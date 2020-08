La giornata di lunedì 10 agosto sarà ideale per i segni di fuoco per ristabilire l'equilibrio nei rapporti di coppia e per avere uno slancio lavorativo ottimale. Periodo sottotono per il segno della Vergine, mentre il Cancro sarà passionale ma, al contempo, sarà chiamato a mostrare impegno e dedizione sul posto di lavoro. Il Capricorno e l'Acquario appariranno schivi e freddi con gli altri.

Oroscopo lunedì 10 agosto: Gemelli al top in amore

Ariete: durante la giornata di lunedì andrete incontro a qualche piccolo crollo emotivo. Ci saranno dei momenti in cui preferirete stare un po' da soli, ma al tempo stesso gradireste la compagnia di qualche amico che possa risollevarvi il morale.

Toro: avrete molto lavoro da sbrigare soprattutto in casa. Avrete le energie necessarie, anche se dovrete fermarvi di tanto in tanto per evitare di stancarvi troppo. Fatevi aiutare, se potete.

Gemelli: giornata favorevole per i sentimenti, quindi cercate di non far mancare le vostre attenzioni al partner, e siate pronti ad esaudire ogni suo desiderio.

Cancro: la complicità amorosa sarà soltanto la punta dell'iceberg. I momenti di passione verranno purtroppo bloccati da alcuni affari da concludere che non lasceranno spazio alla vita di coppia.

Leone: sarete pieni di ottimismo e quest'atteggiamento vi consentirà di superare al meglio qualsiasi difficoltà. Vi dovrete occupare di alcuni affari che, una volta portati a termine, potrebbero fornirvi altre occasioni per dei guadagni notevoli.

Vergine: sarà un lunedì senza infamia e senza lode. Tra le ore di lavoro e quelle da dedicare al tempo libero, la giornata si presenterà un po' monotona. Le stelle vi consigliano di darvi da fare per riattivare un minimo di ottimismo soprattutto nella vostra cerchia di amicizie.

Previsioni astrali: Capricorno deluso

Bilancia: non mancheranno occasioni per mettervi in mostra, e per questo motivo sentirete una gran voglia di non passare inosservati. Un cambio di look potrebbe mettervi al centro dell'attenzione e anche il partner potrebbe gradire.

Scorpione: fin dalle prime ore del mattino dovrete farvi trovare pronti per una giornata lavorativa molto intensa e piena di progetti da portare a termine.

La collaborazione con i colleghi potrà giovarvi, ma non dimenticate comunque di mostrarvi sempre competitivi.

Sagittario: spingere sull'acceleratore nel campo lavorativo sarà un gioco da ragazzi per voi. Cercate di valorizzarvi e siate più competitivi del solito. In amore si aprirà qualche piccolo spiraglio di riavvicinamento dopo un po' di tensione.

Capricorno: vi attendono degli incontri deludenti e poco indicati per avviare una relazione. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da discussioni anche piuttosto accese.

Acquario: non avrete voglia di vedere altre persone, soprattutto se si tratta di coloro che vi circondano ogni giorno, partner compreso. Quest'atteggiamento porterà un po' di tensione in famiglia e anche qualche scaramuccia fra genitori e figli.

Pesci: purtroppo non riuscirete a raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati. Ad ogni modo, le stelle consigliano di non arrendervi, di impegnarvi con forza per riuscire finalmente a realizzare i vostri sogni.