L'Oroscopo del fine settimana 12 e 13 settembre apre le porte a 48 ore eccezionali, dovute in primis all'aspetto lunare. Nel prossimo weekend, il disco d'argento soggiornerà nel suo domicilio naturale, ovvero il Cancro ma domenica pomeriggio slitterà nella casa del Leone. Sogni, empatia, passione, desideri e comunicazione, tutto ciò risulterà accentuato dal notevole influsso cosmico di cui godremo. Scopriamo come volgerà a conclusione questa settimana leggendo le previsioni delle stelle del weekend.

Previsioni astrologiche del weekend, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Durante la settimana, qualcosa potrebbe non essere andato secondo i piani.

In queste 48 ore si potrà chiudere in bellezza grazie al supporto familiare e affettivo. La Luna in Cancro renderà la serata di sabato molto passionale e profonda. Via libera agli appuntamenti e agli incontri. Domenica, anziché starvene a casa, uscite a svagarvi in mezzo alla natura. In questo fine settimana vi dedicherete al riordino del guardaroba.

Toro - Weekend interessante e con una grande voglia di socializzare e vivere gli ultimi scampoli d'estate. Qualcuno trascorrerà del tempo davanti alla televisione, magari facendo una lunghissima maratona di una certa serie televisiva appassionante. Altri, invece, preferiranno uscire in compagnia di amici fidati o della famiglia. Si prevedono spese e cene entusiasmanti.

Una persona di vostra conoscenza vi contatterà.

Gemelli - Preparatevi a vivere un sabato speciale in cui sentirete l'estate andare via. Dalla prossima settimana dovrete tornare a concentrarvi sul lavoro, sullo studio o su delle ricerche importanti. Ogni questione che era stata messa da parte, verrà ripristinata.

In questo fine settimana, però, dovrete spegnere i pensieri e lasciarvi andare il più possibile. Incontri di fuoco per chi è solo! La salute va bene.

Cancro - In questo fine settimana sentirete l'esigenza di mettere un punto a tutte le questioni sorte durante l'estate. Avrete una grande esigenza di cambiare e rinnovare.

Sarete pronti a passare al livello successivo! Roma non è stata costruita in un giorno, quindi non mettetevi troppa fretta e concentratevi su una cosa alla volta: "Chi va piano, va sano e va lontano". Finalmente vi sentirete bene a livello mentale.

Leone - Weekend in cui potrete fare uno strappo alla regola. Tutti i nodi verranno al pettine ed anche quelle situazioni più spinose potranno dirsi archiviate. Potrete finalmente scrollarvi di dosso le fatiche dell'intera settimana, ma sarà meglio cercare di riposare e fare meno cose possibili perché i prossimi saranno dei giorni molto pesanti e affaccendati. Presto, qualche nativo del Leone dovrà tornare sui libri!

Vergine - Niente pausa riposo per voi nativi di questo interessante segno.

Avrete degli arretrati di cui occuparvi o forse sarete impegnati nello svolgimento di alcune mansioni sostanziali. Tuttavia, le previsioni dell'oroscopo parlano anche di una maggiore interazione con il partner. Sarà possibile lanciarsi in nuove avventure, ma fate attenzione alle persone malintenzionate che sembrano tramare alle vostre spalle

Oroscopo fine settimana 12-13 settembre, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Sabato pieno di faccende da trattare e non potrete rinviarle assolutamente. Sarete più tranquilli verso il tardo pomeriggio quando, il partner o una persona importante per voi, vi sussurrerà delle dolci paroline. Se siete in una relazione da qualche anno è abbastanza probabile che siate incappati in una fase di stallo.

Cercate di riaccendere la fiamma del desiderio, abbandonatevi alla passione e ai ricordi dei primi tempi. Possibili cene in famiglia o al ristorante.

Scorpione - L'oroscopo del weekend annuncia un po' di quiete nella vostra vita. Agosto è stato ricco di avventure, non siete riusciti a stare fermi un solo istante! In queste due giornate avrete modo di fare mente locale e di riorganizzare i vostri pensieri e l'agenda. La prossima sarà una settimana ricca di impegni, per cui cercate di prepararvi in anticipo. Chiamate interessanti in arrivo, un famigliare avrà bisogno di voi.

Sagittario - Weekend perfetto per ritagliarsi del tempo per riflettere e per fare chiarezza sulla vostra vita sentimentale o lavorativa.

Forse in questo periodo vi sentite poco produttivi e poco interessati verso il partner. Il sabato sera potrebbe rivelarsi estremamente sorprendente. Farete le ore piccole e quindi la domenica incomincerà un po' più tardi del consueto. Evitate di tenere il piede in due scarpe.

Capricorno - Questa settimana siete stati messi a dura prova, ma sabato non sarà di certo una giornata positiva a causa dell'aspetto lunare. Con il disco d'argento in segno opposto potrebbe risultarvi difficile, se non complicato, rimanere concentrati. In amore e in famiglia faticherete ad essere presenti, la vostra mente vagherà altrove. Andrà molto meglio a partire dalla giornata di domenica quando i vostri aspetti planetari si aggiusteranno.

Prendetevi più cura di voi stessi, ultimamente avete una brutta cera.

Acquario - Sabato che profuma di cambiamenti, qualche nativo di questo simpatico segno si recherà dal parrucchiere, dall'estetista o a fare shopping. Saranno 48 ore perfette per tuffarsi nell'avventura. I rapporti già logorati potranno essere chiusi in maniera definitiva. Accettate eventuali appuntamenti, cercate di divertirvi e di non pensare alle storture dalle vita. Presto o tardi incrocerete la vostra anima gemella.

Pesci - L'oroscopo del fine settimana dice che saranno 48 ore colme di novità. Qualcosa di buono avverrà e ne resterete abbagliati. L'amore di coppia compirà ulteriori passi in avanti, ma anche per i single si prevedono interessanti emozioni.

Proverete una vasta gamma di sensazioni, tutto quello che dovrete farà sarà lasciarvi trasportare dalla corrente del destino. In queste due giornate, alcune coppie sposate o conviventi, metteranno in cantiere dei buoni propositi.