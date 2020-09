Venere abbandonerà progressivamente il segno del Cancro nel corso del fine settimana del 3 e 4 ottobre 2020, e nasceranno delle dispute nella coppia, alle quali andrà inevitabilmente incontro anche il segno dei Pesci.

Sarà molto più tranquillo il weekend per il segno della Vergine in amore, mentre per il segno del Toro sarà molto più facile chiacchierare con la propria dolce metà.

Una rimonta sul piano lavorativo invece si verificherà per il segno del Leone.

Incomprensione per Cancro

Ariete: una delle due serate potrebbe aprirvi le porte a una stagione emozionale molto intensa e appagante. Un incontro o una persona che si fa rivedere dopo qualche tempo di assenza vi daranno motivo di sperimentare non solo nuovi sentimenti, ma anche la prospettiva di nuovi orizzonti.

Toro: sarà il momento di fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore, perché se avete una relazione in atto e non volete troncarla fareste bene a instaurare un dialogo che faccia riflettere entrambe le parti. Non siate precipitosi sul lavoro, anzi. Cercate di essere tranquilli e meno impulsivi.

Gemelli: sicuramente la vostra ambizione sarà più forte nel corso di questo weekend, perché questo sarà un periodo molto efficace se volete fare qualcosa per migliorare la prospettiva della vostra carriera. Cercate però di non trascurare voi stessi e lo stress che nel frattempo può causarvi problemi.

Cancro: se si verificheranno situazioni di incomprensione, dovrete necessariamente troncare il rapporto che vorreste creare con la persona che state frequentando.

Probabilmente sarà doloroso, ma non potete permettervi di arrivare a una storia che in realtà non desiderate veramente.

Leone: qualcosa sul fronte lavorativo comincerà a muoversi, soprattutto per chi è ancora alla ricerca di un impiego e ha speso molto tempo a cercarlo. Metteteci tutti voi stessi in questa impresa, anche se ciò comporterà qualche sacrificio a livello sentimentale.

Vergine: gli spiragli per una situazione amorosa più tranquilla e coinvolgente si stanno allargando sempre di più, quindi avrete a disposizione molte occasioni per invitare il partner a fare qualcosa insieme a voi per rafforzare la vostra voglia di stare insieme.

Bilancia impulsiva

Bilancia: fare le cose in modo impulsivo, come state facendo in questo momento, potrebbe sensibilmente complicarvi la vita.

Fate i vostri progetti con calma e senza la smania di concluderli prima che il fine settimana finisca. Vi rilasserete anche voi.

Scorpione: le amicizie saranno le vostre compagnie predilette nel corso del fine settimana corrente, e vi sarà molto più facile sorridere in loro presenza piuttosto che in quella del partner o di qualunque altra persona.

Sagittario: dovrete essere impassibili di fronte a qualche episodio di rimostranze nei vostri confronti, anche perché mantenere un atteggiamento tranquillo, sia sul posto di lavoro che in ambiente familiare, sarà essenziale per le persone attorno a voi.

Capricorno: anche se avrete una delle due giornate libere da impegni, non vi sentirete totalmente a vostro agio senza far niente.

In famiglia si respirerà un'atmosfera piuttosto “spenta”, che non metterà a frutto le vostre idee e la vostra creatività.

Acquario: farete ordine nella vostra situazione finanziaria, dando un assetto più stabile al vostro denaro e avendo così un quadro di insieme che vi permetterà di organizzare qualcosa da fare con la vostra famiglia. Non siate troppo esigenti e fare quel che sarà possibile per divertirvi.

Pesci: un litigio nella vostra relazione potrebbe essere molto pesante da digerire, ma potrebbe essere inevitabile se avete assunto ultimamente un atteggiamento smarrito e che non è stato dei migliori. Un allontanamento d'altro canto potrebbe essere in qualche modo utile per entrambi.