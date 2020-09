L'Oroscopo del weekend 19-20 settembre è pronto a rivelare come si chiuderà questa lunghissima settimana. Sul piano astrologico potremo contare sulla Luna in Scorpione, anche se a fine pomeriggio di sabato l'astro d'argento sarà ancora in Bilancia. Tutto ciò fa sì che il weekend riservi pace, tranquillità e relax. Sarà possibile riprendersi dalla settimana che è stata dura e complessa. Qualcuno riceverà delle notizie, altri si concederanno una giornata di shopping o parrucchiere, ma altri ancora non potranno riposare per via del lavoro o delle faccende domestiche. Comunque sia, andiamo subito ad approfondire nel dettaglio le previsioni del fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Dopo una lunghissima e difficile settimana, ecco che potrete staccare la spina e tentare una piccola fuga in un posto tranquillo. Avete affrontato mille ostacoli e siete stati messi a dura prova, finalmente potrete scrollarvi ogni accadimento di dosso. Cercate di prendere le distanze dalle discussioni familiari, avrete un assoluto bisogno di riposare. Eventuali dolorini fisici si rimargineranno. Chiedete al partner di farvi un massaggino, vi aiuterà a sciogliere lo stress accumulato in settimana.

Toro - Volge a conclusione anche questa avventurosa settimana che è stata caratterizzata da novità e grandi ritorni. Avrete la sensazione che, seppur lentamente, le cose stanno ritornando nella normalità.

Sabato sera molto interessante, vi divertirete facendo ciò che più vi appaga. Una pizza e della buona compagnia non mancheranno, anche se qualche nativo prediligerà una tranquilla serata davanti alla televisione. Domenica potrete dormire quanto vi pare e piace! Cercate di non forzare le cose.

Gemelli - Durante questa frenetica settimana avete trascurato determinate cose, ma per fortuna sabato e domenica ve ne potrete occupare.

Vi ritroverete a sistemare l'abitazione, a cucinare o a fare il bucato. Qualcuno rivedrà i conti mentre altri si rilasseranno davanti a una bella serie tv. Chi studia o lavora, dovrà occuparsi anche di questo aspetto fondamentale: meglio non rimanere indietro. Avrete modo di esaminare la vostra routine e adeguarla a dovere.

Avrete voglia di dolci.

Cancro - L'entrata della Luna nel segno dello Scorpione favorirà il vostro relax ma anche l'ispirazione. Sarete molto creativi e pimpanti! Salute e benessere risulteranno ok, quindi potrete divertirvi dedicandovi alle vostre passioni (che sono tantissime). Chi lavora, magari ha dovuto affrontare qualche difficoltà, ma la prossima settimana sarà "riparatrice" e tutti i nodi verranno al pettine. Dunque, cercate di sfruttare queste 48 ore per rinfrancarvi e spegnete ogni preoccupazione.

Astrologia e oroscopo weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Lasciatevi andare in questo splendido fine settimana. Dopo una settimana movimentata, vi ritroverete un po' la casa in disordine e quindi dovrete occuparvene.

Sarà possibile chiedere una mano a un familiare, saranno tutti molto ben disposti nei vostri confronti. Avrete delle questioni da rivedere, forse dei compiti o dei lavoretti. Chi è disoccupato dovrà rompere ogni indugio e accettare anche un incarico a part-time. Cercate di stringere la cinghia altrimenti a fine mese vi ritroverete senza il becco di un quattrino. Uscite in compagnia.

Vergine - L'oroscopo di sabato 19 e domenica 20 settembre dice che in questo weekend sarete completamente stremati. L'intera settimana è stata faticosa, infatti avete consumato molte energie. Per fortuna in queste promettenti 24 ore avrete la meritata tregua e potrete riposare. Certo, non tutti i nativi di questo segno avranno questa fortunata possibilità, perché c'è chi dovrà lavorare o sbrigare delle urgentissime commissioni.

Shopping in vista, avete bisogno di rinnovare il guardaroba.

Bilancia - Sarà un sabato con delle questioni da sbrigare e non potrete rimandarle. La Luna sarà nel vostro domicilio fino alla fine del pomeriggio, dopodiché transiterà nella casa dello Scorpione. Tale transito non influenzerà il vostro carattere, quindi tutto dovrebbe filare serenamente e senza alcun intoppo. Domenica, invece, potrete staccare la spina e lasciarvi andare. Nel pomeriggio domenicale, però, sarete un po' agitati, forse per via degli impegni che vi attendono nel lunedì successivo. Affari immobiliari e transazioni economiche interessanti.

Scorpione - Sabato e domenica saranno molto differenti per voi. Se il 19 vi sentirete un po' stralunati, il 20 vi ridesterete.

Vivrete una sorta di risveglio interiore, finalmente capirete che se volete davvero cambiare quella certa situazione in cui versate, dovete rimboccarvi le maniche. Niente piove dal cielo! La lettura vi sarà di grande sostegno e mai come in questo periodo avete bisogno del giusto supporto. "Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace", questo sarà il vostro mantra-guida del weekend.

Previsioni delle stelle per il 19 e 20 settembre, l'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Per tutta la settimana non avete fatto altro che attendere il weekend di riposo. Certo, non tutti avranno l'opportunità di rilassarsi e prendersi una bella pausa dal solito tran tran, ma la buona parte sarà felice di poter rifiatare.

Qualcuno potrebbe chiedervi di uscire, ma non ne avrete molta voglia. Cercate di non impigrirvi! Pulizie in corsa: vi state sbarazzando delle inutili cianfrusaglie per fare spazio alle novità che verranno. Qualche nativo di questo segno si recherò dal parrucchiere o dal dentista.

Capricorno - L'oroscopo del fine settimana dice che avrete 48 ore abbastanza lineari. Nulla di sospetto vi sciuperà queste due giornate, anzi. Potrete fare shopping, uscire in compagnia, poltrire, giocare, cucinare, pulire, ecc. Tutto risulterà favorito! L'amore di coppia farà scintille ed ogni rottura potrà essere ricucita. Cercate solamente di non esagerare con il cibo: il troppo stroppia! Incontri roventi per i single.

Acquario - Aspettatevi un fine settimana più che positivo in cui staccare la spina e non pensare più ai problemi spinosi della settimana. Prossimamente avrete delle giornate molto lunghe, inoltre, sarete messi a dura prova. Proprio per quest'ultimo motivo le stelle invitano a riposare. Lettura, film, ricamo, dedicatevi alle attività rasserenanti. Rimandate quello che può essere rimandato e concedetevi 48 ore di dieta disintossicante.

Pesci - Sabato e domenica per voi saranno 48 ore al cardiopalma, specialmente se avete rinviato a lungo determinate mansioni. Siete un segno spendaccione e sognatore, ma mai come in questo weekend la vostra fantasia volerà in alto. Chi è single da abbastanza tempo, potrà darsi un appuntamento con degli amici e conoscere qualche persona interessante.

L'oroscopo rivela che per le coppie innamorate ci saranno scintille sotto le lenzuola!