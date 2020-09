Anche quello che sta per iniziare si rivela un mese incostante per il Leone, che passerà dagli influssi benevoli della Luna Piena a quelli faticosi del secondo plenilunio. Sono giornate molto vantaggiose per quanto riguarda la sfera pratica ed economica, grazie soprattutto alla protezione di Venere in Vergine, che salvaguarda i vostri guadagni e vi aiuta a gestirli al meglio. La prima metà del mese è ricca di energia e vitalità, la forza non manca, così come la voglia di fare, al contrario durante l'ultima settimana qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per i nati sotto il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Amore: un po' come i mesi precedenti, anche ottobre 2020 presenta due facce per il segno. Inizia infatti con una folgorante Luna Piena e si conclude con un faticoso plenilunio. Marte resta attivo e protegge la sensualità, anche gli incontri sono favoriti. Tuttavia all'interno della sfera privata, soprattutto in famiglia e con i figli, o a proposito di questi, potrebbero nascere delle polemiche. Il consiglio dell'oroscopo è quello di mostrarsi aperti al dialogo e accomodanti. Gli influssi di Marte vi aiutano ad imporvi senza dover ricorrere a scontri e arrabbiature.

Lavoro: ci sono delle stelle interessanti per quanto riguarda il settore pratico. Venere in Vergine a partire dal 2 ottobre protegge le vostre carte, aiutandovi ad ottenere qualcosa in più anche per quanto riguarda il patrimonio.

Sfruttate al massimo questo quadro astrale vantaggioso per riscuotere crediti ed investire in modo sicuro i risparmi. Le problematiche che riguardano la sfera privata, potrebbero interferire con l'ambito lavorativo, privandovi della concentrazione necessaria. Ci sono molte questioni di cui occuparsi e non è da escludere la possibilità di incontrare degli imprevisti lungo questo cammino, meglio tener da parte un gruzzoletto che vi tuteli in caso di necessita improvvisa.

Salute: quello di ottobre non è un mese negativo per quanto riguarda la salute. Per chi nei mesi precedenti ha risentito di malesseri e fastidi fisici, inizia in queste giornate un buon momento di recupero. Gli influssi del Sole in Bilancia donano energia e vitalità. Gli astri consigliano tuttavia di non abusare delle forze recuperate, bensì cercate di preservarle evitando gli sforzi eccessivi e ritagliandovi i giusti momenti di riposo, senza dimenticare ovviamente di curare l'alimentazione.

Le giornate del 23 e del 31 potrebbero essere le più faticose di questo primo mese autunnale, a causa degli influssi contrari della Luna.