L'oroscopo di domani 10 agosto, è pronto per essere consultato da voi lettori. In evidenza nell'articolo di oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate ai settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo contesto le previsioni zodiacali di lunedì saranno messe in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Pronti a scoprire quali saranno i segni migliori e peggiori interessanti la prima metà dello zodiaco? Bene, prima però ci preme segnalare un transito planetario abbastanza di spicco in ambito astrologico: l'arrivo della Luna in Toro, precisamente a partire dalle ore 03:28 del mattino.

In bella mostra in questo contesto senz'altro i nativi nel simbolo astrale del Toro e del Leone: ambedue i predetti segni avranno a disposizione astri davvero all'altezza delle varie (o eventuali) situazioni che dovessero sovvertire nel corso del primo giorno della settimana.

Vediamo di appurare qualcosa di più in merito ai segni restanti dando voce alla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di lunedì 10 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 agosto

La buona astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Bilancia a Pesci.

Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? Certo che sì... allora diciamo subito che, in questo caso, la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 10 agosto mostra in primo piano il già preannunciato segno del Toro. Per gli altri segni rimasti è pronta la scaletta a seguire espressa con le stelle di lunedì.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 10 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 10 agosto al segno dell'Ariete anticipa che potrebbe essere davvero splendida questa parte della settimana.

A guidare l'istinto penserà la vostra buona grinta: vi accompagnerà nel corso della giornata rendendovi particolarmente prestanti nelle attività che andrete a fare. In amore, vi attende una bella serata, utile per ritrovarsi se qualcuno si è smarrito o ha avuto qualche incertezza in più. Single, avrete una piacevole sorpresa che vi tirerà su di morale consentendovi di superare un periodo un po' monotono in amore. Se avete avuto delle delusioni costanti che vi hanno fatto perdere la fiducia, non dovete perdere la speranza, perché le stelle sono molto favorevoli ed incontrerete presto chi sarà capace di farti cambiare idea. Nel lavoro, giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.

Questo giorno ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di lunedì, indicano che il prossimo giorno in calendario potrebbe essere davvero perfetto per stare "al settimo cielo". Parlando in generale, quasi tutto filerà liscio come l'olio, senza troppi problemi con cui misurarsi. Di certo, in tanti vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata come anche ai vostri familiari: vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti. In amore, eccellente sarà l'intesa di chi ha una storia felice in corso e farete faville, grazie ad un fascino in aumento, renderete felici il vostro partner.

Single, le vostre stelle protettrici, continuano a sussurrarvi all'orecchio strategie amorose e non ascoltarle sarebbe davvero un delitto, un vero crimine contro la fortuna. Se siete della seconda decade, avrete un fascino irresistibile in grado di attirare come una calamita chiunque vi stia attorno: quindi non sprecare questa opportunità, ma datevi d fare! Nel lavoro, avrete un cielo spettacolare, fantasia, immaginazione e spirito d'iniziativa. Saranno queste le vostre doti migliori esaltate dai transiti planetari del giorno, che potrete metterle a frutto sul piano professionale. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, preannuncia un lunedì discretamente favorito dalle stelle a voi dei Gemelli.

Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i relativi, seppur discreti, benefici flussi. Trovate intanto il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. L'amore sarà una marea crescente, certamente pronto a fare inabissare eventuali problemi. In particolare si prospetta un periodo denso per chi è in coppia: in molti avrete un continuo bisogno di novità ed il vostro partner saprà certo soddisfare ogni vostro desiderio con la sua imprevedibilità. Single, vi sentirete preda di una dolce indolenza e riscoprirete il gusto domestico di chi vive da soli. Vi dedicherete per lo più alla cura della persona o alle piccole incombenze quotidiane.

Nel lavoro invece, avrete a disposizione influssi astrali positivi. Sarà necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Se sceglierete l'ambito che vi più sembra prioritario, procedendo con un'azione decisa, tutto andrà bene. Voto 8.

L'oroscopo di lunedì 10 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo di lunedì presume non possa essere un giorno troppo euforico o fortunato, anzi, sarà abbastanza generico e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In generale diciamo che, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni discretamente interessanti.

In amore, se desiderate una vita sentimentale più intensa, cercate di stimolare la partecipazione del partner vedendolo più spesso, favorendo cosi il dialogo. Se avete già le idee molto chiare, otterrete qualsiasi cosa voi decidiate di avere e la soddisfazione per il risultato sarà grande. Single, sentirete molto forte la spinta a proiettarvi nel futuro, grazie alla benefica e stimolante presenza di Venere nel vostro segno, questo lunedì in ottimo trigono alla Luna in Toro. Il momento sarà quello buono per partire alla scoperta di nuovi obiettivi o per consolidare quelli raggiunti recentemente. Nel lavoro, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da molte novità e ritmi molto vivaci.

Fate quindi, buon uso di estroversione e simpatia, specie se lavorate a contatto con il pubblico. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede un'ottima giornata, piacevole e interessante soprattutto in ambito sentimentale. I vostri progetti sono destinati ad andare in porto in molti campi, non siate comunque troppo precipitosi, ok? Rimanere con i piedi per terra sarà una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In amore, non siate sordi al richiamo della bella stagione, che v'invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia della vostra famiglia. Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti, perché tanta sarà la voglia d'evasione.

In altri casi, concedetevi pure una bella serata a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui/lei a prendere l'iniziativa: rendere il momento interessante sarà davvero più facile del solito. Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni dei quali li potreste cominciare a raccoglierle già da questo avvio di settimana: dite grazie al buonissimo aspetto della Luna. L'astro notturno infatti, vi regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso. Nel lavoro, non sarà affatto male questo lunedì d'agosto. Saprete astutamente affrontare qualsiasi situazione o nodo professionale che vi possa capitare davanti. Scoverete soluzioni originali o troverete alternative impensate.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 agosto, prevede che il prossimo inizio settimana sarà sottoposto ai soliti rigori astrali relativi ai periodi "sottotono". Per voi Cancro dunque, si prevedono difficoltà in ambito affettivo: in coppia il vostro partner sembrerà avere opinioni diverse da voi, pertanto potrebbe risultare per voi meno facile trovare un terreno d'intesa. In campo sentimentale, il solito tran tran, in genere per voi così rassicurante, lunedì vi andrà abbastanza stretto. La colpa sarà da attribuire a Luna e Marte (specularità negativa al 70%), il che seminerà insofferenza e disguidi a go-go soprattutto in famiglia. Se gli impegni dovessero stressare, niente panico: con determinazione e intelligenza terrete testa a tutto, alla faccia dell'Astrologia contraria al segno!

Single, se qualcosa non dovesse andare come sperato, non prendetevela troppo e tirate dritti come sempre. Riuscirete a sistemare quasi ogni cosa o problema grazie ai consigli di un amico/a. Guadagnerete certo in serenità e benessere. Cercate di distrarvi nel frattempo facendo un po' di movimento fisico: una nuotata in piscina o al mare, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero con il telefonino o su internet. Nel lavoro, qualcuno (o qualcosa) vi remerà contro. Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturberanno creando tensioni e problemi di comunicazione. Mettete in conto anche un seccante imprevisto e la giornata "no" è servita! Mantenete l'attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare troppo ascolto a chi tentasse di confondervi. Voto 7.

