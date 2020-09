La giornata di venerdì 2 ottobre 2020 regalerà dei momenti di assoluta serenità per i nati nel segno della Vergine. Sarà lo Scorpione invece a farsi trovare decisamente impreparato in ambito amoroso e dovrà fare i conti con la propria incertezza. I segni d'acqua e fuoco saranno quelli che risentiranno maggiormente di una situazione lavorativo-professionale molto instabile e a tratti “traballante".

Toro negligente

Ariete: vi siete preparati il terreno per collezionare qualche ulteriore successo, ma la scarsa pazienza del vostro segno vi costringerà ad essere quasi perennemente in pensiero. Gli affetti vi aiuteranno a rasserenarvi in modo adeguato.

Toro: fate attenzione ad alcune negligenze a cui potreste andare incontro, perché se sul posto di lavoro passeranno inosservate lo stesso non si potrà dire delle vostre faccende sentimentali. Cercate di fare chiarezza nella vostra mente.

Gemelli: più che sondare il terreno nella vostra relazione, dovreste essere più attenti nella vostra situazione lavorativa. Probabilmente questa giornata passerà senza che ci siano novità rilevanti, perciò sarà una buona idea rimboccarsi le maniche più del solito.

Cancro: a parte qualche piccola difficoltà sul piano professionale, che sarà risolta molto facilmente, sul piano amoroso si riscontrerà una stabilità che vi darà modo di pensare che questa tranquillità possa durare ancora per molto tempo.

Leone affaticato

Leone: ci saranno momenti in cui finalmente riuscirete a scrollarvi di dosso il nervosismo di queste giornate particolarmente faticose. Datevi da fare per regalarvi ulteriore relax, magari in compagnia di qualche amico che non vedevate da molto.

Vergine: dei rialzi significativi in amore saranno indice non solo di una intesa amorosa che si sta piano piano riprendendo, ma anche di un certo livello di tenerezza.

Rendere più romantica la serata di questa giornata farà esattamente al caso vostro.

Bilancia: la tensione per il troppo lavoro sarà decisamente appianata in questa giornata, dunque non dovete far altro che prendervi delle ore di pausa e magari sfruttarle per una serie di idee dettate dalla vostra spiccata creatività.

Scorpione: dovrete cercare di capire se la vostra relazione può andare avanti, evolvendosi ulteriormente, oppure arrivare a bruschi rallentamenti. Starà a voi decidere inoltre se affiancarvi ad una persona che vi piace o semplicemente rimanere single ancora per un po'.

Capricorno meno impulsivo

Sagittario: ci saranno delle occasioni da cogliere al volo, quindi prestate attenzione alle molte novità in arrivo nel corso di questa giornata. Sul piano professionale queste opportunità saranno fra le più remunerative della settimana.

Capricorno: datevi del tempo se avete un affare da concludere, perché le cose non saranno così scontate come potrebbero apparire in un primo momento. Concentrarvi vi metterà in condizione di fare tutto il possibile perché la vostra carriera aumenti di importanza.

Acquario: purtroppo concluderete la parte attiva della settimana con un atteggiamento molto scontroso e incline alla rabbia. Qualche piccola frustrazione sarà la causa di questo umore così negativo.

Pesci: un inciampo vi costerà molti “punti” sul posto di lavoro, dovrete evitare di commettere lo stesso errore più volte, soprattutto nel corso di queste ore. La disattenzione vi creerà parecchie difficoltà anche sul fronte burocratico.