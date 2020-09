L'Oroscopo di domani, domenica 20 settembre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La Luna in Scorpione supporterà maggiormente i segni d'acqua e intensificherà la comunicazione. Queste 24 ore saranno diverse dalle altre domeniche, infatti, si prevedono gesti eclatanti e uscite interessanti. I single dei Pesci potrebbero fare un incontro d'amore mentre i Leone si sentiranno sottotono. La giornata riserverà numerose altre cose particolari: amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata attraverso le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 20 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Leone - 12° - Sarà una giornata da prendere con le pinze, poiché sarete irascibili e sottotono. Qualcuno cercherà di farvi arrabbiare, ma cercate di non farvi cogliere impreparati. Sarà bene mettere dei paletti. Sfruttate questa giornata per fare mente locale di quelle cose che non stanno più funzionando nella vostra vita. Presto o tardi vi tirerete fuori da una situazione poco costruttiva. La Luna vi renderà suscettibili e poco aperti verso la famiglia e l'amore, ma andrà meglio da lunedì.

Acquario - 11° - Si prevede un'altra giornata stancante. Sarete a pezzi perché la settimana appena conclusa vi ha prosciugato tutte le energie.

Non avrete alcuna voglia di uscire e di vedere gente, tuttavia ciò vi sarà un pochino impossibile, specie se dovrete effettuare un'azione importante. Questa sarà una domenica agitata, all'esterno ci sarà un grosso viavai. Un famigliare o una persona che conoscete bene vi chiederà una mano. In serata potrete scrollarvi tutte le tensioni di dosso e riposarvi davanti al vostro programma televisivo del momento.

Pensate alla vostra salute ed eliminate eventuali vizi nocivi.

Toro - 10° - In questa giornata sarete chiamata a compiere un atto molto importante. Occhio alle lunghe code e al traffico, questa sarà una domenica spinosa e con qualche ritardo di troppo. Andrà meglio all'ora di pranzo, quando le acque si calmeranno.

Avrete a che fare con delle perplessità nell'arco di queste 24 ore. Nel vostro passato c'è stato un amore turbolento che magari non avete vissuto fino in fondo. Cercate di prendere le distanze dal mero pettegolezzo. Salute così così, soffrite di frequenti mal di testa o di dolori articolari.

Sagittario - 9° - L'Oroscopo di domani parla di una domenica né positiva né tanto meno negativa. Avrete a che fare con dei pettegolezzi, ma le chiacchiere eccessive rischieranno di provocarvi una brutta emicrania. Ultimamente vi sentite poco bene. Cercate, per quanto possibile, di riposare e di ricaricare le pile. La prossima sarà una settimana piuttosto indaffarata. Chi ha un impiego, si sente in stand-by e vorrebbe fare qualcosa.

Presto otterrete quanto sperato: nessun periodo nero dura in eterno!

L'oroscopo del giorno 20 settembre: i segni di metà classifica

Scorpione - 8° - Giornata di uscite e divertimento. Dovrete prestare attenzione al traffico e alla confusione che vi ritroverete dinanzi. Sarete tentati dal farvi da parte, ma un vostro gesto conterà più di quanto crediate. Saranno 24 ore interessanti e da sfruttare fino in fondo. Con il partner di sempre potrebbero esserci state delle discussioni o incomprensioni, in ogni caso cercate di venirvi incontro. Magari una cosa non vi sembra logica, ma agli occhi dell'altro lo è. Mondanità e pettegolezzi non mancheranno, occhio ai fornelli.

Vergine - 7° - Domenica di riposo!

Siete un segno stacanovista, infatti, durante la settimana non siete stati fermi un solo secondo. Reggete molte responsabilità sulle vostre spalle, perciò siete restii a lasciarvi andare del tutto. Tuttavia, queste 24 ore domenicali vi consentiranno di rifiatare e staccare la spina. Potrete tirare le somme di questo settembre e preparare un piano accurato dei prossimi passi da compiere per arrivare al traguardo. Avete molti progetti in cantiere: avanti tutta!

Capricorno - 6° - L'oroscopo del 20 settembre si presenta più che valido. Capirete che non vale la pena fissarsi su certi aspetti che non dipendono da voi e questa consapevolezza vi permetterà di voltare pagina e andare avanti. In famiglia, con i figli minorenni ci saranno dei momenti da ricordare.

Si può stare bene anche da soli, quello che conta è realizzarsi. Chi sta conoscendo qualcuno/a avrà modo di scavare più a fondo. Al più presto, compirete un gesto importante.

Ariete - 5° - Siete un segno intraprendente e questa sarà una domenica speciale, in cui poter rompere il ghiaccio. Vi ritroverete ad uscire per fare il vostro dovere. Sarà possibile prendere l'iniziativa e partire all'attacco, perché le stelle vi appoggeranno. Per i propri sogni vale davvero la pena combattere fino in fondo. Anche se vi diranno che non potete farcela, voi perseguite nella vostra battaglia. In giornata, le coppie conviventi o sposate vivranno delle emozioni intense e profonde.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° - Anche se si prospetta una domenica molto impegnata, riuscirete comunque ad essere contenti. In famiglia la situazione non è delle migliori, ma in queste 24 ore i puzzle torneranno a combaciare. Chi è in coppia, in giornata non si sentirà trascurato dal partner. Colpo di fulmine per i cuori solitari: l'amore sarà proprio dietro l'angolo! Forse è il caso di rivedere le vostre pretese: non vi manca nulla.

Cancro - 3°- L'oroscopo del 20 settembre dice che il vostro intelletto e la vostra bellezza saranno stellari. Siete un segno affascinante e intrigante, non è sempre facile resistervi. Per la famiglia siete disposti a tutto, ma molte volte avete dovuto tirare fuori le unghie per difendere i vostri interessi.

In queste 24 ore uscirete e vedrete delle persone. Non amate dare confidenza a chiunque, siete un segno piuttosto selettivo. Siate fieri di voi stessi e camminate a testa alta! La fortuna sarà al vostro fianco, ma occhio agli sguardi degli invidiosi.

Bilancia - 2° - Le previsioni astrologiche vi vedranno al settimo cielo. Coloro che sono innamorati, magari stanno vivendo un periodo magico anche se qualche preoccupazione non manca mai. Chi è in una relazione da diversi anni, vorrebbe rompere la monotonia e riuscirà a farlo proprio in questa giornata. Sarete chiamati ad eseguire il vostro dovere. Tutto vi riuscirà bene e farete scintille in qualsiasi campo. Soldi in uscita ma anche in entrata.

Molto probabilmente state valutando un'entrata extra che vi farà piuttosto comodo prossimamente.

Gemelli - 1° - L'oroscopo di domani annuncia una gloriosa domenica. Vincerete ogni discussione o una battaglia! Sarete impegnati in un'uscita fondamentale e attorno a voi tutto sarà caotico. Rivedrete molte persone di vostra conoscenza e sarà possibile scambiare quattro parole. Aperitivi con gli amici più cari! Alcuni nativi dei Gemelli, avranno dei parenti a casa, magari dei figli che vivono lontano o dei genitori. Insomma, sarà una domenica divertente e movimentata, esattamente come piace a voi. Serata super.