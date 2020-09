Nuovo appuntamento con l'Oroscopo e la classifica. Cosa hanno in serbo le previsioni astrali per la giornata del 25 settembre? A quanto pare in questo venerdì la Luna in Capricorno risulterà più incisiva del giorno precedente. Tra gli aspetti cosmici di una certa rilevanza figurano anche Sole e Mercurio in Bilancia, Marte in Ariete e Venere in Leone. Scopriamo cosa comporta tutto ciò analizzando l'oroscopo della giornata con annessa classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo del giorno 25 settembre, classifica dal 12° al 7° posto

Scorpione - 12° - Piccoli problemi d'amore. La giornata non sembra promettere granché all'interno della sfera familiare e sentimentale.

Magari avete dei dubbi esistenziali e non sapete che pesci prendere. Prendete le vostre decisioni e affrontate tutte le conseguenze di petto. In questa giornata potrebbero sorgere delle difficoltà di comprensione o di concentrazione. La cosa importante sarà tenere i nervi ben saldi e rispondere alle malignità con il sorriso e la noncuranza. Mettere gli impegni nero su bianco vi aiuterà a tenere la situazione generale sotto controllo e a farvi sentire meno appesantiti.

Cancro - 11° - Nonostante la Luna in Capricorno che vi sta dando del filo da torcere, non siete un segno facile da spezzare. Ne avete subite di tutti i colori negli anni, ma questo vi ha fortificato rendendovi un segno tenace e inarrestabile.

Ed ecco che anche in queste 24 ore dovrete richiamare tutte le vostre forze per tenere a bada la carica cosmica contraria. Tempo al tempo e tutte le situazioni si ripristineranno. Chi è stato poco bene, a breve si riprenderà e potrà contare su un'eccellente forma fisica. Decisioni da prendere: valutate con calma e prudenza.

Ci sono stati dei cambiamenti, datevi del tempo per abituarvi.

Sagittario - 10° - L'oroscopo del 25 settembre vi mette in guardia da questo venerdì poco fruttuoso. Se qualcosa potrà andare storto lo farà inevitabilmente. Anziché lamentarvi, cercate di risolvere i vostri problemi. Occupatevi di voi stessi, vi siete messi fin troppo da parte per gli altri.

Una persona cara vi supporterà. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, ultimamente vi sembra che tutto vada storto.

Vergine - 9° - Avete bisogno di nuovi stimoli. In queste 24 ore l'oroscopo dice che dovrete essere di larghe vedute, specie se volete cambiare la vostra situazione attuale. Occhio ai dettagli, cercate di focalizzarvi su una cosa alla volta. Rinviate ad un altro giorno i contratti, i colloqui e tutte le altre situazioni pratiche. Evitate, se possibile, di mettervi ai fornelli. Non vedete l'ora che arrivi il sabato, forse per vedere quel programma televisivo che vi piace tanto o per prendervi una pausa dal solito tran-tran. Le coppie troveranno conforto tra le braccia del partner.

Gemelli - 8° - Periodo conflittuale in cui non sapete dove sbattere la testa. Forse nutrite dei dubbi sull'amore o su alcune persone di vostra conoscenza. Comunque sia, il vostro carattere socievole e spontaneo vi condurrà al più presto verso nuovi lidi inesplorati. Gli astri annunciano che a breve farete delle nuove conoscenze che vi arricchiranno la quotidianità. L'amore sboccia a qualunque età, per cui non lasciatevi mai andare e continuate a prendervi cura della vostra persona. Chi ha dei figli è pronto a tutto pur di proteggerli. Proprio a tal riguardo, le stelle sono portatrici di buone notizie.

Pesci - 7° - La felicità si nasconde nell'equilibrio, quindi fare niente o troppo non porta a nulla di buono.

Negli anni avete affrontato una serie di evoluzioni, infatti, se ripensate alla vostra vita di dieci anni fa vi rendete conto che molte cose erano diverse. Magari c'erano certe persone che adesso non fanno più parte della vostra esistenza o forse avevate una situazione sociale e sentimentale piuttosto differente. In queste 24 ore la nostalgia vi porterà a perdervi nei ricordi dei giorni andati e finirete per sospirare. Cercate di tenere duro e attendete che passi la tempesta: non può piovere in eterno. Conto in rosso!

Previsioni delle stelle con classifica dal 6° al 1° posto

Toro - 6° - Giornata importante sotto l'aspetto economico e sociale. Siete in cerca di affari o forse c'è un immobile che vorreste acquistare, ma avete timore di prendere una cantonata.

Allacciare dei buoni contatti vi sarà di grande utilità così come prendere in considerazione altre strade. Il mondo è in costante mutamento, quindi bisogna starne al passo. Chi si sente intrappolato in una determinata situazione, potrà cogliere l'opportunità giusta per cambiare e provare a trasformare la propria esistenza. In questo autunno l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma se siete sposati o conviventi, dovrete prendere una decisione su una certa questione.

Acquario - 5° - Il successo si cela nei dettagli e questo lo sapete benissimo perché siete un segno meticoloso. Cercate di non far sfociare questa eccessiva meticolosità in un perenne stato di insoddisfazione. L'oroscopo di domani 25 settembre rivela che sarà una giornata niente male.

Potrete rompere il ghiaccio e superare i vostri limiti. Se c'erano delle situazioni complicate, saranno archiviate e lasciate definitivamente alle spalle. L'amore tornerà ad ardere sia per i single che per le coppie di vecchia data. Preparatevi a vivere un weekend in grande spolvero.

Bilancia - 4° - Giornata buona nell'insieme. Potreste ottenere consensi e risultati più che soddisfacenti. Forse l'unico problema potrebbe essere la situazione sentimentale che attualmente appare poco compatta. Le stelle dicono che dovete prendere una decisione in merito: non trascinate i problemi troppo a lungo. Se necessario, cambiate approccio, spesso nella vita è necessario fare delle rinunce perché non si può pretendere "la botte piena e la moglie ubriaca".

Approfittate di queste 24 ore si calma per fare il punto della situazione generale e per rivoluzionare determinati aspetti. Un'intuizione fulminea vi aprirà nuovi orizzonti facendovi considerare ulteriori opportunità.

Ariete - 3° - Marte nella vostra casa donerà tutte le armi necessarie per vincere quella battaglia in cui siete invischiati da tempo. La vostra energia odierna risulterà incomparabile e l'amore assumerà una sfumatura più vivida e vibrante, questo vale anche per chi è solo da tempo. Ora più che mai dovete liberarvi dalle zavorre che vi inchiodano al punto di partenza e fare spazio alle novità che presto busseranno alla vostra porta. La fortuna aiuta gli audaci, per cui rimboccatevi le maniche e assumetevi dei rischi in più.

Leone - 2° - Giornata invidiabile, sarete forti, belli e svegli. Venere nel vostro segno sprigionerà fascino magnetico, intelligenza e furbizia. Sfruttate queste buone qualità per fare centro su quella persona che vi interessa o per riaccendere la passione all'interno del matrimonio o della relazione sentimentale. Cementate il vostro impegno se possibile: promesse d'amore in arrivo. Una giusta intuizione vi aprirà gli occhi portandovi sempre più vicini al vostro traguardo. Rivedete un contratto o un certo affare, sicuramente noterete qualche dettaglio in più che vi è sempre sfuggito. Chi ha una famiglia, si ritroverà a fare i compiti con i piccoli di casa.

Capricorno - 1° - Giornata in cui disporrete della massima carica astrale.

Avrete modo di appoggiarvi a Saturno, Luna e Giove che saranno nel vostro domicilio. Vi sentirete diligenti e produttivi e questo vi permetterà di eccellere sia all'interno della vostra professione che nelle questioni prettamente personali. Avete bisogno di avere tutto sotto stretto controllo e di ridurre ogni spreco. Sfruttate questa determinazione per realizzare i vostri desideri. Non potete sapere con certezza come vanno le cose fino a che non compirete un primo passo. Se il gioco vale la candela, assumetevi tutte le responsabilità del caso e partite all'attacco.