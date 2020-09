L'Oroscopo del weekend dal 25 al 27 settembre andrà ad analizzare i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità preziose per l'amore e la fortuna. Luna in Capricorno sarà in un ambiente astrologico freddo e le emozioni diventeranno rigide. Ma ci sarà tanta voglia di costruire in amore e soprattutto i segni zodiacali di Terra saranno lambiti da un influsso concreto che bandirà ogni tipo di superficialità. Sole splenderà in Bilancia e regalerà vitalità e nuovi entusiasmi a tutti i simboli zodiacali di Aria. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: Luna dal Capricorno metterà i "bastoni tra le ruote" e irrigidirà le emozioni, raffreddando la passione di Marte.

Attenzione a contenere una tensione latente che produrrà nervosismo. Forse cercherete di nasconderla, ma potrebbe salire a galla in un attimo ed esplodere con grande stupore di chi sta vicino a voi. Dovrete puntare tutto sulla giornata di domenica, benefica per vivere un amore più libero e innovativo.

Toro: alti e bassi in amore saranno impartiti da Venere in dissonanza che incrocerà le sue energie con Urano. Gli istinti predomineranno in modo impetuoso e forse tenderete a distruggere le storie in atto o a non cogliere alcune occasioni amorose al volo. Dovrete seppellire questo atteggiamento distruttivo, capire i sentimenti che provate e adeguarvi con maggiore ragionevolezza. Venerdì e sabato sarete più concreti e rigorosi in amore.

Attenzione a eventuali nervosismi domenica.

Gemelli: alcuni problemi in famiglia o in amore renderanno tesa la sfera affettiva. Ma dovrete far splendere il Sole in voi. Sarà benefico dalla Bilancia e in sinergia con Mercurio, avvierà nuove evoluzioni emotive. Se equilibrerete al meglio i sentimenti e l'intelletto, riuscirete a trovare la strada che porterà alla felicità.

Si prevederanno belle sorprese in amore in questo weekend, accoglietele con audacia e ottimismo.

Cancro: a inizio weekend l'astro d'argento agirà in opposizione e potrebbe sprigionare nervosismo. Luna sarà in un ambiente razionale e piuttosto rigido, così le emozioni sono imbrigliate dal rigore. Un bambino interiore sarà lì a gridarvi di vivere l'amore con uno sguardo più semplice e spontaneo.

Non dovrete soffocare questa voce, equilibrando al meglio consapevolezza e sentimento.

Leone: i sentimenti saranno irrigiditi da Urano in dissonanza che produrrà insoddisfazione. Alcune situazioni sentimentali saranno imprevedibili, ma ci saranno delle novità che riscalderanno i cuori e dissiperanno le nuvole all'orizzonte amoroso. Dovrete lasciarvi andare all'allegria e abbattere vecchi schemi mentali ormai obsoleti. Potrete accogliere nuovi inizi fortunati per l'amore.

Vergine: l'influenza di Luna dal Capricorno si farà sentire a inizio weekend e sarete più riservati e rigorosi nel vivere gli affetti. Andrete anche in conflitto con le emozioni provate e stenterete a capirle, evitando di stabilirci un contatto.

Urano dal Toro, in compenso, si schiererà dalla vostra parte avviando evoluzioni radicali e imprevedibili. Difficile resistere a questi cambiamenti rivoluzionari per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: venerdì e sabato attenzione a non essere aridi e intransigenti nei confronti dell'amore. Luna risulterà in dissonanza e tenderete a nascondere le sensazioni che provate, evitando che i sentimenti trapelino. Sole in dissonanza con Luna renderà il vostro animo mutevole e la presenza di Mercurio, difficilmente riuscirà a contrastare i nervosismi impartiti da Marte in opposizione. Potreste rivalutare il tutto in chiave più elastica e serena, almeno provateci.

Scorpione: Luna dal Capricorno diffonderà sensazioni forti e responsabili, acuendo il senso del dovere e raffreddando un po' le emozioni.

Questa Luna si troverà in un domicilio astrologico freddo e regalerà concretezza, senso pratico e tanta voglia di costruire in amore, bandendo ogni tipo di superficialità. Domenica potrebbe essere una giornata un po' nervosa per i sentimenti.

Sagittario: potrete puntare tutto sulla giornata di domenica, fortunata per l'amore. Luna sarà benefica dall'Acquario e molto innovativa. Così amerete in maniera più libera voi in coppia e voi single, potrete allargare gli orizzonti mentali a caccia di novità preziose per l'amore. Ci sarà anche la voglia di viaggiare e chissà che non incontrerete una persona molto importante per voi.

Capricorno: Luna nel segno transiterà venerdì e sabato, restringendo un po' lo spazio emotivo e irrigidendo le emozioni.

Dovrete investire maggiore calore nei sentimenti, vincendo un distacco emozionale che non gioverà né ai rapporti già avviati né ai nuovi inizi sentimentali. Luna poi passerà in Acquario domenica e renderà l'amore più stravagante e libero.

Acquario: Venere sarà in opposizione e renderà tesa la sfera sentimentale. Potreste soffrire per un amore frustrato o non corrisposto. Urano in quadratura di certo non aiuterà, così alternerete momenti di austerità a un atteggiamento instabile che sarà il frutto di un'insoddisfazione latente. Luna nel segno domenica vi renderà più bizzarri, innovativi e soprattutto farà difendere la vostra indipendenza spesso seppellita da voi o dagli altri.

Pesci: la sensibilità emotiva sarà accentuata da Luna in sestile astrologico a Nettuno.

L'immaginazione sarà fervida e sarete molto creativi. Via libera quindi alle novità che rivoluzioneranno la sfera amorosa, spazzando via l'apatia. La vicinanza di Luna in Acquario domenica, garantirà innovazione e un'intuizione sentimentale preziosa per voi single.