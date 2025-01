L'oroscopo di sabato 18 gennaio prevede un Capricorno più intrigante in amore, aiutato dalla Luna in buon aspetto, mentre Marte stancherà i nativi Ariete. Un po’ di confusione sentimentale potrebbe mettere in crisi i nativi Vergine, mentre il Toro sarà abbastanza sentimentale e produttivo.

Previsioni dell'oroscopo del 18 gennaio e classifica

Ariete: previsioni astrali che inaugurano un fine settimana discreto in amore. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante vi permetterà di provare qualcosa di nuovo per ravvivare il vostro rapporto.

Sul posto di lavoro Marte potrebbe stancarvi un po’, rendendo difficile portare avanti le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale positiva in questo periodo di gennaio, che vedrà un cielo equilibrato tra sentimenti e lavoro. Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa, che porterà benessere nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale il sostegno di Mercurio e Marte si rivelerà prezioso per raggiungere l'apice del successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di sabato difficile in amore a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, il vostro modo di amare non sarà particolarmente apprezzato. In ogni caso, evitate di prendere le distanze, e cercate di risolvere ogni conflitto insieme.

Nel lavoro qualcosa sembra impedirvi di agire. Valutate bene la situazione prima di prendere qualunque decisione. Voto - 6️⃣

Cancro: il rapporto con il partner sarà splendente e armonioso in questo periodo di gennaio. Insieme alla persona che amate, tutto sarà possibile, dovrete solo avere fiducia nel vostro rapporto. Se siete single, cercate di trovare dei punti in comune con la vostra fiamma.

Sul fronte lavorativo il vostro duro impegno sarà presto ripagato. Sarà comunque importante non gettare la spugna. Voto - 8️⃣

Leone: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà forse particolarmente romantico, ciò nonostante ci sarete sempre per la persona che amate. Sul posto di lavoro ci saranno buone opportunità, ma dovrete coglierle al volo per poterne beneficiare.

Voto - 7️⃣

Vergine: un po’ di confusione sentimentale renderà questa giornata di sabato insidiosa in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere in contrapposizione potrebbero disorientarvi e rendere il vostro rapporto un po’ complicato. Bene invece il lavoro, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, che renderà più semplice lo svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: vi sentirete messi in crisi da questo cielo, almeno in ambito professionale. La posizione sfavorevole di Mercurio e di Marte renderà difficile portare avanti progetti di qualità, che possano fare la differenza. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, anche se potreste sentirvi come se mancasse qualcosa nel vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: saprete coniugare bene amore e lavoro in questo periodo. I vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Per quanto riguarda i sentimenti, il buon umore non vi mancherà grazie a Venere, mentre con la Luna in buon aspetto, sarete in grado di risolvere con lucidità i problemi della vostra relazione di coppia. Voto - 9️⃣

Sagittario: trovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto non sarà affatto semplice, considerato queste stelle contro di voi. Evitate di prendere decisioni importanti alle spalle del partner, che possano rovinare il vostro rapporto. Sul fronte professionale, per riuscire a dimostrare il vostro valore, dovrete impegnarvi a fondo nei vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di sabato intrigante per quanto riguarda i sentimenti grazie a questo cielo. Sarà bello per voi in questo periodo vedere evolvere il vostro rapporto con momenti indimenticabili e nuove cose da fare. Anche il lavoro vi darà qualche soddisfazione grazie a Mercurio, anche se farete tanta fatica, considerato Marte opposto. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata piacevole in amore per voi nativi del segno. Queste stelle non influenzeranno più di tanto il vostro rapporto, ciò nonostante, sarà comunque possibile trovare attimi di felicità insieme alla persona che amate. Sul posto di lavoro sarete aperti a nuove idee, che possano permettervi di risollevarvi da questa situazione opaca.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in opposizione vi darà ancora qualche grattacapo con il partner, anche se ancora per poco. Venere vi permetterà di essere più ragionevoli, e lasciare che i sentimenti prendano il sopravvento per poter risolvere piccole discussioni di coppia. In ambito professionale avrete le giuste idee e la lucidità necessaria per portare al successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣