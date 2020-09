L'Oroscopo di lunedì 21 settembre ha in serbo delle situazioni interessanti che coinvolgeranno tutti i segni zodiacali. Sul finire del pomeriggio si verificherà un'altra transizione lunare con l'astro argentato che lascerà lo Scorpione per entrare nel domicilio del Sagittario.

Previsioni astrali del 21 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno - 12°: l'amore, in questo periodo, non sta dando soddisfazioni. A dire il vero, ci sono molti aspetti della vostra vita che non stanno andando come aveste sperato. Nella giornata di lunedì dovrete prendere il toro per le corna e affrontare una situazione che vi sta tormentando da diverso tempo.

Tergiversare servirà solo ad accentuare la vostra ansia.

Ariete - 11°: l'incertezza vi blocca, ma questo stato d'animo rischia di farvi perdere delle opportunità. Il cammino verso la realizzazione dei propri sogni non sempre è agevole e privo di ostacoli, dunque cercate di concentrarvi un passo alla volta senza mai arretrare. Datevi da fare anche se non è un buon periodo.

Gemelli - 10°: dopo una caduta ci si rialza più forti che mai. Non esiste guerriero che non sia mai stato sconfitto. Avete bisogno di camminare con le vostre gambe e di sentirvi indipendenti. Cercate di non alimentare l'insoddisfazione accettando situazioni poco consone, altrimenti presto o tardi finirete per stare ancora peggio.

Fare un salto nel buio può essere rischioso, ma è sempre meglio agire che rimanere intrappolati in una situazione difficile o spiacevole.

Cancro - 9°: l'oroscopo del 21 settembre evidenzia che avere un progetto è importante, soprattutto in questi tempi di incertezza. Con la fantasia e con i sogni è possibile costruire un buon futuro anche se, ovviamente, al pensiero deve seguire l'azione.

Prendete l'iniziativa e dite basta ai soprusi. È giunto il momento di vivere la vita che avete sempre desiderato. Meglio soli che infelici, soprattutto se non siete più sicuri di una relazione familiare e/o amorosa.

L'oroscopo di domani 21 settembre: i segni di metà classifica

Sagittario - 8°: di tanto in tanto sentite una vocina interiore che vi denigra o che vi dissuade dal compiere una determinata azione.

Siete capaci di fare qualsiasi cosa, ma spesso finite per sottovalutarvi. In questa giornata rivangherete un episodio del passato. Quando vi sentite demoralizzati o svuotati, dovete richiamare a raccolta i vostri sogni. Essi sono il sale della vita, senza i quali ci si sente perduti.

Bilancia - 7°: le previsioni astrologiche del 21 settembre invitano all'azione e parlano di un lunedì tranquillo. All'interno della relazione di coppia siete in fase calante. È tempo di dare una scossa alla vostra quotidianità, soprattutto se da tempo non vi sentite soddisfatti. Un pizzico di egoismo fa bene alla salute, non potete sempre annullarvi per gli altri, soprattutto se avete avuto un'infanzia/adolescenza difficile.

Vi occorre un supporto morale, una persona fidata vi saprà ascoltare.

Leone - 6°: dopo una domenica mediocre, ritornare a lavorare o a studiare non vi emozionerà più di tanto. Mettetecela tutta in queste 24 ore, in particolar modo nella fascia mattutina. Siete già a metà dell'opera, cercate di non tirarvi indietro. Anche se le cose non sempre andranno come sperato, dovrete tenere lo sguardo fisso sui vostri obiettivi: "Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti".

Pesci - 5°: l'oroscopo del 21 settembre riporta che, nonostante detestiate i lunedì, questo sarà diverso. I cuori solitari proveranno del sentimento per una persona che vedono abbastanza di frequente, ma non vorranno ammetterlo. Chi è in pensione, sposato o sentimentalmente impegnato potrebbe essere incappato nella famosa fase di noia.

Desiderate qualcosa di più emozionante e travolgente, ma solo voi potete fare qualcosa per migliorare la vostra vita. Date retta all'istinto.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4°: non permettete alla paura di sbagliare di inchiodarvi al punto di partenza. Magari al momento vi sembra che la strada che avete scelto di percorrere sia sbarrata, o magari vi trovate dinanzi ad un vicolo cieco. Avete bisogno di spiccare il volo e di lasciare andare determinate situazioni incresciose. Nessuno può dirvi come vivere la vostra vita, quindi pretendete rispetto e svincolatevi. Giornata molto buona. Lasciatevi andare alla passione.

Vergine - 3°: partirà bene la settimana e ciò vi garantirà successo.

Il weekend vi ha teso la mano, permettendovi di staccare la spina e di ricaricare le pile interiori. Lunedì 21 settembre sarete dunque pronti a ripartire. Le donne native del segno si sentiranno sotto pressione e poco valorizzate. Forse c'è una situazione poco gratificante che vi sta logorando lentamente: ribellatevi.

Scorpione - 2°: non esiste il momento giusto per fare il grande passo, quindi rompete ogni indugio e lasciatevi trasportare dalla corrente del destino. Mettete in conto che potreste anche cadere o sbagliare, ma ciò non dovrà costituire una scusa per starsene con le mani in mano. Senza i sogni non si va da nessuna parte, quindi non mettete limiti alla vostra fantasia e puntate sempre in alto.

Giornata perfetta per osare di più e divertirsi. Armonia familiare e relazionale alle stelle.

Acquario - 1°: la tempesta sta per passare. Le previsioni del vostro oroscopo parlano di un ottimo avvio della settimana. Avrete energie da vendere e riuscirete a dare il massimo. I sentimenti risulteranno solidi. Quei dubbi che avete avuto sinora diventeranno un lontano ricordo. Imparate dagli errori: "sbagliare è umano, perseverare è diabolico".