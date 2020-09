L'Oroscopo di giovedì 24 settembre viaggia su un doppio binario per via della Luna in Capricorno. La settimana è giunta alla sua metà e tante situazioni dovranno essere definite entro domenica. Se i nativi del Cancro stanno vivendo un periodo un po' complicato, i Capricorno fanno i salti di gioia ottenendo una bella e gradita tregua. Questa è una fase che spinge a consumare e a fare spese folli. Approfondiamo leggendo l'oroscopo della giornata con previsioni segno per segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo del giorno 24 settembre, classifica dal 12° al 7° posto

Cancro - 12° - Imparate a controllare le vostre emozioni, specie perché spesso tendete ad agire in modo impulsivo.

È un periodo intricato, state mettendo in gioco tutta la vostra caparbietà ma ci sono dei momenti in cui vi sentite vacillare e siete tentati dal dire basta e gettare la spugna. Entro venerdì delle situazioni si definiranno, continuate a pedalare. L'amore del partner o della famiglia vi sarà di conforto, specialmente adesso che avete la Luna contraria.

Vergine - 11° - Giovedì sottotono, sentirete le vostre forze abbandonarvi. State usando molte energie in questi giorni, specie se avete una famiglia da mandare avanti. Chi vive da solo spesso vorrebbe tornare a vivere con i genitori, perché non è sempre semplice occuparsi della casa, della cucina e del lavoro. Riflettete attentamente prima di emettere un giudizio, in certe situazioni conviene non immischiarsi onde evitare problemi.

Scorpione - 10° - Presto qualcuno dovrà prendersi una pausa forzata dal lavoro o dallo studio. Le stelle parlano di un giovedì a dir poco stressante in cui la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Non avete rancore, anzi. Cercate di porgere l'altra guancia e di chiudere i conti con il passato, anche se per voi è difficile passare una spugna su ciò che è successo o che vi hanno fatto.

L'amore della famiglia vi sarà di grande supporto e vi rammenterà che non siete soli.

Ariete - 9° - Avete in mano delle situazioni spiacevoli e certe volte desiderate qualcuno che vi tolga le castagne dal fuoco. Siete stanchi di combattere continuamente, inoltre non vi garba come si sia evoluto il mondo esterno tra violenza e mancanza di rispetto continuo.

Spesso non vi sentite liberi di dire la vostra poiché temete di ritrovarvi nel mezzo di una discussione stressante e logorante: ma chi ve lo fa fare!

Toro - 8° - Da questo giovedì comincerete ad accettare quell'amara notizia ricevuta pochi giorni fa. Forse avete perso una sfida o non avete ottenuto i risultati sperati. Qualunque cosa sia accaduta, ingoiate il boccone amaro e andate avanti. Se sentite che un certo percorso non vi sta conducendo da nessuna parte, allora fate dietrofront e cambiate strada: non è mai troppo tardi! Non permettete all'età di definirvi, il mondo sta cambiando.

Gemelli - 7° - Ultimamente siete troppo ansiosi e nervosi. Non sopportate la noia e vorreste essere altrove in questo frangente.

Magari in famiglia non vi sentite capiti o forse nel lavoro c'è un compito da portare a termine il prima possibile. In queste 24 ore sarà meglio dare la priorità alle cose più urgenti, in tal modo riuscirete a sbarazzarvi il prima possibile delle mansioni più pesanti e vi libererete di un bel peso: via il dente, via il dolore.

Previsioni delle stelle con graduatoria dal 6° al 1° posto

Acquario - 6° - Le previsioni astrali del 24 settembre rivelano che questa sarà la giornata perfetta per fare le pulizie. Dovrete sbarazzarvi al più presto del vecchio per fare spazio al nuovo. Entro dicembre avrete modo di fare degli acquisti interessanti, ma se attorno a voi tutto sarà caotico anche la vostra mente risulterà appesantita.

In queste 24 ore avrete modo di organizzare qualcosa di speciale da fare nel fine settimana magari una gita fuori porta, un incontro d'amore o una cena con amici o parenti. Siete una forza della natura, ma siete anche fin troppo polemici.

Leone - 5° - Alti e bassi continuano a susseguirsi all'interno della vostra vita. Ci sono dei giorni positivi e altri negativi, ma nonostante tutto voi continuate a non demordere. In queste 24 ore potrete partire in una sorta di esplorazione riguardante una situazione sentimentale, personale o familiare. Il mese sta per finire, per cui resistete alla tentazione di spendere e spendere. Non è facile sbarcare il lunario di questi tempi tra mutui, rate, spese varie e costi medicinali.

Comunque sia, si prospetta un giovedì niente male.

Pesci - 4° - L'oroscopo di domani 24 settembre apre le porte ad una giornata abbastanza promettente. La fortuna sarà con voi, anche se stenterete a crederci. Riuscirete a fare molte cose grazie ad una ritrovata energia. Avete dei sogni nel cassetto che state coltivando costantemente: le stelle dicono che presto otterrete il meritato premio! Riuscirete a intravedere quella via di uscita che ultimamente vi era sfuggita. Occhio ai dolci e ai salumi, cercate di seguire al meglio la vostra dieta. Transazioni di denaro inaspettate: un'offerta irripetibile vi balzerà di fronte agli occhi.

Sagittario - 3° - Siete un segno giocherellone e amante della bella vita.

Spesso rivangate la vostra gioventù e vorreste tornare indietro nel tempo, a quando tutto era più semplice e i problemi erano una sciocchezzuola in confronto a quelli di adesso. Aspettatevi un giovedì sereno e vivido. Non vi annoierete di certo. L'amore profumerà l'aria che respirerete e irradierete un fascino irresistibile. Potrete anche tentare un azzardo in più.

Bilancia - 2° - Giornata che dire favolosa sarebbe riduttivo. Le energie cosmiche saranno con voi e potrete osare qualcosa in più. Un viaggio si intravede all'orizzonte, entro dicembre prenderete un treno o un aereo per una meta importante per voi. I vostri sogni stanno per prendere forma, continuate così. Per le coppie innamorate si prevedono tante scintille sotto le lenzuola mentre i cuori solitari devono rompere il ghiaccio e buttarsi nella mischia.

Capricorno - 1° - Finalmente la tregua! Aspettatevi un giovedì maestoso e pieno di opportunità da cogliere al volo. Vi sveglierete con il piede giusto e sarete invasi da una piacevole sensazione di buon umore. Niente e nessuno potrà turbarvi e risulterete divertenti come non mai. Potrete rispolverare dei vecchi progetti o portare avanti quelli che avete. Lo sprint non vi mancherà! Spesso, il solo pensare che il tempo passa e porta via tutto, aiuta a ricordare di vivere intensamente ogni attimo.