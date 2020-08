L'Oroscopo di giovedì 6 agosto è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Con il weekend sempre più vicino, ci sarà modo di prepararsi alla partenza o ad una visita particolare. Anche in questa estate non sono mancate notizie e avvenimenti scioccanti, ma queste 24 ore saranno molto particolari. Le stelle parlano di movimenti economici per la buona parte dei segni dello zodiaco, ma ci saranno anche questioni di cuore e di famiglia da affrontare. Andiamo a vedere le predizioni degli astri di questa giornata e a scoprire la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Giornata apatica! Da un po' di tempo vi sentite frustrati o scoraggiati. Forse di recente avete ricevuto una brutta notizia o forse avete subito un'amara delusione. Prendetevi tutto il tempo necessario per leccarvi le ferite. Qualche nativo della Vergine dovrà recarsi in banca o in posta, a quanto pare in questa giornata si registreranno delle transazioni economiche importanti. Non eccedete con la caffeina o con il fumo, abbiate più a cuore la vostra salute.

Capricorno - 11° in classifica - Ultimamente vi sentite messi alle strette, come se la vostra intimità personale o di coppia fosse stata minacciata dalla sfortuna.

In queste 24 ore, sarà bene concentrarsi sul proprio lavoro altrimenti rischierete di sbagliare e di dover ricominciare tutto daccapo. In famiglia, chi ha dei figli piccoli, rischierà di perdere la pazienza a causa dei troppi capricci. Tranquillizzatevi con un buon gelato fresco o una bibita sana, basta poco per ritrovare la calma.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani 6 agosto vi vedrà sottotono a causa dell'influsso astrale poco interessante. Cercate di non perdere la pazienza, specialmente in famiglia. Se non dovreste riuscire ad eseguire un determinato compito o lavoro, chiedete una mano senza esitare troppo. Occupatevi del vostro corpo perché ultimamente vi siete trascurati e forse state dormendo poco e male.

Scorpione - 9° in classifica - I più intraprendenti di questo segno zodiacale, stanno per avvicinarsi al traguardo dei loro sogni. Nonostante il caldo estremo, le zanzare e il caos generale, non vi siete fermati un secondo. Il vostro mantra è: "batti il ferro finché è caldo"! L'amore sta per finire al centro dell'attenzione, entro il fine settimana si verificherà qualcosa di interessante. Occhio alle parole: spesso feriscono più di una spada e non possono essere cancellate. Forse per quest'anno avete dovuto rinunciare alle vacanze, ma avrete comunque modo di trascorrere delle giornate memorabili.

Predizioni dell'oroscopo del 6 agosto: i segni nella media

Ariete - 8° posto - In tutte le cose occorre una giusta dose di pazienza e di tenacia.

Forse in questo periodo non vi sentite granché concentrati su determinati aspetti della vostra vita, magari siete poco produttivi all'interno del lavoro o magari non avete molta voglia di badare alla casa. A questo punto dovreste smetterla di farvi troppi problemi. Abbracciate questo stato d'animo: a volte è meglio lasciarsi trascinare dall'acqua piuttosto che remare controcorrente.

Acquario - 7° in classifica - L'oroscopo del giorno 6 agosto parla di 24 ore normalissime. Tutto filerà come al solito, ne bene ne male. Avrete modo di chiacchierare con qualcuno di vostra conoscenza e gusterete del buon caffè in compagnia. Ci saranno delle occasioni di uscita, in tal caso sarà bene evitare di immettersi per strada nelle ore più critiche.

Evitate di esporvi troppo al sole e idratatevi a sufficienza. Risate entro la serata.

Gemelli - 6° posto - L'amore tornerà ad essere una grande protagonista. A partire da questa giornata, la vostra libido s'infiammerà. In questo, probabilmente periodo non ve la sentite di pensare al lavoro e agli eventuali problemi economici, avete bisogno di pace e tranquillità. Le coppie giovani dovranno tenere a bada la gelosia, perché in un rapporto la fiducia è alla base di tutto. Coloro che hanno in serbo una vacanza, potranno partire in queste 24 ore dato che i viaggi risulteranno favoriti. Occhio alle decisioni impulsive.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 6 agosto vi vede in ripresa e anche un pochino confusi.

Avete in ballo dei progetti, ma non avete molta voglia di impegnarvi. Siamo la sommatoria delle nostre abitudini, sia belle che brutte. Cambiare è sempre possibile se lo si vuole veramente purché si parta con un piccolo passo. Un proverbio giapponese afferma: ''È con tanti piccoli colpi che si abbatte un grande albero''. Dunque, munitevi di una buona "accetta" e impegnatevi ogni singolo giorno.

Oroscopo 6 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4° posto - Buon giovedì! Le stelle segnalano un'ottima energia cosmica a vostro favore. Eccellerete in ogni cosa, dal lavoro alla sfera amorosa. Sarà la giornata degli arrivi, magari un'entrata economica o forse quell'ordine effettuato online tempo fa.

Un vostro progetto comincerà a ingranare, finalmente ritroverete ispirazione e motivazione. Arrivati a questo punto della vostra vita è bene che non vi guardiate indietro e procediate dritti verso il futuro.

Leone - 3° in classifica - Giornata perfetta per apportare dei buoni cambiamenti riguardanti in particolar maniera le abitudini quotidiane. La vostra carica motivazionale risulterà strepitosa, perciò dovrete sfruttare questo giovedì a tutti i costi. Presto o tardi prenderete le meritate ferie e potrete rilassarvi come più vi piace. Programmate il vostro weekend in anticipo e organizzate qualcosa di romantico da fare in coppia. Se siete single, avrete molte occasioni da vivere.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno al centro di un'emozione trascinante.

Sarà una giornata estremamente fertile, in tutti i sensi. Potrete uscire, dichiararvi, abbandonarvi alla passione, portare avanti un progetto e dare sfogo alla vostra creatività. Sfruttate il più possibile questa energia cosmica, ma evitate imprudenze. Il vostro aspetto risulterà sfavillante, farete colpo sui passanti. Sguardi e flirt per i cuori solitari.

Sagittario - 1° in classifica - Giornata complessivamente tranquilla e vincete. Non vi mancherà proprio nulla e vi sentirete baciati dalla fortuna. Sarà una buona occasione a darvi quella carica che vi manca da tempo. Incrocerete lo sguardo di una persona interessante e il vostro cuore tornerà a battere all'impazzata. La vostra estate procederà in maniera intensa e calda, in questo periodo vi sentite molto passionali e seducenti.

Soldi in arrivo.