L'Oroscopo di domenica 2 agosto sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali.

Nella volta celeste di domani, tra i movimenti planetari principali, troveremo la congiunzione fra Giove e Plutone, Luna e Giove, Luna e Plutone e fra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Marte e Mercurio in opposizione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 2 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 2 agosto: Progetti per Ariete, Cancro passionale

Ariete: non vi concederete neanche pochi minuti di relax. Continuerete a fare progetti e a concentrarvi sulla pianificazione della settimana.

Cercherete di essere il più precisi possibili, in modo da non dover affrontare troppe situazioni impreviste. Preferirete stare lontani dagli sconosciuti perché non vi sentirete molto inclini ad approfondire nuove relazioni sociali. Sarà importate trovare un compromesso tra i vostri desideri e quelli del partner.

Toro: avrete un rapporto contrastante nei confronti dei vostri sentimenti. Da una parte, adorerete essere travolti da emozioni forti e impetuose, ma dall'altra non vorrete soffrire a causa degli altri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non reprimere i vostri impulsi. Trovare un punto di equilibrio vi consentirà di muovervi con più facilità nell'ambiente sociale e di relazionarvi anche con chi credevate troppo distante da voi.

Il lavoro, anche se in minima parte, continuerà a occupare i vostri pensieri.

Gemelli: sarete un po' restii a lasciare la scena agli altri. Avvertirete il desiderio di essere gli unici al centro dell'attenzione. Per fare ciò, tenderete a esagerare con il vestiario e con gli atteggiamenti. Proverete a caricarvi di allegria, ma non ci sarà modo di forzare le vostre sensazioni.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendere del tempo solo per voi stessi. Datevi la possibilità di riflettere e di decidere il da farsi. Ricordate che la famiglia sarà un punto di riferimento insostituibile.

Cancro: l'amore per il partner vi spingerà ad abbandonarvi a intensi momenti di passione.

Vi sentirete pronti a donargli tutti voi stessi perché avrete intenzione di costruire qualcosa di molto importante con lui. Vi sentirete carichi di gioia e di positività. In famiglia, saranno felicissimi di vedervi così e anche voi non potrete fare a meno di sentirvi soddisfatti. Forse, verrete messi alla prova da alcune preoccupazioni riguardanti il lavoro. In ogni caso, tutto sarà gestibile e risolvibile.

Previsioni zodiacali di domenica 2 agosto: Vergine instancabile, ansia per Bilancia

Leone: la quantità delle cose da fare vi lascerà storditi e un po' arrabbiati con voi stessi. Vi renderete conto di aver perso troppo tempo nei giorni precedenti, ma non dovrete allarmarvi: avrete modo di recuperare.

Proverete a essere più organizzati e rifletterete sulle possibili strategia che possano esservi d'aiuto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ragionare sull'idea di acquistare un'agenda. Potrebbe essere un ottimo modo per non perdere mai di vista gli impegni quotidiani e per non ritrovarvi a dover fare tutto all'ultimo momento.

Vergine: sarete dei lavoratori instancabili. Deciderete di non arrendervi neanche in questo giorno di riposo. Avrete in mente delle idee da sviluppare, ma vi servirà il confronto con qualcuno di competente. I famigliari, forse, vi accuseranno di essere un po' troppo distaccati e vi chiederanno di passare più tempo in loro compagnia. Accetterete l'invito per il desiderio di non ferirsi.

Però, con la mente, continuerete a pensare ai vostri progetti. Per il momento, preferirete non informare il partner.

Bilancia: durante questa domenica verrete accompagnati da una forte sensazione di disagio. Vi sentirete ansiosi e poco inclini a rilassarvi. Avvertirete il bisogno di avere una persona accanto che possa capirvi e darvi dei consigli preziosi. Il partner sarà ben disposto ad ascoltarvi, ma ci saranno cose che potrete confidare solo a un amico. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a distrarvi con piccole attività creative. Potrete dare sfogo alla vostra immaginazione e, forse, scoprire un nuovo talento.

Scorpione: piccoli azioni scaramantiche vi faranno sentire più sereni e fiduciosi nei confronti della sorte.

Forse, tenderete a preoccuparvi per questioni che, in un altro momento, non vi avrebbero allarmato. Sarà tutta colpa dell'ansia che state vivendo. Non sarà facile da controllare, ma non per questo dovrete rinunciare a una giornata positiva e allegra. Se frequenterete le persone giuste, avrete modo di esprimere i vostri sentimenti e di mitigare determinate emozioni.

Previsioni astrologiche di domani 2 agosto: Sagittario curioso, divertimento per Pesci

Sagittario: sarete molto curiosi nei confronti del mondo circostante. Ciò vi porterà a immergervi in nuove esperienze e a sperimentare senza sosta. Non tutto vi renderà soddisfatti, ma ci saranno delle attività che vi lasceranno davvero sorpresi.

Avrete voglia di giocare anche con i sapori e per questo vi sarà molto utile dedicarvi a nuove ricette. Una cena appetitosa potrebbe essere anche un'ottima occasione di aggregazione. Potreste approfittarne per rivedere dei vecchi amici.

Capricorno: avvertirete la necessità di ricevere sostegno morale dalle persone che vi circonderanno. Purtroppo, non tutti prenderanno sul serio le vostre parole. Ci sarà chi sottovaluterà il vostro stato d'animo e chi non riuscirà a trovare le risorse per aiutarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbandonarvi nelle mani degli altri: sarete perfettamente in grado di riprendere il controllo della vostra personalità. Attenzione a rimanere obiettivi e a non avere una percezione esagerata degli avvenimenti

Acquario: verrete avvolti da una dolce atmosfera romantica.

Sentirete il bisogno di conoscere qualcuno che sia in grado di farvi battere il cuore. Sarete in cerca di emozioni reali e sincere. Una delle caratteristiche che vorrete trovare sarà la positività. Farete di tutto per sfruttare ogni singolo momento della giornata perché non vorrete perdervi neanche un istante. A fine serata, sarete molto soddisfatti dei vostri sforzi e guadagnerete maggiore fiducia in voi stessi. Attenzione a non esagerare con la spavalderia.

Pesci: avrete voglia di staccarvi completamente dai vostri pensieri. Vorrete vivere una giornata tranquilla e all'insegna del divertimento. Vi metterete in contatto con gli amici e proverete a pianificare insieme una serata divertente. Forse, non riuscirete a trovare qualcosa che metta d'accordo tutti, ma trascorrerete dei momenti molto gioiosi.

Le previsioni zodiacali consigliano di affrontare i problemi a piccoli passi: solo così riuscirete a trovare soluzioni valide.