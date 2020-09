Lo zodiaco della giornata di domani, martedì 15 settembre, si rivelerà alquanto complesso per chi deve prendere determinate decisioni o posizioni. Anche segni convenzionalmente sicuri di se stessi incontreranno delle perplessità e dei dubbi, come nel caso del segno del Leone e del segno dell'Acquario.

Molti invece avranno bisogno di evadere almeno per un momento dalla vita impegnata che li attende, come il segno della Vergine e dei Pesci.

Leone distratto

Ariete: l'affetto per una persona in particolare potrebbe mutare in un vero e proprio sentimento d'amore, soprattutto per quanto riguarderà i single.

Potrebbero sbocciare degli amori piuttosto duraturi ed intensi, ma anche delle amicizie molto forti.

Toro: organizzati. Sicuramente nel corso della vostra giornata lavorativa non troverete molte difficoltà, soprattutto grazie alla vostra estrema minuzia e precisione. Una persona che conoscete potrebbe richiedere il vostro aiuto.

Gemelli: per mitigare l'atmosfera pesante che si è instaurata in famiglia sarà opportuno essere molto sciolti e spigliati, in modo che gli altri attorno a voi non percepiscano la vostra tensione e finalmente scioglieranno anche la loro.

Cancro: vi sentirete piuttosto incompresi proprio dalle persone con cui pensavate di potervi confidare ciecamente. Ora però sarete molto più a vostro agio da soli, o semplicemente rimanendo concentrati sul luogo di lavoro.

Leone: sarete distratti a causa dell'amore, e sul posto di lavoro rischierete di portare le vostre faccende personali anche se la cosa appare piuttosto inopportuna. Evitate di essere troppo scontrosi o potreste essere ripresi dal capo.

Vergine: avrete intenzione di mollare tutto per un po', di respirare una atmosfera diversa che sappia portarvi lontano e vi sappia far viaggiare con la fantasia.

Nel pomeriggio potrete facilmente realizzare questo desiderio, a patto che abbandoniate l'ansia.

Bilancia bene in amore

Bilancia: avrete una affinità splendida con il partner, e potrete discutere del più e del meno senza che l'uno fraintenda l'altro troppo facilmente. Anche progettare qualcosa da fare in due risulterà più piacevole e privo di eventuali conflitti.

Scorpione: questa opposizione al Sole vi rende troppo inquieti e troppo pessimisti. Purtroppo non sarà facile uscire da questa bolla negativa, perciò l'unica cosa da fare sarà rimanere sempre calmi nonostante ci siano delle “burrasche” in corso.

Sagittario: il partner vi aiuterà a consigliarvi adeguatamente sulle prossime mosse da prendere, sia in ambito familiare che in quello professionale. Al momento avete una tale confusione da delegare determinate posizioni ad altri.

Capricorno: l'aspetto burocratico sta procedendo per il meglio, quindi non ci saranno per adesso degli intoppi significativi sul lavoro. Cercate comunque di non abbassare la guardia, anche perché potreste fare una conoscenza alquanto interessante in ambito lavorativo.

Acquario: vorreste non occuparvi di alcune questioni che per voi sono troppo pesanti, ma l'unica cosa che dovete fare sarà rimboccarvi le maniche e fare in modo che le problematiche familiari siano risolte il prima possibile.

Pesci: le amicizie costituiranno le uniche ancore di salvezza a vostra disposizione per poter vivere dei momenti decisamente più sereni e liberi da ogni costrizione. Vi basterà una semplice passeggiata all'aria aperta per potervi rilassare.