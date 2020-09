L'Oroscopo di domani 15 settembre è pronto a mettere in risalto una novità certamente interessanti ai fini delle predizioni giornaliere. In primo piano infatti risulta il transito della Luna in Vergine, in entrata nel segno di Terra proprio questo martedì alle ore 20:37, quindi a serata inoltrata. Come consuetudine ormai consolidata, prima di dare inizio alle analisi astrologiche sul periodo, ci piace evidenziare i segni migliori e peggiori ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che vi sono buone notizie per tre segni in particolare: questo martedì a poter contare su astri altamente positivi saranno i nati in Vergine, come ovvio che sia, meritatamente classificati al "top del giorno".

Tra gli altri simboli considerati a massima positività troviamo Ariete e Gemelli, valutati ambedue a cinque stelle. In quanto ai segni in difficoltà nel frangente, le previsioni zodiacali di martedì puntano decisamente il dito in direzione del Toro, giudicato nel complesso con la sigla del "ko".

A questo punto non rimane che partire subito con l'approfondire per bene la classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 15 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 15 settembre

La settimana lavorativa, se non per tutti, per molti sta per entrare nel vivo, quindi attenzione e curiosità riposte tutte sul prossimo martedì. A fare da anello della bilancia, le effemeridi, analizzate e rese fruibili attraverso la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 15 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Visto che abbiamo già svelato i segni più e meno fortunati, andiamo pure al riepilogo confermando quanto detto in apertura.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: NESSUNO.

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 15 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 15 settembre al segno dell'Ariete indica un martedì all'insegna della positività ad ogni livello.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, gli astri sono pronti a dare una benefica sferzata alla vita di coppia. In molti casi infatti, il dialogo con il partner sarà scorrevole ed affettuoso; parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza nessun impaccio. Single, avrete la sensazione di essere protetti da persone a voi care. Qualcosa di gradevole potrà realizzarsi anche nel campo sentimentale, perché state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale che vi regalerà tanta fortuna per tutto quello che riguarderà le vicende amorose. Nel lavoro, vi attende una giornata sicuramente movimentata, questo si, ma serena e altamente positiva. Attorno a voi ci saranno opportunità da cogliere al volo o persone interessanti da avvicinare.

Sappiate che quest'ultime potrebbero esservi utili in ambito privato come in quello professionale. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di martedì, indicano abbastanza pesante la giornata sotto osservazione, la quale probabilmente non darà i frutti sperati. In amore, si intravvede una certa instabilità specialmente nella sfera sentimentale, soprattutto riguardante coloro già in coppia. In amore, se avete problemi su una questione che vi sta a cuore, cercate di riflettere; sarà possibile qualche momento di asocialità, in seguito ad una discussione. Qualcuno dovrà ricorrere a dei chiarimenti con la dolce metà: il rapporto di coppia in questo periodo non vi soddisfa, spesso con un partner per niente intenzionato ad un sano confronto.

Single, se c'è un segno capace di coltivare nemici quasi come fossero piantine di basilico, questo è il vostro. Sarà meglio non giocare con il cuore altrui: le stelle consigliano moderazione con i vostri amici o eventuali pretendenti. Nel lavoro, prima di prendere una qualsiasi decisione, aspettate di avere le idee più chiare cercando di sapere su quale terreno vi state muovendo. Non fatevi prendere in contropiede: o arrivate preparati alle situazioni oppure datevi da fare per migliorare l'attenzione e la velocità dei vostri riflessi. In un caso come nell'altro, dovete rimboccarvi le maniche per ottenere ciò che volete. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un periodo ottimo su più fronti, soprattutto per quanto concerne affetti, amicizie e ambiente familiare.

In campo sentimentale alcune emozioni passate che pensavate fossero ormai assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire, caricando nuovamente di passione il vostro rapporto a due. Dunque, sarà un giorno concreto per l'amore che, probabilmente, vi vedrà alle prese con miglioramenti continui nella vita familiare. In voi si farà strada il bisogno di comprendere la profondità delle cose, magari di scoprire una dimensione meno materiale della vita. Single, potrebbero esserci incontri importanti o semplici avventure: in entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Per voi che siete della prima decade il desiderio di vivere una storia piena di amore e passione si farà sempre più forte.

Continuate a cercare il partner dei vostri sogni, presto arriverà! Nel lavoro, avrete l'argento vivo addosso, si susseguiranno idee seguite da azioni altrettanto opportune. Decisioni vincenti, viaggi rapidi ed ottime mosse negli affari. Voto 9

L'oroscopo del 15 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata sotto analisi senza dubbio è prevista positiva, seppur con alcuni momenti preventivati abbastanza impegnativi. L'oroscopo sulla giornata di martedì punta l'attenzione su chi vive una storia incerta e forse un po’ nevrotica: da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare un recupero, magari con una vacanza fuori programma. In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner.

Potrebbe essere arrivato il momento per fare progetti a lungo termine oppure avere una prospettiva più concreta sul futuro. Single, con la Luna nel campo delle amicizie, non c'è tempo da perdere: organizzate subito una simpatica serata in compagnia di persone allegre e divertenti, proprio come voi,di certo Venere vi farà sentire amati e benvoluti da tutti. La vita sentimentale sta vivendo una fase di rinascita, sarà importante che lasciarsi travolgere dalle emozioni più belle che certamente incontrerete. Nel lavoro, date libero sfogo a tutte le vostre energie positive. Ne avete molte lo sapete, dovete solo decidervi a tirarle fuori una volta per tutte! Sarà necessario dare un'accelerata perché non è più possibile indugiare o tergiversare, a meno che non si siate disposti ad accontentarvi delle briciole.

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un martedì abbastanza convincente, specialmente sul lato sentimentale, anche se un po' meno in quello professionale. In amore, sentirete il bisogno di imprimere una correzione di rotta alla vostra vita affettiva, magari di inventarvi nuovi parametri per stare bene insieme alla persona amata. Anche se avete già una relazione appagante, tentare di aumentare il feeling di coppia non farà altro che migliorare ulteriormente il rapporto. In amore, Luna e Venere a favore aiuteranno a rendere questa giornata felice e serena. Saranno tante le idee che vi frulleranno per la testa e già non vedete l'ora di condividerle con il vostro partner.

Single, se ancora non avete trovato la vostra anima gemella, questa potrebbe essere la vostra giornata fortunata. Sappiate che Cupido è pronto a scoccare la sua freccia, proprio in vostro aiuto! Nel lavoro infine, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi. Purtroppo gli attuali impegni sembreranno aumentare sempre più: calma. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 15 settembre, preannuncia un giorno meraviglioso per molti di voi della Vergine (ricordiamo che la differenza assoluta la fa sempre il proprio ascendente!). Trascorrerete una giornata fiabesca insieme al vostro lui (lei), finalmente vivrete al massimo la vostra storia sostenuti dai benefici flussi generati dalla Luna nel segno.

Anche i cuori solitari vivranno una giornata favorita dalle stelle, le quali aiuteranno nella ricerca dell'anima gemella. Tenete gli occhi aperti e puntate tutto sul vostro fascino per sedurre e far cadere ai vostri piedi chi sapete... Con la Luna nel segno e Marte in aspetto favorevole, trasformerete la giornata in una fantastica avventura, dove molti dei vostri sogni potranno magicamente realizzarsi. Voi Vergine avete un'intelligenza fuori dal comune, potete quindi sfruttarla sia nel lavoro e sia nella vita privata. In ambito lavorativo, Marte vi offrirà tutto il suo appoggio, così affidabilità e precisione risulteranno le doti capaci di arricchire il vostro prestigio professionale. Una chiamata a sorpresa o la richiesta per una collaborazione potrebbe dare ottimi frutti.

Voto 10.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.