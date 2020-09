L'Oroscopo del 3 e 4 ottobre è pronto a rivelare come sarà il fine settimana. Sabato e domenica mattina la Luna sarà nell'Ariete. Il primo weekend di questo decimo mese dell'anno sarà abbastanza normale, per molti sarà un'occasione per riposare e riprendersi dalle fatiche consumate durante la settimana. L'amore, la famiglia e i propri interessi saranno posti in primo piano. Scopriamo cosa riserverà questo primo weekend del mese di ottobre leggendo le previsioni delle stelle

Previsioni astrologiche del weekend, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sabato sarà la vostra migliore giornata dell'intera settimana.

Finalmente potrete mettere da parte il dovere per fare spazio al divertimento e allo svago. Avrete moltissima energia e arderete come un fuoco, ciò porterà allegria sia in famiglia che all'interno della relazione di coppia. Durante queste due giornate potrete dedicarvi alla casa, che purtroppo è stata trascurata durante la settimana. Qualcuno si recherà dal parrucchiere o in un centro benessere.

Toro - Avrete 48 ore molto buone, soprattutto una domenica sera che si preannuncia speciale. Al centro dell'attenzione saranno i vostri desideri più reconditi. Aprirete gli occhi e vi accorgerete che avete trascurato molte cose essenziali, quelle che una volta contavano tantissimo. Sarà possibile sfruttare queste due giornate per rimettersi in pari con un compito o un certo lavoro.

Siete di nuovo in sella, finalmente avete ritrovato lo slancio perduto.

Gemelli - In questo periodo la vostra vita sta cambiando e forse non ve ne siete ancora accorti. Più il tempo passa, più state maturando nuove idee e sensazioni. Avrete modo di trascorrere un weekend spensierato. Guarderete il vostro programma televisivo tanto amato e potrete finalmente spogliarvi degli abiti da lavoro per indossare tute e pigiami confortevoli.

Sarete tentati dall'accendere il camino, specie se soffrite il freddo. Si riaccenderà la scintilla nelle coppie innamorate.

Cancro - Dopo una lunga settimana che vi è parsa interminabile, potrete prendervi una pausa da tutto e tutti. Trascorrerete un piacevolissimo fine settimana. Il vostro sarà un sabato divertente e creativo.

Domenica, invece, avrete a che fare con un po' di palpitazione, siete un segno molto ansioso e tendete ad agitarvi per un nonnulla. Prendetevi i vostri tempi e non guardate l'erba del vicino. Intraprenderete una nuova abitudine che entro dicembre darà dei meravigliosi frutti. Amore scintillante.

Leone - Weekend che profuma d'avventura. I più fortunati si concederanno un po' di svago, magari un piccolo viaggetto fuori stagione o una serata fuori casa. Sarà possibile distrarre la mente dalle preoccupazioni derivanti dal tran tran quotidiano. Qualche nativo sarà tentato dal lasciarsi andare alla sedentarietà, ma sarà meglio resistere e combattere questa brutta tentazione. Non permettete che la pigrizia prenda il sopravvento.

Vergine - Weekend importante per dedicarsi alla pulizia della casa, alla cura della propria persona e al riordino del guardaroba o dei conti. Durante la settimana siete sempre indaffarati e non avete tempo per nessuno. Fortunatamente sabato e domenica avrete modo di recuperare le vostre passioni e portarle avanti. Da tempo avete in cantiere un progetto importante, ma cercate di rimandare alla prossima settimana: avrete un gran bisogno di riposare.

Oroscopo fine settimana 3 e 4 ottobre, da Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrali del 3 e 4 ottobre vi invitano a prendervi una pausa, perché sarete molto stanchi e provati. Recentemente ci sono stati degli sviluppi che vi hanno costretto a cambiare all'ultimo momento delle cose.

Coloro che hanno un partner trascorreranno il weekend insieme e la passione sarà scintillante. Cercate di non alterarvi troppo, specie se la vostra squadra del cuore dovesse perdere. Nipoti o figli in visita. Finanze da sistemare.

Scorpione - Dopo una lunga settimana in cui non avete fatto altro che correre avanti e indietro tra mille faccende e impegni improrogabili, finalmente arriverà il momento del fatidico riposo. Coloro che potranno staccare la spina si concederanno 48 ore di recupero. In famiglia cercate di non alimentare polemiche e tiratevi fuori da eventuali discussioni riguardanti soldi, eredità e i parenti serpenti. Preferirete starvene sul divano al caldo piuttosto che uscire. Sabato sera con pizza e ore piccole!

Sagittario - Siete sempre di corsa, ma in questo fine settimana potrete prendervi tutto il tempo del mondo. Chi lavora a contatto con il pubblico avrà un bel daffare in questo weekend. Sabato con pizza e buona compagnia, domenica vi alzerete con calma e sorseggerete con appagamento il vostro caffè. I più giovani faranno le ore piccole, magari facendo una maratona della loro serie tv preferita.

Capricorno - L'oroscopo annuncia un fine settimana molto tranquillo, anche se qualche dramma familiare non sarà da escludersi del tutto. Spesso tra le mura domestiche regna il caos e questo vi porta ad avere un grosso mal di testa. Comunque sia, cercate di rilassarvi e di spegnere le preoccupazioni. Prendetevi cura della vostra pelle e del vostro corpo.

Via libera a un bagno caldo e a una rigenerante giornata in compagnia di un bel libro o del vostro programma televisivo preferito. Chiedete al partner un massaggio, ve lo siete meritati.

Acquario - L'oroscopo parla di 48 ore apatiche e svogliate. Non avrete voglia di fare assolutamente niente, eccetto poltrire davanti alla televisione. Avete avuto una lunga e ingarbugliata settimana, ciononostante non potrete riposare, perché avrete delle cose da fare in casa, magari le pulizie o degli aggiustamenti. L'inverno sembra arrivato in anticipo, sarete tentati dal rispolverare il piumino e accendere i riscaldamenti. Scintille sotto le lenzuola per le coppie innamorate.

Pesci - Dovrete tenere duro il sabato mattina, dato che ancora non potrete staccare la spina dal lavoro/studio.

Ci saranno diverse situazioni da gestire e da definire. Qualche famiglia organizzerà di trascorrere il fine settimana al centro commerciale o al ristorante, insomma farete qualcosa di stimolante. Qualcuno si dedicherà allo shopping, altri riceveranno delle notizie che annunceranno dei cambiamenti imminenti: tenetevi pronti.