delle compere da fare. Agosto entra nel vivo e tra poche settimane tutta questa frenesia si placherà. Cercate di concludere qualcosa entro giovedì ed evitate le partenze nel giorno di Ferragosto. Fuochi d'artificio sotto le lenzuola, sarà una settimana fertile per coloro che sognano di allargare la famiglia!

Visite improvvise, sarà meglio tenere in ordine la casa.

Sagittario - La settimana partirà con il freno a mano alzato, purtroppo ci saranno delle complicazioni o degli intoppi. Ciononostante, non ci sarà alcun bisogno di preoccuparsi perché si tratterà di una situazione temporanea, destinata a capovolgersi favorevolmente da mercoledì. Incontri romantici per le coppie innamorate. Non mancheranno le tipiche cene in famiglia e dei ricordi commoventi.

Capricorno - Un po' di turbolenza vi ha coinvolto nell'ultimo periodo, ma finalmente nei prossimi giorni otterrete la tanto agognata tregua. Se c'è qualcosa di urgente da fare, tipo andare dal dentista o chiudere un lavoro, allora dovrete farlo entro la fine di agosto perché dopo potrebbe essere tardi.

Avrete da sistemare casa, avviare delle ristrutturazioni, ma di quest'ultimo se ne parlerà a settembre. Cupido farà centro!

Acquario - Settimana colma di amore, di emozioni e soprattutto di avventure. Chi è solo avrà modo di conoscere della gente interessante, ma se si auspica a una storia seria, allora sarà il caso di andarci con calma. Le coppie di vecchia data avranno da sistemare delle questioni rimaste in sospeso da tempo. La comunicazione risulterà efficiente, quindi sarà possibile parlare di cose serie e trovare un punto d'incontro. Uscite spensierate, occhio al sole!

Pesci - L’oroscopo settimanale si presenta molto bello per voi pesciolini che avete alle spalle un'annata da dimenticare.

Chi ha recentemente chiuso una storia, potrà guarire le proprie ferite facendo chiodo scaccia chiodo. Buone notizie in arrivo entro domenica. Arrivi o partenze, in qualunque caso sarà bene giocare d'astuzia ed evitare di andare incontro al caos. Uscite in famiglia o con la propria cerchia di amicizia. Chi è in vacanza in una meta nuova, scoverà un piccolo paradiso incontaminato.