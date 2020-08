L'oroscopo di lunedì 3 agosto sarà caratterizzato da molte emozioni per tutti i segni zodiacali poiché i movimenti planetari influenzeranno la sfera sentimentale, personale e relazionale. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Urano, Mercurio in opposizione a Plutone e, infine, Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 3 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 3 agosto: Toro fedele e praticità per Gemelli

Ariete: sarete pronti per affrontare con grinta ed energia l'inizio di questa nuova settimana. Non avrete molta voglia di rispettare le regole imposte dall'esterno e cercherete una scappatoia per evitarle. Sul posto di lavoro, però, sarete costretti ad adottare un comportamento più disciplinato per non inimicarvi colleghi e superiori. In amore, avrete modo di esprimere tutti i vostri sentimenti. Il partner sarà felice di vedervi così aperti e desiderosi di donare affetto.

Toro: sarete amici fedeli e pronti a gettarvi nel fuoco per le persone a cui volete bene. Metterete l'amicizia sopra a qualunque cosa perché sarete convinti di aver trovato una seconda famiglia.

Le delusioni, in questo campo, non vi spaventeranno, però sarete inclini a non accettare le bugie. Sul posto di lavoro, farete fatica a rispettare tutte le mansioni. Vi sentirete stanchi e non in grado di sopportare il carico di stress. Per fortuna, si tratterà solo di una situazione momentanea: presto tutto tornerà alla normalità!

Gemelli: sarà il momento giusto per lasciarvi alle spalle il passato e per dedicarvi solo al futuro. L'amore tornerà a bussare alla vostra porta, ma preferirete non aprirgli. Sarete stanchi di dover lottare contro i mulini al vento e, per questo, preferirete dedicarvi ad attività concrete e tangibili.

Questo potrebbe tornarvi molto utile anche sul posto di lavoro perché contribuirà alla vostra sveltezza. In amicizia, si creerà una situazione particolare: starà a voi decidere come gestirla.

Cancro: il ritmo dell'estate vi spronerà a far emergere tutte le vostre caratteristiche positive. Amerete trascorrere del tempo con gli amici e pianificare nuove attività da sperimentare insieme. La vostra energia, purtroppo, verrà oscurata da un velo di tristezza. Starà solo a voi cercare di allontanarla. Il partner vi aiuterà e proverà a farvi sorridere in tutti i modi possibili, gli sarete molto riconoscenti e cercherete di fare qualcosa per sorprenderlo e per migliorare la vostra affinità di coppia.

Previsioni astrologiche di lunedì 3 agosto: dubbi per Bilancia e Scorpione innamorato

Leone: avrete voglia di relazionarvi con persone spensierate e allegre. Sarete pronti a immedesimarvi nella solarità dell'estate per catapultarvi nel divertimento più sfrenato. In amore, sarete impulsivi e desiderosi di mettervi in gioco. Non sarete alla ricerca di una storia stabile, ma preferirete godervi il momento e non pensare al futuro. Per qualche ora, metterete a tacere la vostra ambizione perché avrete voglia solo di rilassarvi e di pensare al vostro benessere. In famiglia, forse, dovrete affrontare alcune discussioni.

Vergine: vi convincerete della necessità di superare la vostra ansia. Infatti, ci saranno delle situazioni, che vi imporranno di mantenere il sangue freddo e di non farvi trascinare da emozioni travolgenti.

Famigliari e amici apprezzeranno molto questo vostro cambiamento e anche voi sarete ben lieti di concedervi una maggiore serenità. In amore, ci saranno dei chiarimenti fondamentali che daranno nuova vita al vostro rapporto e vi ricaricheranno di speranza e fiducia.

Bilancia: il partner farà fatica a relazionarsi con voi perché non riuscirete a inquadrare i vostri reali desideri. Vi sentirete invasi dai dubbi, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche lavorativo. Vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa aiutarvi a fare chiarezza. La famiglia costituirà un punto di riferimento essenziale e sarà pronta a donarvi consigli preziosi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di concentrarvi sui vostri hobby e sullo sport, soprattutto se riguarda attività da fare in acqua.

Scorpione: l'amore illuminerà questa calda giornata estiva. Darete molto spazio al vostro partner perché deciderete di far crescere la vostra relazione. Sarà divertente conoscere nuove sfaccettature del suo carattere e, nonostante i timori, sarete pronti anche a esplorare i lati più profondi della sua personalità. Sul posto di lavoro, sarete disponibili e aperti al dialogo, ma non sopporterete invidie e meschinità. Esporrete il vostro punto di vista con l'intento di far tornare il sereno.

Previsioni zodiacali di domani 3 agosto: Capricorno allegro e Pesci pronto a rimettersi in gioco

Sagittario: farete fatica a relazionarvi con persone sopra le righe. Preferirete parlare con chi rispecchi i vostri canoni caratteriali.

Un amico pacato e sereno vi ispirerà molta più fiducia rispetto a uno scatenato e incline agli impulsi, ma attenzione a non farvi ingannare da una valutazione superficiale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare ad ampliare il vostro punto di vista senza avere paura del mondo esterno. La situazione amorosa rimarrà stabile, ma il partner potrebbe desiderare maggiore dinamicità.

Capricorno: sarà una giornata vivace e divertente. Avrete in mente molte attività da proporre ai vostri amici, ma non tutte verranno accolte con entusiasmo. Non avrete paura di imbarcarvi da soli in nuove imprese e sarete ben lieti di conoscere persone nuove. L'amore avrà un ruolo marginale perché sarete più inclini a vivere relazioni libere da qualsiasi obbligo.

Sopporterete le critiche, però, non riuscirete a trattenervi dal rispondere a tono. Questo potrebbe farvi risultare poco tolleranti agli occhi di persone più suscettibili.

Acquario: cercherete un modo per allontanare il caldo estremo. Rifletterete sull'idea di abbandonare la città a favore della montagna o del mare. Proverete a coinvolgere la vostra famiglia, ma non sarà facile trovare un punto di incontro. Sarete altruisti nei confronti degli amici e dei parenti, ma non passerete sopra a tradimenti e meschinità di alcun genere. Iniziarete a riflettere sull'idea di migliorare la vostra posizione lavorativa e vi convincerete del fatto che l'impegno e la determinazione vi porteranno lontani.

Pesci: niente potrà rovinare il vostro stato d'animo.

Vi approccerete agli altri con genuino interesse e proverete a comprendere i loro punti di vista. Ci saranno delle cose che vi faranno storcere il naso, ma preferirete concentrarvi sugli elementi più positivi. In amore, vi sentirete pronti per rimettervi in gioco. Avrete molta cura del vostro aspetto fisico perché vorrete fare una buona prima impressione. Le occasioni non mancheranno, starà a voi cercare di coglierle e di non farvi sfuggire la persona giusta. Non tutti i consigli provenienti dagli amici saranno sinceri.