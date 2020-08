L'Oroscopo di giovedì 6 agosto presenterà entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i movimenti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Saturno, Marte in quadratura a Giove e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 6 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 6 agosto: Toro innamorato e novità per Gemelli

Ariete: avrete grandi aspettative per il futuro, ma le difficoltà da affrontare vi faranno tornare sui vostri passi.

Vi metterete alla ricerca di qualcosa che vi dia un forte senso di protezione. Forse, vi rifugerete in un nuovo hobby oppure proverete a praticare qualche sport. In amicizia, cercherete di essere aperti e disponibili, ma sarete poco tolleranti davanti alle critiche. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro: la condivisione potrebbe essere l'arma vincente!

Toro: sarete pronti a tutto pur di rimanere accanto alla persona amata. Farete dei progetti per il futuro e inizierete a immaginare una vita insieme. Forse, parlarne con il partner, potrebbe essere prematuro, ma assumerete un atteggiamento serio e cauto. Valuterete con attenzione ogni vostra decisione e cercherete di non agire con impulsività.

Sarà importante, però, non perdere la vostra spontaneità perché questo potrebbe far allontanare alcune persone care.

Gemelli: vi sentirete pronti a migliorare la vostra posizione lavorativa. Vi impegnerete nelle mansioni quotidiane e coglierete ogni occasione per farvi notare. Non accetterete nessun errore e vi sentirete in colpa davanti alle vostre indecisioni.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non ignorare la vostra vulnerabilità. Infatti, potreste riuscire a trasformarla in un punto di forza. In ambito amoroso, ci saranno dei cambiamenti importanti che vi metteranno alla prova.

Cancro: vi metterete alla ricerca di un hobby che riesca a conquistarvi completamente.

Non sarà facile perché vi renderete conto di essere aperti a molti tipi di attività, ma un elemento particolare potrebbe indicarvi la giusta direzione. In amore, sarete inarrestabili perché non permetterete a nessuno di mettersi tra voi e il vostro partner. Esprimerete tutta la vostra dolcezza e proverete a dare vita a un'atmosfera romantica che possa mettere entrambi a vostro agio.

Previsioni astrologiche di giovedì 6 agosto: creatività per Vergine e Scorpione riflessivo

Leone: sperimenterete un nuovo tipo di organizzazione quotidiana. Deciderete di dare una svolta alle vostre giornate perché vi renderete conto di voler portare a termine più cose. Non sarà facile rivoluzionare un ritmo già appreso, ma non ci saranno problemi, se sarà davvero ciò che vorrete.

Sul posto di lavoro, vi mostrerete sicuri e sapienti. Non avrete alcun timore di mostrare le vostre capacità e rimedierete senza difficoltà a possibili errori. Attenzione a non peccare di superbia.

Vergine: vi lascerete travolgere dalla creatività. Svilupperete il forte desiderio di creare qualcosa con le vostre mani. Forse, il partner non darà abbastanza importanza a questo sogno, ma voi sarete determinati ad andare avanti. Sarete molto fieri di voi stessi perché vi renderete conto di avere delle risorse non comuni. Avvertirete la necessità di dimostrare qualcosa agli altri, ma l'unico giudizio che conterà sarà il vostro. Solo in questo modo potrete recuperare la fiducia nella vostra persona.

Bilancia: avrete paura di mostrare i vostri veri sentimenti. Cercherete di nasconderli il più possibile, ma per le persone care non avrete più segreti. Sarà importante scendere a patti con il vostro io interiore e trovare un punto di equilibrio. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non fuggire dai rapporti romantici. Potreste iniziare a rapportarvi con la persona amata in modo prudente e cauto. Passo dopo passo, vi renderete conto se il partner merita davvero la vostra fiducia oppure no.

Scorpione: avvertirete la necessità di lasciarvi alle spalle delle brutte esperienze. Non saprete come affrontare questo sentimento e per questo chiederete aiuto alle persone più fidate. Vi verranno dati consigli differenti e, forse, non vi piacerà ascoltare le parole che vi verranno rivolte.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di accettare gli eventi passati. Solo in questo modo potrete aumentare la vostra consapevolezza e andare avanti. Il partner potrebbe creare qualche difficoltà all'interno della coppia.

Previsioni astrologiche di domani 6 agosto: Capricorno impegnato e autostima per Pesci

Sagittario: il vostro obiettivo sarà quello di recuperare un vecchio rapporto d'amicizia. Proverete a mettervi in contatto con questa persona, ma le cose potrebbero andare diversamente da come previsto. Sarà fondamentale accettare la sua reazione, qualunque essa sia. Agire con rabbia o prepotenza potrebbe farvi sentire solo più vuoti e vulnerabili. Le previsioni zodiacali di domani consigliano, in caso di fallimento, di concentrarvi sulle relazioni del presente e di fare di tutto per alimentare nel giusto modo.

Capricorno: vi renderete conto di aver messo un po' troppa carne al fuoco. Verrete travolti da un numero altissimo di impegni e farete fatica a portarli a termine. Potrebbe essere necessario coinvolgere la vostra famiglia per risolvere la situazione. Il vostro orgoglio tenderà a bloccarvi dal chiedere aiuto, ma potrebbe essere necessario metterlo da parte. Il partner sarà lieto di aiutarvi, ma potrebbe essere un po' troppo critico nei vostri confronti. Dialogo e tolleranza saranno alla base di tutto.

Acquario: affronterete la giornata con gioia e spensieratezza. Non avrete paura di confrontarvi con gli altri perché troverete in loro una risorsa inestimabile. Cercherete di farvi raccontare più esperienze possibili e proverete a fare vostre le loro parole.

Il partner potrebbe organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mostrarvi attivi e fiduciosi. Sarà importante mettere da parte la timidezza e lanciarvi, con gioia, in nuove avventure.

Pesci: avrete bisogno di una grande dose di autostima per affrontare le difficoltà della giornata. Forse, non vi sentirete in grado di farlo, ma i fatti vi smentiranno. Potrebbe essere necessario chiedere un supporto emotivo agli amici più cari. Vi renderete conto che la condivisione avrà un grandissimo potere sulla vostra anima. I colleghi potrebbero essere un po' troppo crudeli nei vostri confronti. Vi rivolgeranno critiche non gradite e proveranno a mettere in ombra il vostro operato.

Per fortuna, non avrete paura di far sentire la vostra voce.